C’è una parola greca che i Romani tradussero male e noi abbiamo quasi dimenticato: aemulatio, il desiderio di eguagliare chi si ammira. Era il motore con cui ogni generazione onorava la precedente, superandola. Funzionava perché chi stava in alto voleva essere superato.

Ma, nel tempo, qualcosa si è rotto.

Noi, i Baby Boomers, abbiamo attraversato una stagione storica irripetibile: welfare state maturo, mercato del lavoro espansivo, rivoluzione culturale, costo della vita accessibile, proprietà immobiliare alla portata. Abbiamo beneficiato di una rendita di posizione storica che nessuna generazione successiva ha potuto replicare, indipendentemente dal merito individuale.

Abbiamo vissuto happy days difficili da lasciar andare. E oggi assistiamo a un fenomeno inedito nella storia umana: l’età percepita si è fermata alla nostra età dell’oro. Non è solo medicina e longevità: è percezione e narrazione di sé. Il sessantenne contemporaneo non si identifica con la generazione che lo precede ma si identifica ancora con la propria giovinezza, che custodisce come un’identità permanente. E quindi, nel rifiutare simbolicamente di invecchiare, rifiuta il ruolo sociale che l’età porta con sé.

Ma quel ruolo è fondamentale perché, ha sempre avuto un compito preciso: fare spazio.

C’è una decisiva differenza tra sentirsi giovani e comportarsi come se si fosse ancora al centro. Il primo arricchisce tutti e il secondo impoverisce chi viene dopo con un costo collettivo enorme.

Ricordo perfettamente le prime volte nelle quali portavo in redazione i miei articoli. Di fronte a me non c’erano colleghi giudicanti e saccenti, c’erano mentori consapevoli del valore del tramandare, certi che il mio successo sarebbe stato un loro successo. Formare qualcuno di brillante era una forma di immortalità professionale.

Ma qualcosa è cambiato.

Le organizzazioni non sono più luoghi di trasmissione del capitale culturale ma arene di competizione per risorse scarse. Il giovane talentuoso non è un erede da formare ma una minaccia da contenere oppure, al massimo, una risorsa da estrarre finché è economicamente conveniente.

Credo tuttavia che ci sia qualcosa di più sottile che va oltre l’interesse economico.

Nella generazione dei Baby Boomers, l’io è il progetto principale e l’altro, specialmente se giovane, diverso, digitale, alieno nei codici, è difficile da interpretare. In epoche di insicurezza collettiva si producono “dinosauri”, persone che hanno smesso di crescere e usano il potere accumulato per congelare il presente.

Oggi molti giovani tecnologici e visionari hanno trovato una via d’uscita creativa: costruirsi i propri spazi. Le startup sono, in questo senso, una risposta a un sistema che non fa loro posto.

La cultura delle startup, fatta di autonomia e rischio, è nata come ribellione al corporate.

Ma il giovane che fonda una startup viene spesso sfruttato attraverso il sistema, che aspetta pazientemente di acquisirlo quando diventa conveniente. Il trasferimento tecnologico vero, il supporto finanziario, la creazione di reti con le corporate spesso è latitante.

Che cosa ci è successo, dunque?

Sono successe almeno tre cose insieme:

1. La scarsità ha sostituito l’abbondanza. Quando le risorse si restringono, la trasmissione intergenerazionale si inceppa. E chi ha non cede.

2. Il capitalismo finanziario ha distrutto l’orizzonte lungo. Il mentore investiva su un giovane pensando a dieci anni. La logica del trimestre e della valorizzazione immediata ha reso irrazionale qualsiasi investimento il cui ritorno non sia rapido e misurabile.

3. La cultura del sé ha eroso la cultura del noi. La mia generazione era, contraddittoriamente, ancora comunitaria nei valori, nonostante l’individualismo di superficie. Credeva nei gruppi, nelle scuole di pensiero, nelle botteghe intellettuali. Quella cultura si è dissolta.

Margaret Mead scrisse che ogni civiltà si misura da come tratta i suoi anziani. Forse oggi dovremmo aggiungere: e da come i suoi anziani trattano i giovani. Perché una società che consuma il futuro per preservare il presente non sta solo commettendo un errore strategico. Sta tradendo il patto fondamentale su cui ogni comunità umana è costruita.

Manuela Rafaiani

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Ciro Cuozzo