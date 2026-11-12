Tutti i partiti del Campo Largo hanno rivolto forti critiche all’Unione europea per non aver preso iniziative diplomatiche nei confronti della Russia sulla guerra in Ucraina. Poi, tanto per non farsi mancare nulla, il filoputinista Conte a nome del M5S, una parte del PD, Bonelli e Fratoianni per AVS, si sono dichiarati contrari all’invio delle armi a Kyiv perché “allunga la guerra”. Una frase dal sapore sinistro perché sottintende non la pace ma la resa.

Questa vicenda ha avuto in questi giorni un altro aspetto grottesco: il leader del Movimento, con il sostegno del Fatto Quotidiano, ha attaccato il governo per non avere una linea omogenea sulla politica estera. È evidente cosa lo differenzia da Salvini che, seppur sul tema sia su posizioni analoghe, ha comunque tenuto il punto e ha impegnato il governo su una linea chiara votando tutti i pacchetti per l’invio di armi in Ucraina. Le cose purtroppo non si fermano qui. Ad Abu Dhabi il ministro Rubio ha tenuto il punto. Non si può dire però lo stesso di Trump che da tempo, per molteplici ragioni, ha una posizione estremamente ambigua nei confronti di Putin. Una di queste ragioni è che Trump – e la sua “famiglia” nel senso lato del termine – sta facendo lucrosi affari con i russi.

È sempre più evidente che in Italia gli schieramenti politici stanno diventando sempre più complessi. Esiste sul piano politico-elettorale la divisione fra il centrodestra, il Campo Largo, un piccolo centro in fase di aggregazione. All’interno di entrambe le due maggiori coalizioni esiste una posizione europeista, occidentalista, che sostiene l’Ucraina ed Israele, e una posizione invece nettamente filo putinista. È augurabile in questo quadro che l’Unione Europea “tenga”, altrimenti le sorti dell’Occidente sono ad altissimo rischio.

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Fabrizio Cicchitto