Come sostenere la crescita dell’Italia oltre la stagione del PNRR? È la domanda al centro del Rapporto «Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del PNRR», curato da Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Draghi e Segretario generale di Palazzo Chigi.

Il documento è il risultato di circa un anno di lavoro, con il contributo di oltre cento esperti, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e giovani ricercatori. Oltre ottocento pagine di analisi e proposte per affrontare le fragilità strutturali del Paese e individuare le condizioni per uno sviluppo duraturo, anche dopo la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Rapporto individua tre grandi direttrici: investimento sociale, competitività del sistema produttivo e modernizzazione istituzionale. Tre dimensioni strettamente collegate, che riguardano la valorizzazione del capitale umano, il rafforzamento delle imprese e la capacità dello Stato di trasformare le risorse in risultati concreti.

«Oggi più che mai, la crescita deve essere una priorità assoluta, non soltanto per ragioni economiche, ma per il benessere sociale e la tenuta democratica del Paese.

In un contesto segnato da crisi internazionali, vulnerabilità energetiche e declino demografico, è necessario attivare tutte le leve disponibili. A partire dall’investimento sociale, valorizzando le energie ancora non pienamente coinvolte di giovani, donne e territori, soprattutto nel Mezzogiorno, e riducendo divari che frenano le opportunità individuali e il potenziale produttivo nazionale.

Ampliare la partecipazione alla vita economica è una scelta di equità, ma anche una precisa strategia di politica economica. Altrettanto decisiva è la qualità delle istituzioni. Le risorse devono tradursi in risultati concreti attraverso obiettivi chiari, priorità strategiche e una maggiore capacità di coordinamento e attuazione.

Il PNRR ha dimostrato che il nostro sistema istituzionale sa mobilitarsi quando responsabilità e scadenze sono ben definite. La vera sfida oggi è rendere questa capacità strutturale e permanente, anche oltre il Piano, anche per le politiche nazionali. Non solo quelle europee.

L’ambizione del Rapporto è dunque, prima di tutto, istituzionale e civile: mettere a disposizione di chi è chiamato a governare, indipendentemente dalle appartenenze politiche, analisi e prospettive su temi cruciali per il futuro del Paese», ha spiegato Garofoli.

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