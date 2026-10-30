Assisi è tornata il baricentro spirituale del pianeta. A quarant’anni dall’incontro convocato nel 1986 da Giovanni Paolo II, la città del Poverello ha offerto di nuovo un’immagine contraria alla logica dei blocchi, come un mosaico in cui tutti i frammenti compongono uno splendido mosaico con rappresentanti di tutte le fedi raccolti in preghiera, ciascuno nella propria tradizione, senza dover dissimulare la propria identità ma tutti uniti intorno alla pace. Dalla piazza è salita un’invocazione corale che riannoda i fili della Pacem in terris, attraversando le geografie ferite — Ucraina, Gaza, Sudan, Mozambico — e dando voce agli oltre sessanta conflitti in corso.

Papa Leone XIV (ancora convalescente dopo l’intervento al polmone) ha inviato un videomessaggio essenziale, sobrio ma potentissimo: «Non c’è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!». Con questa formula, Leone XIV smonta così un dispositivo retorico antico e ambiguo quanto la guerra stessa. Il «santo» è ciò che è riservato all’assoluto di Dio. Eppure, per secoli, cancellerie e gerarchie si sono appropriati del sacro come abito di scena per nobilitare la distruzione dell’avversario. Se i crociati muovevano al grido di Deus vult, (Dio lo vuole) nel Novecento tragico europeo si andava all’assalto con il Gott mit uns (Dio con noi) sulle fibbie delle cinture dei soldati tedeschi mentre oltre il filo spinato il nemico recitava lo stesso Padre nostro. Un cortocircuito che arruolava Dio tra le proprie fila e gli si chiedeva di benedire le proprie artiglierie.

Una tentazione tutt’altro che bandita, anzi è blandita soprattutto nell’attuale contesto americano, laddove l’intreccio tra fondamentalismo religioso politicizzato e nazionalismo MAGA continua a rivestire di sacro politiche suprematiste molto discutibili. Nel 2025 la presidenza Trump ha formalizzato questa saldatura istituendo per decreto l’Ufficio per la fede alla Casa Bianca, affidato a Paula White. Da lì, le immagini dello Studio Ovale con i pastori in preghiera per le operazioni contro l’Iran, fino alle parole del segretario alla Guerra Peter Hegseth, che invoca la benedizione divina sulle truppe coperto da un presidente convinto che Dio «approva le nostre azioni perché è buono». Drammatico (e legittimo) lo stop di Papa Leone XIV — che mesi fa ricordava come Dio non ascolti chi alimenta i conflitti — che produsse una reazione immediata e scomposta con Il vicepresidente J.D. Vance che invita il Papa alla prudenza teologica riesumando la guerra giusta. Trump poi lo definì il pontefice “debole” ma ormai il passo falso di Washington si era consumato e capiremo se nelle elezioni di midterm i cattolici diranno con il loro voto qualcosa oppure no.

Tornando alla “cattiva esegesi”, questa sorta di teologia “delle armi” si regge su una lettura fondamentalista e decontestualizzata delle Scritture: le pagine del Deuteronomio, le cronache di Giosuè o il tempo per la guerra di Qohelet vengono estratti dalla memoria storica di una minoranza oppressa dagli imperi antichi e convertiti in manuali di ingegneria militare. Stessa sorte è toccata alla dottrina della guerra giusta di Agostino e Tommaso: nata per contenere la violenza tramite condizioni altamente restrittive, un progressivo slittamento concettuale l’ha trasformata in licenza d’ingiustizia. Papa Leone XIV ha chiuso questa porta con il suo magistero e – precisamente – con l’enciclica Magnifica humanitas: combattere nel nome della religione significa colpire la religione stessa. In tal senso, lo spirito di Assisi contrasta totalmente questa «riabilitazione concettuale della guerra». Presente all’evento Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, ha ricordato quel rischio di assuefarsi al conflitto come a un dato di natura, quando di naturale la guerra non ha nulla.

C’è un filo teologico ed etico preciso e risale al Vaticano II con la dichiarazione Nostra aetate che invitò a superare le ostilità del passato, sancendo l’impossibilità di dirsi figli di Dio se ci si rifiuta di trattarsi da fratelli. In questo solco si è mosso il cardinale Fridolin Ambongo. Voce di una Chiesa congolese che la guerra la sperimenta da trent’anni, l’arcivescovo ha smontato la debolezza nascosta dietro la muscolarità geopolitica: chi non sa più convincere impone, chi non sa più dialogare spara. È la violenza che reifica l’essere umano, come diagnosticava Simone Weil. L’unico argine resta l’ostinazione della parola: la controversia mette gli attori l’uno contro l’altro, ma il compromesso resta una promessa condivisa. E nel promettere, suggeriva Hannah Arendt, risiede l’unica salvezza dall’imprevedibilità dell’agire.

Il percorso diplomatico rimane tuttavia paralizzato dalle reciproche «linee rosse». Occorre riscoprire quello che il cardinale Agostino Casaroli, negli anni della guerra fredda, chiamava il martirio della pazienza: l’azione diplomatica di chi non abbandona mai il tavolo, accettando persino di essere frainteso dagli amici pur di continuare a trattare. Un’ostinazione che difetta nei teatri odierni, dove si lavora per ultimatum e la mediazione viene percepita come sintomo di resa. Qui acquista peso positivo la proposta avanzata dal ministro degli esteri Antonio Tajani e rilanciata dalla premier Giorgia Meloni dopo i contatti di Putin con i leader scandinavi Stubb e Støre: accreditare un inviato europeo di alto profilo per i colloqui tra Mosca e Kiev. Si tratterebbe di trovare – citando Norberto Bobbio – il «terzo assente», un arbitro autorevole che manca alle relazioni internazionali. Certo, la commissaria Ue per gli affari esteri Kaja Kallas ricorda che l’Europa non è neutrale e Mosca rifiuta l’autorità di Bruxelles. Eppure, l’Unione non può rassegnarsi all’irrilevanza: una voce sola saprebbe tradurre politicamente l’istanza di Assisi, opponendo la grammatica del negoziato al linguaggio del fronte.

Ogni reale processo negoziale impone ai contendenti di cedere quote di orgoglio e pretese egemoniche. È la logica stringente e paradossale del chicco di grano evangelico: se non cade in terra e non muore, resta sterile; se muore, porta frutto. Leone XIV l’ha chiamata «la forza umile dei credenti». Una definizione che non nasconde la vulnerabilità della fede di fronte agli apparati militari, ma ne rivendica il potenziale politico più profondo: disarmare alla radice la logica di potenza e far saltare i calcoli di chi vorrebbe rassegnarsi a un mondo in fiamme.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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