“Non litighiamo, vi compro”. Leonardo Maria Del Vecchio passa dalle parole ai fatti e punta all’acquisizione della società che edita il Fatto Quotidiano, giornale con cui soltanto pochi giorni fa aveva avuto un furioso litigio. La mossa è arrivata ieri, quando la sua società di investimenti, la LMDV Media, ha avviato una “attività di due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni” che se andrà in porto porterà a lanciare un’OPA sulla società al prezzo di 0,286 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 7.152.860 euro, con un premio di circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Seif al 23 ottobre, e del 16% rispetto alla media dei prezzi dei sei mesi. Dopo aver acquistato il gruppo QN Media, Del Vecchio si metterebbe in tasca anche il Fatto qualora la partecipazione complessiva raggiunga almeno 82,9% del capitale votante nell’assemblea ordinaria.

I mesi di fuoco tra Il Fatto Quotidiano e Del Vecchio

È stata la conclusione inaspettata di una settimana di fuoco nel rapporto tra il Fatto Quotidiano e Del Vecchio. Da tempo il giornale faceva notare come “districarsi nella galassia del giovane rampollo” non fosse semplice, parlando dei debiti delle sue società. Solo pochi giorni fa il quotidiano aveva pubblicato una serie di intercettazioni emerse nell’ambito dell’inchiesta Equalize, con l’imprenditore accusato di aver usato i servizi dell’agenzia investigativa a giudizio per accessi abusivi a banche dati. Tra gli obiettivi del Fatto c’era anche quello di “smascherare” la volontà di “imporre direzioni dei quotidiani per motivi politici”. Negli articoli viene riportata infatti la discussione di membri del cda di Lmdv, entrambi non indagati, e la discussione sulle nomine al vertice di Qn. “Stavo pensando una cosa: e se gli rubiamo Orfeo (ex direttore di Repubblica, ndr)? E ci siamo messi la sinistra in mano? E se vince la Meloni gli diciamo che gli abbiamo preso Orfeo al guinzaglio?”. Non solo. Un’inchiesta del New York Times – smentita da Del Vecchio – raccontava le denunce per violenze di una serie di donne tra cui l’ex fidanzata Jessica Ser faty (risalente al 2024) poi ritrattate. Il Fatto avrebbe quindi insistito su falsi dossier contro la donna apparsi sul web, con l’insinuazione che a costruirli sia stato proprio l’imprenditore.

La risposta di Del Vecchio

Un serie di attacchi che aveva portato Del Vecchio a scagliarsi pubblicamente contro il giornale: “Continua la campagna diffamatoria nei miei confronti da parte del Falso quotidiano, li vedo molto restii invece a dare spiegazioni sulle intercettazioni che hanno coinvolto il direttore del Fatto online Peter Gomez Colto con le mani nella marmellata trattare articoli su commissione per un grande colosso (Unipegaso, ndr) che a sua volta si troverà a restituire il favore pagando fior di quattrini allo stesso Fatto quotidiano”, chiudendo il messaggio con un insulto: “Ratti del giornalismo”.

La replica di Travaglio: “Quando finisce la morfina?”. Tutto ha un prezzo

Se l’operazione andrà in porto, LMDV Media fa sapere che il nuovo corso del Fatto Quotidiano prevedrebbe la conferma di Marco Travaglio alla direzione “con la volontà esplicita di mantenere inalterata la linea del giornale”. Sul giornale intanto Travaglia replica: “A parte che il signorino ha provato in tutti i modi a incontrare noi, ratti del giornalismo, ma invano, resta da capire quando finisca l’effetto della morfina. O quanti denti del giudizio gli abbia donato madre natura”. I soci fondatori Padellaro, Monteverdi, Aliberti, Gomez, Travaglio, Lillo e d’Aprile, rappresentativi della maggioranza del capitale, fanno già sapere che non aderiranno a una eventuale offerta pubblica di acquisto promossa da LMDV e qualora dovessero restare sulla loro posizione l’82,9% appare praticamente irraggiungibile. Vicenda chiusa? Forse. Per tutto c’è un prezzo, Del Vecchio lo sa.

Redazione

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Luca Frasacco