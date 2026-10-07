Ci siamo: il conto alla rovescia è terminato, la legge elettorale è arrivata a Montecitorio e da qui ai prossimi giorni sapremo se e quando si ritornerà alle urne; il voto sarà del tutto accompagnato dalle proteste delle opposizioni, tra scioperi della fame e tentativi di boicottaggio. Nel primo pomeriggio di ieri arriva il via libera sulla fiducia posta sul primo articolo tramite votazione con appello nominale – con 226 favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti -, relativamente all’introduzione delle preferenze con capilista bloccati e all’aumento delle firme per le formazioni extra-parlamentari e presenti in un solo ramo del Parlamento.

Rivolta al femminile. E Magi è in sciopero della fame

Ed è proprio su preferenze e alternanza di genere che ritorna, ancora una volta, la rivolta della fronda al femminile, trainata dalla Presidente di Azione Elena Bonetti che, alla Camera, targandola come una legge “machista” cucita con ago e filo da un tavolo di soli uomini, la ribattezza “Macellum” (d’altronde, tra Melonellum e Stabilicum, questa sarebbe l’ennesima prova di creatività tutta italiana). Bonetti si appella così alle deputate di centro-destra, chiedendo di evitare di essere “colpevoli di questo scempio della democrazia”, riscuotendo però poco successo, dato che il via libera sul primo articolo è arrivato con numeri decisamente compatti dalla maggioranza, tranne qualche assenza giustificata. A barricarsi nel Campo largo contro la fiducia al Governo sono stati +Europa – il cui segretario, Riccardo Magi, è in sciopero della fame da svariate giornate -, Italia Viva e Avs. Dai banchi di Verdi-Sinistra si sollevano voci che chiedono di andare ad elezioni anticipate il prima possibile per “evitare che si facciano ulteriori danni”.

Reset totale

C’è da dirlo: è invidiabile la convinzione del Campo larghissimo di avere in mano la vittoria alle prossime elezioni politiche, vista la confusione sulle primarie e il rimpallo continuo tra Schlein e Conte su chi dovrà trainare l’opposizione fuori dall’irrilevanza. Da Giovanni Donzelli arriva invece una manifesta “tranquillità”: afferma con grande sicurezza che “l’Aula è sovrana” e che il provvedimento passerà “con molta serenità”. Dai banchi dell’opposizione si sono alzate altre voci di protesta, tra cui quelle che definiscono il testo una “legge truffa”, proprio perché si è deciso di porre la questione di fiducia sugli articoli in discussione. Non resta che dire che questa opposizione, ha una memoria paragonabile a quella RAM: funziona benissimo nel breve termine, ma una volta che si va all’opposizione, il sistema si riavvia e formatta tutto. Basti pensare alle discussioni in Aula per l’approvazione dell’Italicum nel 2015, in cui Matteo Renzi pose ben tre questioni di fiducia, o, facendo un piccolo salto temporale, al 2017 col Governo Gentiloni, quando si posero tre questioni di fiducia alla Camera e due al Senato per l’approvazione del Rosatellum.

Questione di fiducia

Si può quindi giudicare nel merito lo strumento della questione di fiducia, ma sarebbe apprezzabile evitare di gridare allo scandalo di fronte a una prassi ormai pienamente esercitata ed esempi, come si ha avuto modo di vedere, non mancano. E se non c’è uno senza due, alla fine della frenetica giornata di votazioni di ieri è arrivato il via libera anche sul secondo articolo – votato sempre con appello nominale e relativo al sistema di elezione del Senato – con 227 voti a favore, 149 contrari e 3 astenuti. In vista del prossimo appuntamento con il voto di fiducia sul terzo articolo in discussione, possiamo affermare che, per ora, la maggioranza può tirare un sospiro di sollievo, senza però adagiarsi troppo sugli allori: la strada è ancora in salita, ma sembra che si sia partiti con buoni auspici.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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