Che esistesse un carteggio tra Oriana Fallaci e Monsignor Rino Fisichella era risaputo agli addetti ai lavori. E che la loro amicizia si fosse ben consolidata in poco tempo e avesse accompagnato gli ultimi anni di Oriana lo si poteva evincere non soltanto dalla rassegna stampa degli anni 2005-2006, ma anche dal ruolo che Monsignor Fisichella ricopriva in quel periodo in qualità di Rettore della Pontificia Università Lateranense. Lo scrivente è in debito con Monsignor Fisichella perché attraverso lui ebbe la fortuna di entrare in contatto con Oriana quando in quel periodo era uno studente universitario del ciclo di dottorato. Finalmente la pubblicazione di questo carteggio è ora a disposizione del lettore e con esso possono essere chiarite alcune scelte che Oriana volle compiere e svelare così le ingenue interpretazioni dei suoi acerrimi detrattori. Con la pubblicazione del libro La forza della passione. Lettere a Monsignor Fisichella (Piemme 2026) vengono consegnati al lettore i “dissidi” che Oriana ha dovuto vivere non solo nella sua vita, ma soprattutto in punto di morte, visto che questi non le sono stati risparmiati neanche allora. Chiunque fosse vicino ad Oriana doveva mettere in conto che anche la propria vita sarebbe stata travolta da un uragano, come nel caso di Monsignor Rino Fisichella. Dover tenere in piedi la sua carica istituzionale in Vaticano e la sua amicizia con Oriana ha comportato oltre a un prezzo alto da pagare in termini di “immagine pubblica” anche un impegno a sapersi destreggiare nello schivare i colpi dei detrattori di Oriana. Soltanto la “forza della ragione” ha potuto permettere che Oriana e Monsignor Fisichella camminassero “uno accanto all’altro” sostenendosi a vicenda fino a giungere al tanto “chiacchierato” incontro tra Oriana e Papa Benedetto XVI; incontro voluto fortemente da Oriana.

Una amicizia nella quale Oriana conserva e promuove continuamente la sua “autonomia” di giudizio, basata sulla profonda libertà di essere sempre e comunque sé stessa. Nonostante la morte sempre incombente, e da Oriana sempre combattuta e ritardata, ci teneva a ricordare a Monsignor Fisichella: «In ogni caso, morirò in piedi». Monsignor Fisichella è stato un testimone diretto di quanto Oriana amasse la vita e la difendesse a partire dal suo scritto Lettera a un bambino mai nato; uno scritto che colpì anche Benedetto XVI, ma di questo ne scriverò in dettaglio più avanti. Il guadagno di questa corrispondenza è che il lettore può ripercorrere la vita quotidiana dei due corrispondenti. Quello che più fa impressione è trovare una Oriana “sola” e “isolata”; era stata confinata in una “cieca” solitudine nella quale ad un certo momento volle prendere la decisione di non essere più cercata, se non da chi aveva deciso di incontrare.

Ma il suo avvicinamento a Monsignor Fisichella, il suo cercarlo, era dovuto al fatto che Oriana “voleva” incontrare Papa Benedetto XVI. Incontro che si concretizzò nell’agosto del 2005 a Castel Gandolfo. Incontro realizzatosi grazie all’intervento di Monsignor Fisichella, anche se la situazione di salute di Oriana peggiorava di giorno in giorno e ad aggravare la situazione era la sua tenace decisione di non voler nessuno medico intorno a sé. A questo va aggiunto il carattere non facile che possedeva, che spesso la sospingeva alla polemica violenta. Una donna affamata e assetata di conoscenza, ma soprattutto una donna libera. Basti pensare che, quando nel 2005 fu conferito il premio Annie Taylor, la motivazione era la seguente: «Un generale nella guerra per la libertà». Una donna troppo libera soprattutto quando scriveva sull’invasione dei musulmani in Europa, tanto che gli schieramenti contro di lei divennero così intransigenti da portarla a trincerarsi in casa, perché forte era il pericolo che qualche estremista islamico potesse ucciderla. Non era facile organizzare i suoi spostamenti in Italia, perché la sicurezza imponeva di informare i Servizi segreti affinché applicassero un severo protocollo di sicurezza per salvaguardare la sua e altrui incolumità. Ad incontrare Benedetto XVI era Oriana con tutto il suo bagaglio culturale forgiato sui campi di battaglia. Con il Papa «parlò della sua vita e della malattia, ma soprattutto intrattenne il Papa sul pericolo islamico». Ma il contenuto del loro dialogo rimase strettamente privato tra i due come privato per un periodo doveva rimanere il loro incontro; purtroppo su quest’ultimo punto ci fu la solita fuga di notizie ed è per questo che la stampa si scatenò iniziando ad insinuare i possibili argomenti di questa udienza. Ma, essendo certo che qualcosa di questo loro incontro Oriana lo avesse comunicato a Monsignor Fisichella, l’ho voluto raggiungere telefonicamente.

Anche perché egli non solo aveva fatto da tramite perché questo incontro si realizzasse, ma fu proprio lui ad accompagnarla in macchina. E alla mia domanda se potesse dirmi almeno qualcosa di questo loro incontro, le sue parole hanno in poche battute descritto dei contenuti che dovrebbero farci riflettere: «Benedetto XVI ha molto ascoltato Oriana anche perché lei non concedeva tanti spazi di silenzio. Lui come al suo solito ha ascoltato con tanta signorilità e attenzione e l’ha incoraggiata a continuare la sua promozione alla vita e alla cultura. Infatti, Oriana per l’incontro volle regalare al Papa una copia del suo scritto Lettera a un bambino mai nato, libro che già il Papa possedeva e che aveva letto con molta attenzione ed ecco perché lui la invitò a continuare a promuovere la vita». E pensare, invece, quanti, tra cui Pier Paolo Pasolini, non riuscirono a cogliere il senso pieno di quel monologo nel libro. Molti non furono in grado di andare oltre. Ed è per questo che Monsignor Fisichella al nostro dialogo telefonico aggiunge: «Solo Oriana può spingersi al di là delle ideologie». Non è mai stato facile e non sarà mai facile comprendere il senso pieno dei suoi scritti per chi coltiva il livore ideologico. Lo stesso livore di una grande parte dei suoi detrattori, che sollevarono la stampa con congetture e insinuazioni sull’incontro tra Oriana e Benedetto XVI. L’amicizia tra Oriana e Monsignor Fisichella crebbe nel tempo e ogni giorno «ricevevo telefonate chilometriche»; le telefonate si intensificarono sempre più quando negli ultimi mesi il tumore aveva ormai sopraffatto i suoi occhi e non poteva più curare la sua corrispondenza. È significativa un’espressione che ripeteva spesso Oriana nei suoi ultimi mesi: «L’intelligenza non basta. L’erudizione non basta. Per dare senso al viaggio della vita ci vuole passione, la forza della passione, entusiasmo. La passione è una luce». Fu questa passione che spinse Oriana ad accettare l’invito di Monsignor Fisichella a tenere nel 2005 una lectio magistralis presso l’università Lateranense nella solenne cerimonia annuale che inaugura l’anno accademico dell’Ateneo. Oriana accettò l’invito perché si sentiva chiamata a offrire qualcosa di solido alle giovani generazioni. Ma, come sempre accade, la figura di Oriana è divisiva e Monsignor Fisichella dovette far fronte al rifiuto dell’establishment dentro e fuori il suo Ateneo.

Invitare Oriana avrebbe portato una gogna mediatica che era meglio evitare. Già il suo incontro con Benedetto XVI aveva non soltanto prodotto sulla stampa una serie di sterili polemiche, ma aveva anche acceso i riflettori su Monsignor Fisichella e sul ruolo che ricopriva in vaticano. Quindi un altro boccone amaro che Oriana dovette a fatica mandare giù, ma lo accettò perché non voleva che questa situazione facesse soffrire oltremodo Monsignor Fisichella, Rettore del Laterano. E, come sempre accade in queste situazioni, Oriana decise di soprassedere al “rifiuto”; era abituata ad attraversare la bufera dei rifiuti. Questo increscioso rifiuto intensificò ancor più la vicinanza di Oriana a Monsignor Fisichella, tanto da spingere la pensatrice a voler lasciare parte del suo patrimonio librario alla biblioteca dell’università Lateranense. I suoi volumi antichi e molto rari, copie della sua produzione personale, definiti libri “vissuti” e da lei stessa annotati, e alcuni suoi oggetti personali – tra cui la sua Olivetti 22 da campo e il famoso zaino che l’aveva vista corrispondente in Vietnam – furono da lei donati all’università Lateranense. Lo scrivente è in debito con Monsignor Fisichella perché fu proprio lui a coinvolgermi nel rendere accoglienza alla venuta di Oriana in università, insieme ad altre persone che Fisichella aveva coinvolto, tra cui i suoi più fidati collaboratori della sua segreteria. E in quei giorni ebbi modo di frequentare Oriana più da vicino. Monsignor Fisichella ricorda con queste parole la “decisione” di Oriana: «La scelta di Oriana di donare parte del suo lascito alla Lateranense è legata anche alla sua situazione contingente: lei aveva a cuore che quanto di più prezioso non andasse disperso. Nel Laterano vedeva una solida istituzione che potesse conservare le sue opere». La stima di Oriana verso Monsignor Fisichella e l’incontro con Benedetto XVI furono decisivi nella scelta che lei stava compiendo. E non possono essere dimenticati quei giorni di Oriana in università, quando decise di voler firmare tutti i suoi libri e, anche se segnata nella carne dalla malattia, non ha mai perso la sua innata forza: sbraitava contro chi le passava le penne per firmare i suoi libri perché o non funzionavano o non erano buone penne.

Molti erano intimoriti dal suo temperamento, e quando lei si accorgeva di questo sferzava degli improperi che toglievano il fiato; ma a lei tutto può essere concesso, la sua personalità non poteva essere sacrificata. Oriana era la stessa dei campi di battaglia e la sua resistenza era un voler resistere alla vita non volendo piegarsi alla morte. Queste riflessioni, scaturite dalla conversazione telefonica che ho avuto con Monsignor Fisichella, ci portarono a ricordare quando Oriana, in una delle sue visite a Monsignor Fisichella, portò con sé il suo manoscritto Un cappello pieno di ciliegie. E ricordo ancora quando posò di botto questo manoscritto sul tavolo del Rettore dicendogli di tenerlo lui perché, con molta probabilità, prima o poi lo avrebbe distrutto. La reazione di Monsignor Fisichella fu quella di farla dissuadere da un simile scempio e finalmente riuscì a contrattare un compromesso: occorreva fotocopiare questo manoscritto e una copia di questo l’avrebbe conservata Monsignor Fisichella. E subito lui incaricò il suo collaboratore e il sottoscritto a fare una copia del manoscritto. Cosa che facemmo subito per non correre il rischio che Oriana cambiasse idea. Infatti, la sua venuta in università e il contenuto di ogni incontro erano sempre da lei stabiliti: occorreva resistere al vulcano in piena. Oriana vedeva in Monsignor Fisichella colui che attraverso la cultura aiutava le persone a riappropriarsi delle “radici cristiane”. Radici spesso dimenticate e, come Monsignor Fisichella ricorda in un passaggio del discorso di Papa Leone XIV a Parigi, «la cultura ci porta a non nasconderci, a non avere vergogna di ciò che siamo». Questo carteggio è emblematico perché a tratti scorgiamo Oriana indifesa, distrutta non dall’Alieno bensì da molto altro: «Niente ferisce, avvelena e ammala quanto la delusione». E Monsignor Fisichella è stato il testimone diretto di Oriana nel suo periodo di piena vulnerabilità: «La delusione più grande di Oriana è stata non essere compresa, la delusione di chi non volle accogliere il grido di aiuto della sua esistenza controversa. Quando si radicalizzavano le posizioni nei suoi confronti lei non ha mai ceduto perché le sue visioni lungimiranti di ciò che sarebbe accaduto all’Occidente le imponevano di usare tutte le sue forze per farsi sentire».

Naturalmente la cortina di ferro che la stampa italiana e quella internazionale hanno tracciato l’hanno portata ad un isolamento che non aveva eguali. La crisi in cui versava l’Europa e l’intero Occidente l’hanno portata a non risparmiarsi mai nei suoi scritti tanto da portarla a definirsi «atea-cristiana». «Nella paradossalità dell’ossimoro che vede impegnata Oriana in prima linea a difendere le radici dell’Europa plasmata dalla fede cristiana». Oriana è «il grido di chi vede con lungimiranza i pericoli a cui siamo esposti». Dover morire pur resistendo alla vita ha portato Oriana a doversi occupare anche del suo lascito e dei suoi beni. Un terreno spinoso che avrebbe voluto evitare, ma che doveva affrontare in prima persona in una serie di lunghi incontri con avvocati che andavano e venivano dalla sua abitazione di New York. A tal punto che Monsignor Fisichella, in una delle sue ultime lettere, le consiglia di fare il tutto con prudenza perché «a Roma sono arrivate voci che c’è un viavai di avvocati da casa tua. Dicono che tu vuoi fare di tutto per non pagare le tasse agli Usa e che ci riuscirai tramite il Vaticano perché c’è Fisichella alle spalle». Naturalmente Monsignor Fisichella ritiene queste «voci stupide, ma stanno girando e obbligano alla prudenza».

Oriana, ormai fiaccata dall’Alieno e quasi cieca come è suo solito, raccoglie le energie per formulare la sua risposta a questa ennesima diceria e vale la pena qui riportare alcuni stralci: «Le loro chiacchiere e le loro presunte spiate sono un abuso, uno sconcio, per cui vorrei (come minimo) prenderli a pedate nel sedere. […] Io non ho bisogno alcuno di consigli sulla prudenza. […] Non ho bisogno di prudenza, ma ho bisogno di riservatezza. […] “Ci riuscirà tramite il Vaticano”, ma siamo seri!!! Bisogna essere analfabeti e ignari di tutto per inventare e diffondere una simile stronzata». Oriana nel maggio 2006 era infuriata come non mai anche perché le agenzie di stampa avevano diffuso la notizia della sua morte. Pertanto i Servizi segreti italiani secondo Oriana dovevano occuparsi di cose ben più serie, e «a quelli li vorrei seppellire io». Molti ciarlatani hanno voluto emarginarla, proprio quelli che l’hanno etichettata in modo violento, gratuito e bilioso come «atea-devota», «la miscredente che vuole il trionfo del clericalismo», «la baciapile balia degli embrioni». Per non dimenticare chi la voleva già morta quando scrivevano: «Non doveva morire? Non stava per morire? Che aspetta a togliersi dai coglioni?». L’invidia, la perfidia e la meschineria sono stati la miscela orribile che ha ucciso Oriana! E per fortuna Oriana ha fino alla “fine” conservato il suo stile poco diplomatico dicendo le cose sempre come stanno, né più né meno. E con Monsignor Fisichella, che l’ha ben conosciuta, possiamo dire: «Oriana era una donna forte, intelligente, determinata, ma alla fine rimase una bambina indifesa che ha solo il desiderio che qualcuno le tenga la mano». Questo mio scritto vuole concludersi con una espressione di Oriana che dovrebbe far riflettere molti: «Mi dispiace molto morire. Infatti me ne vado con molti dispiaceri». Per lo scrivente, il dispiacere più grande è sapere quanto gli scritti di Oriana, ancor oggi sui pericoli che invadono l’Occidente, siano tuttora volutamente inascoltati.

Francesco Alfieri

© Riproduzione riservata

Redazione