Il problema della casa è un fiume carsico: scorre sotto terra per anni, ignorato da agende politiche e talk show, poi riaffiora all’improvviso. In Spagna è sfociato a Madrid, bussando alla porta di Maricarmen Abascal, 87 anni, sfrattata dopo che il canone era salito da 450 a 2.650 euro al mese e che, probabilmente, più che di una casa aveva bisogno di una residenza per anziani ma, purtroppo, è deceduta in ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto.

Dovremmo porre molta più attenzione, oltre che al cambiamento climatico, al “cambiamento demografico”! Ma il fiume carsico scorre anche sotto Bruxelles. Con l’Affordable Housing Act la Commissione consegna ai comuni il potere di contingentare gli affetti a breve e di perimetrare “zone rosse” dove vietare il B&B. E così per la prima volta l’Europa mette le mani sul diritto di proprietà: non più regolazione del mercato, ma compressione di un diritto. È il volto, sempre meno nascosto, di un’Europa dirigista e statalista, che non interviene più per indirizzare ma per vietare. In più il combinato disposto di tale provvedimento con la direttiva Case Green rischia di partorire un vero mostro: da un lato si restringe la libertà del proprietario, con effetti imprevedibili sugli investimenti; dall’altro si impongono ristrutturazioni sempre più costose. Il conto dell’abitare sale per tutti. Un regalo insperato che questa Bruxelles matrigna fa, senza grande sforzo, ai nuovi partiti antieuropeisti.

E in Italia? Da noi il problema della casa vive e lotta tra noi. Tra tentativi di legittimazione di occupazioni abusive, come il caso romano di Spin Time, e l’onda montante delle proteste di piazza contro la speculazione dei fondi immobiliari. Di coloro i quali, cioè, gestiscono gran parte degli investimenti che pagano le nostre pensioni. C’è poi un elefante nella stanza che nessuno vuole vedere: l’estremismo green che da Bruxelles atterra in Italia sull’onda del Green Deal: il dogma del consumo di suolo zero, i Criteri Ambientali Minimi obbligatori, gli edifici a energia quasi zero, fanno schizzare i costi dell’edilizia, rendendo quella che dovrebbe essere “economica e popolare” analoga a quella di mercato. Oggi se anche volessimo tornare a costruire case popolari, a parità di investimento ne realizzeremmo molte meno che in passato.

In questo quadro però, il Piano Casa del governo è stato accolto con favore quasi unanime: dopo decenni, la casa torna al centro della politica. Lo si è visto al MAXXI, alla conferenza dell’ANCE “Città nel futuro 2030-2050”, dove si sono alternati ministri e sindaci, dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tutti d’accordo sugli obiettivi, molto meno sulle ricette. Gualtieri, a nome dei sindaci e con il piglio dell’ex ministro dell’Economia, ha impartito alla platea una lezione di finanza pubblica: risorse troppo esigue e, soprattutto, per il social housing, un possibile squilibrio tra il contributo pubblico e il canone agevolato che non dovrebbe superare il 30% del salario. Dimenticando però che il Superbonus al 110%, un contributo pubblico superiore al costo stesso dell’opera, fu varato proprio quando lui era inquilino di via XX Settembre. Generoso con i cappotti termici dei privati, parsimonioso con la casa pubblica: curiosa idea di progressismo! La politica nazionale, insomma, si unisce sugli obiettivi ma si divide sulle soluzioni, soprattutto per criticare la maggioranza, con una vena di malcelata strumentalità.

Tuttavia quello che manca, oltre ad una visione condivisa, è una soluzione strutturale. Una vera riforma di settore, che il Piano Casa delinea e che il paese attende dalla cancellazione dei fondi Gescal. Nei prossini giorni non possiamo che aspettarci che la sinistra europea, oggi in Spagna e domani altrove, cerchi di contrastare l’onda della destra, moderata o estremista che sia, alimentando e trasformando il problema sociale in protesta elettorale. Con il rischio, assai più grave di uno sfratto, di ledere e minare i principi liberali su cui poggiano i nostri Stati e la stessa Europa.

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Sergio Pasanisi