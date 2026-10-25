L’Arabia Saudita destina oltre 80 miliardi di dollari l’anno alla difesa, acquista armamenti occidentali e dispone di una grande forza militare. Eppure missili e droni iraniani e Houthi continuano a mettere in difficoltà il Paese. La spiegazione riguarda soprattutto organizzazione, addestramento e dipendenza dall’estero. Nel 2025 Riad ha speso per il suo sistema di difesa circa 83,2 miliardi di dollari, pari al 6,5% del PIL nazionale: il maggiore bilancio militare del Medio Oriente. In confronto, Israele – che affida al suo esercito la sua stessa sopravvivenza – arriva a 48,3 miliardi, l’Iran a 7,4 miliardi, mentre la media mondiale è del 2,5%. L’Arabia Saudita si colloca al 25° posto su 145 Paesi: 247.000 militari attivi, 150.000 paramilitari, 917 aeromobili e 283 caccia.

Il problema è trasformare le risorse in capacità operativa. Tra il 2020 e il 2024 gli Stati Uniti hanno rappresentato il 74% delle importazioni saudite di armamenti; seguono Spagna e Francia. Tutti i produttori di armi fanno affari coi sauditi: nel complesso Riad è il quarto importatore mondiale di armi. Nel dicembre 2025, Washington approva inoltre un programma da 500 milioni di dollari per la formazione su Apache, Chinook, Black Hawk e Lakota. Come se non bastasse, nel settembre del 2026 Trump firma l’accordo per la vendita di 48 caccia F35 a Mohammed bin Salman per 24 miliardi di dollari, creando evidenti proteste da Gerusalemme che non ha apprezzato la disponibilità di aerei di ultima generazione in altri Paesi del Medio Oriente. Le forze armate saudite si sviluppano come strumento di sicurezza stessa della monarchia. La National Guard, nata dalle forze tribali di Abdulaziz Ibn Saud, ha funzioni di sicurezza interna e protezione della famiglia regnante. La separazione fra esercito, National Guard e apparati di sicurezza produce una profusione di catene di comando parallele e spesso in attrito fra loro.

Nel 1991, durante la Guerra del Golfo, la Royal Saudi Air Force compie oltre 12.000 missioni. L’esperienza conferma, però, la forte dipendenza dalla struttura multinazionale guidata dagli Stati Uniti.

Nel 2009 Riad combatte gli Houthi lungo il confine senza risolvere il conflitto.

Nel marzo 2015 guida una coalizione araba: la superiorità aerea è immediata, ma dopo anni di bombardamenti gli Houthi conservano gran parte dello Yemen settentrionale e aumentano le proprie capacità. Gli Emirati ottengono risultati migliori nel sud puntando non sulla superiorità aerea ma sull’intelligence e sul coinvolgimento e finanziamento di forze locali. Lo Yemen dimostra che superiorità convenzionale e controllo del campo di battaglia non coincidono.

Dal 2015 Mohammed bin Salman concentra progressivamente il controllo sugli apparati militari. Nel 2017 rimuove Mitab bin Abdullah dalla National Guard. Il Ministero della Difesa dichiara 308 iniziative di riforma, fra cui il Joint Forces Command e la riorganizzazione delle forze.

Il 14 settembre 2019 l’attacco contro Abqaiq e Khurais impiega, secondo gli esperti ONU, 18 droni e quattro missili da crociera. Ma le difese non impediscono che vengano colpite infrastrutture petrolifere decisive.

Il sistema Patriot attualmente impiegato per la difesa della Capitale e delle principali infrastrutture resta efficace, ma nessun sistema può coprire integralmente un territorio delle dimensioni saudite e ogni intercettazione consuma munizioni ben più preziose dei missili e droni attaccanti. Nel 2026 Washington autorizza la possibile vendita di un massimo di 730 intercettori PAC-3 MSE, evidenziando fabbisogno e dipendenza dalla produzione straniera proprio mentre la crescente esperienza e capacità offensiva degli Houthi permette a questi ultimi di essere sempre più autonomi dai finanziamenti provenienti dall’Iran.

Il confronto con Israele evidenzia una differenza organizzativa: IDF ha costruito una cultura fondata su mobilitazione, riserva, iniziativa dei comandanti, intelligence ed esperienza di combattimento. L’Arabia Saudita non possiede una tradizione equivalente: la sua struttura è stata modellata soprattutto per proteggere uno Stato ricco e una monarchia stabile. I vertici delle forze armate non vengono assegnati sulla base di competenze ed esperienze ma sull’appartenenza alla stessa famiglia Saud.

Il problema saudita non è la disponibilità finanziaria, ma la capacità di trasformare la ricchezza in un’organizzazione autonoma e capace di sostenere una guerra prolungata. I militari sauditi spesso partecipano ad addestramenti all’estero per poter aggiungere una mostrina sulla loro giacca, ma non sono abituati e – soprattutto – motivati a combattere. Missili e droni iraniani e Houthi stanno verificando proprio questo: non quanto costi l’arsenale, ma quanto efficacemente l’intero sistema sappia impiegarlo.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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