Il clima nell’Aula parlamentare ha raggiunto ormai un livello di esagitato fermento. Nel giorno decisivo per l’approvazione della nuova legge elettorale, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla sua maggioranza non lascia spazio a sfumature o tatticismi dell’ultimo minuto: “O la fiducia o si va tutti a casa”. Una formula perentoria, pronunciata per blindare l’impianto della riforma e richiamare all’ordine i gruppi di centrodestra di fronte al passaggio istituzionale più delicato della legislatura. La strategia dell’esecutivo è apparsa chiara fin dall’inizio della sessione. Per evitare il pantano degli innumerevoli emendamenti presentati dall’opposizione e disinnescare i rischi legati a possibili sgambetti interni, il governo ha scelto di porre la questione di fiducia sugli articoli chiave del provvedimento. Una decisione che trasforma la votazione su una legge fondamentale per la vita democratica in un vero e proprio referendum per l’esecutivo stesso.

Legge elettorale, nel segreto dell’Urna

Legare il destino del governo all’approvazione del testo significa responsabilizzare ogni singolo deputato della maggioranza per evitare un’eventuale caduta dell’esecutivo e il conseguente ritorno anticipato alle urne. “Si va a casa? Esattamente”, ha sintetizzato la premier nel difendere la scelta di mettere alle strette la sua coalizione. Per Meloni, infatti, una maggioranza che non trova la compattezza necessaria per approvare le proprie riforme qualificanti non ha più la legittimità politica per proseguire l’azione di governo. La linea della fermezza punta a cancellare sul nascere ogni margine di trattativa o distinguo dell’ultima ora da parte degli alleati di coalizione, mettendo ciascun partito di fronte alle proprie responsabilità politiche.

Il passaggio finale

Dall’altra parte dell’emiciclo, le opposizioni hanno reagito alzando un muro di proteste e denunciando quella che considerano una forzatura istituzionale senza precedenti. Utilizzare lo strumento della fiducia sulla legge elettorale, materia tradizionalmente affidata alla libera dialettica tra le forze politiche in Parlamento, viene descritto dai gruppi di minoranza come una vera e propria forzatura che umilia il ruolo delle Camere e limita il dibattito democratico su un testo destinato a regolare le future regole del gioco. ​Tuttavia, il vero snodo della partita non risiede unicamente nei voti palesi di fiducia stabiliti dal regolamento, ma nel passaggio finale sul testo complessivo.

L’incubo dei franchi tiratori tiene Meloni col fiato sospeso

È nelle pieghe del voto segreto che potrebbero annidarsi i franchi tiratori, pronti a cogliere l’occasione per regolare conti interni o mandare segnali alla leadership del governo. È su questo terreno che la scommessa di Meloni si fa più rischiosa. Da un lato c’è la determinazione di chi vuole dimostrare la tenuta d’acciaio della coalizione, arrivando all’approvazione definitiva di una riforma chiave; dall’altro c’è il rischio concreto che il bluff della crisi possa trasformarsi in realtà, qualora le urne segrete dell’Aula dovessero tradire la disciplina di partito. Con la minaccia dello scioglimento delle Camere sullo sfondo e le elezioni anticipate evocate come unica alternativa a un voto favorevole, Montecitorio vive ore di altissima tensione politica. Il pallottoliere dei voti è in mano ai vertici di partito, ma il verdetto finale dirà se richiedere la fiducia sarà bastato a blindare la riforma o se l’Italia si troverà improvvisamente proiettata verso la fine della legislatura.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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