Il vertice trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Cina, in via di organizzazione, ripropone una logica pericolosa: ridisegnare gli equilibri mondiali sulla base dei rapporti di forza, mettendo in secondo piano il diritto internazionale e l’autodeterminazione dei popoli. Proposto da Vladimir Putin a Donald Trump e Xi Jinping, evoca i fantasmi della Conferenza di Yalta del febbraio 1945, quando le grandi potenze stabilirono il futuro del dopoguerra europeo, decidendo le sorti di interi Paesi senza coinvolgerne i popoli. Il ritorno a quella logica è possibile e quando poche potenze pretendono di decidere il destino di altre, la sovranità dei popoli diventa merce di scambio.

Il ritorno alle sfere d’influenza potrebbe trasformare l’Ucraina in una pedina negoziale e relegare l’Unione europea a stare «nel menù anziché al tavolo», secondo la metafora del premier canadese Mark Carney.

Unione europea, dunque, quo vadis? Non basta proclamare che ciò che la riguarda non puo’ essere essere deciso senza di essa: occorre dimostrare una volontà e visione politica comune e strumenti per difendere i propri principi e interessi. Multilateralismo, rispetto del diritto internazionale e libertà dei popoli sono condizioni essenziali per una pace duratura. Una pace imposta non garantisce giustizia né stabilità. Per troppo tempo l’Europa ha affidato la propria sicurezza agli Stati Uniti, confidando che prosperità economica e interdipendenza fossero sufficienti a prevenire i conflitti. La NATO resta un pilastro della sicurezza euro-atlantica, ma l’Unione deve assumersi più responsabilità, sviluppando capacità militari, di intelligence, industriali e tecnologiche superando le frammentazioni nazionali per contribuire all’alleanza con maggiore autonomia. Questo, tuttavia, non basta se non si chiarisce quale idea di società e di civiltà l’Europa voglia rappresentare. Occorre l’anima: una Costituzione europea. L’Unione dispone di un patrimonio giuridico fondato sui Trattati, sulla Carta dei diritti fondamentali e su principi democratici condivisi. Manca però il passaggio a una vera comunità politica, come da progetto originario di De Gasperi e Spinelli.

La Costituzione europea dovrebbe raccogliere l’eredità dei padri fondatori e tradurla in un patto politico e civile adeguato alle sfide del XXI secolo. Una Carta che definisca i valori e le regole della convivenza europea: Stato di diritto, equilibrio dei poteri, responsabilità delle istituzioni, sussidiarietà e diritti dei cittadini. Una Costituzione, tuttavia, non può limitarsi a enunciare valori: deve tradurli in istituzioni efficaci. Occorre rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni europee, la capacità decisionale comune, superando i meccanismi che paralizzano l’azione dell’Unione. Politica estera e sicurezza richiedono maggiore coerenza e capacità di iniziativa se l’Europa vuole essere un soggetto riconosciuto negli equilibri internazionali. La risposta, però, non può essere la semplice ricerca della potenza militare. Un’Europa che imitasse le logiche di dominio delle altre grandi potenze tradirebbe la propria ragione d’essere. La sua ambizione deve essere più alta: contribuire a un ordine internazionale nel quale la forza sia subordinata al diritto, la sicurezza non si fondi sulla paura e la pace non venga comprata al prezzo della libertà.

In questa prospettiva si inserisce l’iniziativa «Un Codice per una Nuova Europa», ispirata al Codice di Camaldoli del 1943, che rilancia il progetto politico, culturale e sociale per il suo futuro. Frutto del contributo di oltre cento studiosi e rappresentanti di realtà laiche ed ecclesiali, individua nel federalismo la strada per superare i limiti dell’attuale Unione e contrastare i nazionalismi. Dopo la presentazione a Firenze, presso la Fondazione La Pira, significativo sarà il prossimo incontro di Genova. Importante è anche l’iniziativa del Movimento Europeo, insieme ad altri movimenti europeisti e federalisti, per promuovere una mobilitazione civica e politica affinché il prossimo Parlamento assuma un ruolo costituente. Un percorso che deve partire dall’«europeizzazione» delle elezioni nazionali, a cominciare da quelle spagnole del 29 novembre e, nel corso del prossimo anno, da quelle di altri sette Stati membri, tra cui l’Italia.

Sarà un anno particolarmente significativo, nel quale ricorreranno i settant’anni dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957. Il rilancio dell’Europa, tuttavia, non potrà realizzarsi senza il protagonismo dei cittadini e delle loro associazioni. In questa prospettiva, il Movimento Federalista Europeo, insieme alle altre associazioni, promuoverà a Roma, il 19 e 20 marzo, una grande «Marcia per l’Europa», riprendendo l’esperienza del 2017, alla vigilia delle celebrazioni in Campidoglio, dove dovrebbe riunirsi un Consiglio europeo straordinario. Saranno inoltre promosse iniziative di sensibilizzazione delle forze politiche, a partire da un manifesto che le impegni, già dalle prossime elezioni nazionali, a sostenere il rilancio del progetto politico europeo e l’obiettivo di una vera Costituzione. È questa la lezione che l’Europa dovrebbe aver appreso dal Novecento. Ed è questa la responsabilità che è chiamata ad assumersi nel XXI secolo.

Silvia Costa e Alberto Mattioli

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