La Repubblica Democratica del Congo sta vivendo un nuovo capitolo dell’infinita guerra che sta dilaniando il grande paese africano da più di trent’anni. Nel Sud Kivu, una delle province più orientali della nazione, sta continuando l’avanzata del Fronte per la rifondazione della nazione (Frn), la nuova formazione ribelle con a capo l’ex presidente della Repubblica Joseph Kabila.

Il Frn, è nato ad ottobre scorso nella città di Goma dopo lo scioglimento ufficiale dei ribelli dell’Afc/M23, ad ha subito ripreso le operazioni militari. Stando ad alcuni quotidiani locali, i miliziani del Fronte per la rifondazione della nazione (Fnr) nel fine settimana, hanno preso il controllo delle località di Bitale e Kalonge, nel parco di Kahuzi-Biega ed anche di Bulambika, due snodi fondamentali lungo la strada che collega Bukavu a Hombo e Walikale. Sembra che anche le guardie del parco di Kahuzi-Biega si siano unite ai ribelli ed in questa parte del Congo i ranger costituiscono sempre una forza militare molto organizzata e temibile. L’offensiva di questi ribelli è ad ampio spettro e coinvolge cinque delle otto province che compongono il Kivu meridionale, non rispettando minimamente cessate il fuoco firmato in Qatar nei mesi scorsi.

Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare i propri villaggi per evitare di essere coinvolti negli scontri tra le Farc (Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo) ed i combattenti del Frn, convergendo soprattutto su Hombo, uno dei pochi centri abitati ancora nelle mani dei governativi. Proprio Hombo sembra essere l’obiettivo dell’avanzata e la caduta della città potrebbe compromettere definitivamente la tenuta delle forze regolari. Il ministro della difesa di Kinshasa ha promesso rinforzi all’esercito ed ha inviato a Walikale e Tshopo armi e rifornimenti, perché probabilmente le città dovranno essere difese nelle prossime settimane. La presa di Walikale costringerebbe i governativi a ritirarsi fuori dalla regione, stabilendo il quartier generale a Kisangani. Proprio a Walikake sono stati condannati a morte 66 militari per codardia, ammutinamento e rifiuto di eseguire ordini.

L’esercito ha dichiarato che il processo aveva lo scopo di migliorare la disciplina tra le truppe, impegnate nel conflitto contro i gruppi armati nell’est del paese. Secondo le informazioni disponibili, i soldati erano stati arrestati il ​​20 ottobre nella cittadina, con l’accusa di aver abbandonato le proprie posizioni e di essere fuggiti durante gli scontri con i combattenti dell’FRN. Un fenomeno purtroppo molto comune nell’esercito congolese che non sembra assolutamente in grado di difendere il territorio ne tantomeno la popolazione.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

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Matteo Giusti