Il blocco della logistica nel Mezzogiorno offre un’amara fotografia delle patologie strutturali dell’economia italiana. Dinanzi all’ennesima paralisi dei varchi strategici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto nell’unico modo che la politica consociativa conosca: la distribuzione di risorse pubbliche a pioggia. L’annuncio dello sblocco di 480 milioni di euro – inserito in una cornice prospettica superiore al miliardo – viene contrabbandato come l’avvio di un percorso programmatico. In realtà, si tratta della più classica e inefficiente misura d’emergenza.

Dal punto di vista del diritto pubblico dell’economia, la vicenda rivela un cortocircuito regolatorio e istituzionale. La pretesa “vittoria” delle sigle dell’autotrasporto non consiste nell’introduzione di riforme strutturali per la competitività della filiera, bensì nella semplice erogazione di arretrati dovuti e di crediti d’imposta sul carburante. Si premia, nei fatti, la capacità di ricatto logistico e ci si piega alla logica dell’emergenza permanente. Quando il funzionamento dei mercati e la continuità delle catene di approvvigionamento dipendono dalle “concessioni” o dalle “deroghe” dei manifestanti, lo Stato di diritto abdica alla propria funzione fondamentale: garantire la libera circolazione di beni, servizi e persone. L’impatto di questa resa istituzionale è devastante sul piano macroeconomico. La frammentazione della protesta – con revoche parziali in Sicilia, blocchi a oltranza tra Foggia, Taranto, la Calabria e la Campania, e l’estensione della mobilitazione agli agricoltori e alla marineria – dimostra che il sussidio d’emergenza non sopisce il malcontento; al contrario, ne moltiplica le pretese. L’esaurimento dei beni di prima necessità sugli scaffali, l’allarme inflazione lanciato dai Centri Agroalimentari e il pre-allarme per i servizi di trasporto pubblico indicano chiaramente che a pagare il conto della rendita corporativa sono le imprese sane e i consumatori finali.

Particolarmente istruttiva è la spaccatura con il comparto agricolo. Mentre l’autotrasporto incassa risorse contabili, la filiera primaria resta schiacciata tra costi di produzione insostenibili e la paralisi delle merci deperibili. Le richieste di calmierare la pompa del gasolio o di erogare aiuti diretti testimoniano un modello di sviluppo ancora ancorato alla dipendenza dai fossili e all’assistenzialismo pubblico. Un approccio genuinamente riformista e progressista imporrebbe di superare la logica del mero ristoro del costo del carburante, indirizzando la spesa verso la modernizzazione tecnologica, l’efficienza energetica, l’integrazione intermodale e l’abbattimento del cuneo fiscale sul lavoro.

L’Europa ci chiede di completare la transizione ecologica e di rafforzare la concorrenza, ma la risposta del governo resta confinata a un micro-intervento redistributivo che non risolve i nodi della logistica meridionale: polverizzazione dell’offerta, carenza infrastrutturale e scarsa penetrazione dei modelli di mobilità sostenibile. L’estorsione di aiuti tramite il blocco delle arterie strategiche non è un modello di democrazia economico-sociale applicabile a uno Stato moderno, ma una deriva di stampo corporativo che ostacola il libero mercato e disincentiva gli investimenti privati nel Mezzogiorno. Derubricare la crisi a fenomeno da gestire con qualche milione di arretrati significa condannare il Sud all’eterna attesa di un sussidio centrale. Senza riforme di sistema che tutelino la concorrenza e incentivino l’innovazione, la finanza pubblica continuerà a bruciare risorse nel tentativo inutile di estinguere incendi che essa stessa contribuisce ad alimentare.

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Riccardo Renzi