Politica
L’eterno sussidio del Mezzogiorno: perché 480 milioni non salveranno la catena di approvvigionamento
Il blocco della logistica nel Mezzogiorno offre un’amara fotografia delle patologie strutturali dell’economia italiana. Dinanzi all’ennesima paralisi dei varchi strategici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto nell’unico modo che la politica consociativa conosca: la distribuzione di risorse pubbliche a pioggia. L’annuncio dello sblocco di 480 milioni di euro – inserito in una cornice prospettica superiore al miliardo – viene contrabbandato come l’avvio di un percorso programmatico. In realtà, si tratta della più classica e inefficiente misura d’emergenza.
Dal punto di vista del diritto pubblico dell’economia, la vicenda rivela un cortocircuito regolatorio e istituzionale. La pretesa “vittoria” delle sigle dell’autotrasporto non consiste nell’introduzione di riforme strutturali per la competitività della filiera, bensì nella semplice erogazione di arretrati dovuti e di crediti d’imposta sul carburante. Si premia, nei fatti, la capacità di ricatto logistico e ci si piega alla logica dell’emergenza permanente. Quando il funzionamento dei mercati e la continuità delle catene di approvvigionamento dipendono dalle “concessioni” o dalle “deroghe” dei manifestanti, lo Stato di diritto abdica alla propria funzione fondamentale: garantire la libera circolazione di beni, servizi e persone. L’impatto di questa resa istituzionale è devastante sul piano macroeconomico. La frammentazione della protesta – con revoche parziali in Sicilia, blocchi a oltranza tra Foggia, Taranto, la Calabria e la Campania, e l’estensione della mobilitazione agli agricoltori e alla marineria – dimostra che il sussidio d’emergenza non sopisce il malcontento; al contrario, ne moltiplica le pretese. L’esaurimento dei beni di prima necessità sugli scaffali, l’allarme inflazione lanciato dai Centri Agroalimentari e il pre-allarme per i servizi di trasporto pubblico indicano chiaramente che a pagare il conto della rendita corporativa sono le imprese sane e i consumatori finali.
Particolarmente istruttiva è la spaccatura con il comparto agricolo. Mentre l’autotrasporto incassa risorse contabili, la filiera primaria resta schiacciata tra costi di produzione insostenibili e la paralisi delle merci deperibili. Le richieste di calmierare la pompa del gasolio o di erogare aiuti diretti testimoniano un modello di sviluppo ancora ancorato alla dipendenza dai fossili e all’assistenzialismo pubblico. Un approccio genuinamente riformista e progressista imporrebbe di superare la logica del mero ristoro del costo del carburante, indirizzando la spesa verso la modernizzazione tecnologica, l’efficienza energetica, l’integrazione intermodale e l’abbattimento del cuneo fiscale sul lavoro.
L’Europa ci chiede di completare la transizione ecologica e di rafforzare la concorrenza, ma la risposta del governo resta confinata a un micro-intervento redistributivo che non risolve i nodi della logistica meridionale: polverizzazione dell’offerta, carenza infrastrutturale e scarsa penetrazione dei modelli di mobilità sostenibile. L’estorsione di aiuti tramite il blocco delle arterie strategiche non è un modello di democrazia economico-sociale applicabile a uno Stato moderno, ma una deriva di stampo corporativo che ostacola il libero mercato e disincentiva gli investimenti privati nel Mezzogiorno. Derubricare la crisi a fenomeno da gestire con qualche milione di arretrati significa condannare il Sud all’eterna attesa di un sussidio centrale. Senza riforme di sistema che tutelino la concorrenza e incentivino l’innovazione, la finanza pubblica continuerà a bruciare risorse nel tentativo inutile di estinguere incendi che essa stessa contribuisce ad alimentare.
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