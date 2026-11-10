Mama Africa
Il piano di Kabila e la resa di Walikale
L’esercito che giustizia i suoi soldati e il Paese che affonda: la tragedia infinita nella Repubblica Democratica del Congo
La Repubblica Democratica del Congo sta vivendo un nuovo capitolo dell’infinita guerra che sta dilaniando il grande paese africano da più di trent’anni. Nel Sud Kivu, una delle province più orientali della nazione, sta continuando l’avanzata del Fronte per la rifondazione della nazione (Frn), la nuova formazione ribelle con a capo l’ex presidente della Repubblica Joseph Kabila.
Il Frn, è nato ad ottobre scorso nella città di Goma dopo lo scioglimento ufficiale dei ribelli dell’Afc/M23, ad ha subito ripreso le operazioni militari. Stando ad alcuni quotidiani locali, i miliziani del Fronte per la rifondazione della nazione (Fnr) nel fine settimana, hanno preso il controllo delle località di Bitale e Kalonge, nel parco di Kahuzi-Biega ed anche di Bulambika, due snodi fondamentali lungo la strada che collega Bukavu a Hombo e Walikale. Sembra che anche le guardie del parco di Kahuzi-Biega si siano unite ai ribelli ed in questa parte del Congo i ranger costituiscono sempre una forza militare molto organizzata e temibile. L’offensiva di questi ribelli è ad ampio spettro e coinvolge cinque delle otto province che compongono il Kivu meridionale, non rispettando minimamente cessate il fuoco firmato in Qatar nei mesi scorsi.
Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare i propri villaggi per evitare di essere coinvolti negli scontri tra le Farc (Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo) ed i combattenti del Frn, convergendo soprattutto su Hombo, uno dei pochi centri abitati ancora nelle mani dei governativi. Proprio Hombo sembra essere l’obiettivo dell’avanzata e la caduta della città potrebbe compromettere definitivamente la tenuta delle forze regolari. Il ministro della difesa di Kinshasa ha promesso rinforzi all’esercito ed ha inviato a Walikale e Tshopo armi e rifornimenti, perché probabilmente le città dovranno essere difese nelle prossime settimane. La presa di Walikale costringerebbe i governativi a ritirarsi fuori dalla regione, stabilendo il quartier generale a Kisangani. Proprio a Walikake sono stati condannati a morte 66 militari per codardia, ammutinamento e rifiuto di eseguire ordini.
L’esercito ha dichiarato che il processo aveva lo scopo di migliorare la disciplina tra le truppe, impegnate nel conflitto contro i gruppi armati nell’est del paese. Secondo le informazioni disponibili, i soldati erano stati arrestati il 20 ottobre nella cittadina, con l’accusa di aver abbandonato le proprie posizioni e di essere fuggiti durante gli scontri con i combattenti dell’FRN. Un fenomeno purtroppo molto comune nell’esercito congolese che non sembra assolutamente in grado di difendere il territorio ne tantomeno la popolazione.
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