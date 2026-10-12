Rino Formica, con la sua riflessione sull’ingannevole Terza Repubblica annunciata da Fratelli d’Italia, ha scoperchiato il vaso di Pandora della democrazia italiana. Dietro la promessa di stabilità si nasconde una questione più profonda: quale equilibrio vogliamo tra rappresentanza parlamentare, poteri dello Stato e capacità di governo? La nuova legge elettorale viene presentata come lo strumento per garantire maggioranze certe. Ma il problema non è soltanto la stabilità, bensì il modo in cui la si persegue e il prezzo che può comportare per la rappresentanza. Il governo Meloni, nato con il Rosatellum, dimostra che la durata di un esecutivo non dipende esclusivamente dalla legge elettorale. E durare non significa necessariamente riformare il Paese. L’Italia ha bisogno di governi governanti e riformatori, capaci di affrontare stagnazione economica, deindustrializzazione, debito pubblico, disuguaglianze e divario tra Nord e Sud.

Legge elettorale, chi vince col 42% avrà un potere sproporzionato

La questione più delicata riguarda il premio di maggioranza. Se il 42% dei voti è sufficiente a ottenere una maggioranza parlamentare molto ampia, il rischio è che una parte del Paese acquisisca un potere sproporzionato rispetto al consenso ricevuto. Non si tratta soltanto di assicurare al vincitore la possibilità di governare: in un sistema istituzionale nel quale la maggioranza parlamentare concorre anche all’elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale, il premio può incidere sugli equilibri complessivi dello Stato. Non significa che chi vince conquisti automaticamente tutte queste cariche, ma che può aumentare sensibilmente la propria influenza sulle istituzioni di garanzia. È qui che il principio maggioritario rischia di trasformarsi in una logica da «asso piglia tutto», comprimendo il pluralismo e il bilanciamento dei poteri.

Terza Repubblica? No, per favore

Anche l’annunciata Terza Repubblica appare una definizione sproporzionata rispetto alla portata della riforma. Indicare sulla scheda il nome del candidato alla presidenza del Consiglio non equivale a eleggerlo direttamente e non modifica la forma di governo parlamentare. L’articolo 92 della Costituzione affida al Presidente della Repubblica la nomina del presidente del Consiglio e dei ministri, mentre il governo deve ottenere la fiducia delle Camere. Non basta, dunque, introdurre il nome del candidato premier per proclamare una discontinuità storica. Resta inoltre l’anomalia dei capilista bloccati. Affiancare candidati scelti attraverso le preferenze a capilista sottratti alla scelta diretta degli elettori conserva la prassi dei parlamentari nominati dalle segreterie. È una contraddizione che indebolisce la rappresentanza, ma non esaurisce i problemi della legge: la questione decisiva riguarda l’equilibrio tra consenso elettorale, premio di maggioranza e garanzie costituzionali.

Le responsabilità istituzionali, peraltro, vengono da lontano e attraversano gli schieramenti. La riforma del Titolo V del 2001 ha alimentato conflitti tra Stato e Regioni; il taglio dei parlamentari del 2020, voluto dal M5S, ha ridotto la consistenza delle Camere senza una contestuale riforma organica del Parlamento. In proposito, il Partito democratico porta, chiaramente, una responsabilità politica per essersi erto garante della Costituzione. Si è modificata l’architettura istituzionale attraverso interventi separati, senza affrontare in modo organico i problemi della rappresentanza e del funzionamento delle istituzioni. Sul piano costituzionale occorre distinguere le critiche politiche dai profili di illegittimità. La promulgazione di una legge da parte del Presidente della Repubblica non equivale alla sua approvazione politica. Contestare la scelta di Mattarella richiede argomenti specifici; allo stesso modo, l’eventuale illegittimità delle disposizioni elettorali deve essere valutata alla luce dei princìpi costituzionali e del loro concreto funzionamento. È questo il vaso di Pandora aperto da Formica: il rischio che, in nome della governabilità, la concentrazione del potere prevalga sulla rappresentanza e sul controllo parlamentare.

Quale democrazia vogliamo costruire?

La questione non è difendere l’esistente né rifiutare ogni riforma, ma stabilire quale democrazia vogliamo costruire. L’Italia non ha bisogno di una Terza Repubblica proclamata attraverso una legge elettorale. Ha bisogno di istituzioni efficaci, di parlamentari realmente rappresentativi e di governi capaci di riformare il Paese senza sacrificare il pluralismo e le garanzie costituzionali. La stabilità è una condizione utile, non il fine della politica.

© Riproduzione riservata

Biagio Marzo