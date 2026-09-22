Legge elettorale atto terzo. Il rimbalzo tra le due Camere è ricominciato. Ieri le audizioni a Montecitorio. Al momento la proposta è la seguente: una base proporzionale con soglia al 3% e premio alla coalizione per la lista che supera il 42%, ottenendo 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. I capilista rimangono bloccati, fino a 3 preferenze per gli altri candidati. Una cosa è certa: la proposta arrivata alla Camera è condivisa e convince il centrodestra; al contrario il centrosinistra la contesta. Il ballottaggio, inoltre, è stato definitivamente abbandonato.

Federico Fornaro, deputato e membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, non usa metafore: «Le audizioni di oggi in prima Commissione Affari costituzionali alla Camera hanno confermato l’esistenza di molteplici potenziali vizi di costituzionalità del testo della legge elettorale, così come approvato dal Senato». Per Avs, Filiberto Zaratti, deputato, «l’ultima parola spetterà alla Corte, sarà il fallimento politico della destra». «Se siete così forti, non lamentatevi di questa legge, oppure non siete così forti e volete fare come le squadre di calcio di una volta, che alla sconfitta hanno sempre preferito il pareggio», ironizza il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Contestatissima la norma sulla presentazione delle firme per testarsi alle urne. La maggioranza, in questo caso, ha giocato d’astuzia per arginare il neonato Futuro Nazionale di Vannacci e altre liste che non siedono in Parlamento. Per alcuni, questa manovra è una soglia di sbarramento occulta. Fornaro la definisce «irragionevole» e ricorda: «In Molise e Basilicata il numero di firme supera abbondantemente l’1% degli elettori». Il numero di firme richieste ammonterebbe a 294mila, e se qualcuno volesse candidarsi in tutte le circoscrizioni, visto che l’attuale proposta ne richiede 6mila, sarebbero circa 450mila. La posizione della Lega è chiara: «Questa legge elettorale rende la nostra democrazia più trasparente, la sinistra si nasconde dietro i tecnicismi», dichiara l’eurodeputato Andrea Barabotti. La posizione di Forza Italia è altrettanto manifesta: solo pochi giorni fa l’onorevole Nazario Pagano aveva dichiarato che gli emendamenti, approvati in Senato, non alterano l’impianto della riforma e non giustificano l’accusa di forzature.

Insomma, se tutto prosegue come prevede, il centrodestra entro la prima settimana di ottobre potrà dire che l’Italia disporrà di una nuova legge elettorale. Anche se potrebbe non essere costituzionale, una soglia di sbarramento «occulta» aiuterebbe parecchio l’attuale arco parlamentare a liberarsi delle briciole che possono confermare o ribaltare la classifica. Dall’altro lato, le «preferenze monche» non sono certo un vanto per il centrodestra, che si autoelogia per averle introdotte. Coloro che dovranno correre per far scrivere il proprio nome si scanneranno, ma questo sarà il tema per un secondo appuntamento. Lì si vedrà la solidità dei partiti. Intanto il «Gattopardum» continua: cambiare tutto affinché nulla cambi.

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Christian Gaole