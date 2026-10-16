Provate a fare un esperimento. Una mattina qualsiasi prendete le prime pagine di Libero, della Verità, del Giornale e del Tempo. Coprite la data, dimenticate chi siede a Palazzo Chigi e leggete soltanto i titoli. Un Paese ostaggio dei giudici, assediato dai burocrati di Bruxelles, zittito dal politicamente corretto, preso in giro dai giornaloni e dai salotti. C’è rabbia, sarcasmo, il tono di chi non ne può più. Poi chiedetevi chi governa l’Italia secondo quei titoli. La risposta viene da sé: governano gli altri, governa la sinistra. E invece governa la destra, da quattro anni, con una stabilità che in Italia non si vedeva da un pezzo. E il bello è che questi giornali stanno dalla parte di chi governa, lo difendono ogni mattina con lealtà e con zelo.

Vi avevo detto che dopo tanto parlare di sinistra sarebbe venuto il momento della destra. Eccoci qua. Quella che vi ho appena descritto è la fotografia di oggi: una destra che governa parlando come se stesse all’opposizione. Ma non è sempre stato così. C’è stato un tempo, io lo ricordo bene, in cui i giornali importanti e benpensanti – il Corriere, la Stampa, il Messaggero – stavano, come dire, naturalmente dalla parte del potere, e la destra non aveva bisogno di farsene di propri. C’era anche un’altra stampa – più settimanali che quotidiani – che già allora aveva il tono barricadero di oggi: il Candido, il Borghese di Tedeschi, il Roma di Lauro. Ma erano due mondi diversi. Ora il primo ha cambiato pelle, il secondo è diventato la voce della destra al governo. Come ci siamo arrivati è la storia che vi racconto. Senza partire da Gutenberg, tranquilli.

Partiamo da dove eravamo rimasti, dalla Gazette che il cardinale Richelieu si fa confezionare su misura nel 1631. Per due secoli il giornale è il portavoce di chi lo paga. Poi, nell’Ottocento, trova soldi suoi, con la stampa a un soldo e la pubblicità, e chi ha soldi suoi comincia ad avere idee sue. Gli inglesi lo chiamano il quarto stato, il fourth estate, accanto ai tre stati tradizionali. Nel Novecento sarà il “quarto potere”, accanto a legislativo, esecutivo e giudiziario.

Attenzione però. Il quarto potere nasce come un potere in più, non come un contropotere. I padroni dei grandi giornali inglesi sono editori puri, come si dice: campano di giornali, vendono milioni di copie, e con quelle copie si comprano un posto nella classe dirigente. Vengono nominati baroni, e sono quasi tutti conservatori, spesso più a destra dei governi. È una stampa autonoma perché ricca di suo, ma dentro la classe dirigente, non contro.

In Italia la storia è un po’ diversa. Il mercato dei lettori è troppo piccolo perché un giornale renda abbastanza, e di editori puri non ce ne sono quasi mai stati. Chi possiede un giornale lo paga con i soldi fatti altrove, e lo tiene per le stesse ragioni per cui tiene un palco a teatro: perché conta. Così i grandi quotidiani nascono e restano la voce dei ceti che hanno fatto lo Stato unitario e intendono tenerselo. La Nazione la vuole Ricasoli, il Corriere della Sera è il giornale della borghesia lombarda e poi dei Crespi, industriali cotonieri, la Stampa di Frassati sostiene Giolitti prima di diventare quella degli Agnelli, il Giornale d’Italia lo fondano Sonnino e Salandra, il Carlino sta con gli agrari emiliani, il Messaggero e il Secolo XIX con i Perrone dell’Ansaldo. Industriali, agrari e notabili comprano i giornali perché sono loro la classe dirigente, e una classe dirigente ha bisogno di una voce. Certo, c’è, la stampa d’opposizione, ma il giornale con la maiuscola, quello che il notaio e il prefetto trovano sul tavolo la mattina, sta con l’ordine costituito.

Il fascismo porta la cosa alle estreme conseguenze, caccia Albertini e Frassati e fa dell’intero sistema una stampa di regime. Ma è dopo il 1945, quando torna la libertà, che il meccanismo si vede meglio. I grandi giornali si ricollocano accanto al nuovo potere, moderati, anticomunisti, spesso governativi. Il Corriere di Missiroli è il ritratto di un’epoca, prudente, felpato, attento a non disturbare il manovratore. Chi governa, per trent’anni, dei grandi giornali non deve preoccuparsi. Non erano giornali da definire di destra. Stavano con chi comandava, e chi comandava era un blocco moderato e conservatore che non si faceva chiamare di destra. La destra che si dichiarava tale, in quell’Italia, stava da un’altra parte: fuori dal governo, fuori dai salotti, e con una stampa tutta sua.

Dal 1945 quindi in Italia ci sono due destre, con due stampe diverse. Due tradizioni che a volte si mescolano, come nel Tempo o nel Roma di Lauro, ma sono distinte. La prima è la destra d’ordine. Non ha un partito suo, vota democristiano o liberale, siede nei consigli d’amministrazione, governa senza dichiararsi. I suoi giornali sono quelli che abbiamo appena visto, e parlano la lingua della responsabilità, della misura, del senso dello Stato. La seconda è la destra di protesta. È fatta di chi nella Repubblica nata dalla Resistenza non si riconosce: nostalgici, monarchici, epurati, e soprattutto un ceto medio spaventato e rancoroso che dei partiti, tutti i partiti, non vuole sentir parlare. Non governa, e si inventa una stampa a sua immagine.

Il capostipite è l’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini, commediografo napoletano che nel dicembre del 1944 manda in edicola un settimanale con una testata che è già un programma, l’omino schiacciato dentro un torchio. Vende centinaia di migliaia di copie in un Paese senza carta e senza soldi. Non ha un’ideologia, ha un nemico: gli “uomini politici professionali”, quelli che parlano a nome del popolo e campano sulle sue spalle. Nel 1946 il settimanale diventa partito e porta trenta deputati alla Costituente. Dura poco, ma la formula è inventata. Da allora è l’archetipo di ogni stampa antipolitica italiana.

Poi vengono gli altri. Il Candido, fondato nel 1945 da Giovanni Mosca e Giovannino Guareschi, che fa ridere mezza Italia alle spalle dei “trinariciuti”. Nel 1948 combatte una battaglia feroce contro i comunisti, ma poi non risparmia neppure la Dc, tanto che Guareschi finisce in carcere per due lettere attribuite a De Gasperi e giudicate false. Il Borghese, che Leo Longanesi fonda nel 1950 per gli italiani che il nuovo corso lo subiscono con fastidio, e che dopo di lui, con Mario Tedeschi, diventa il settimanale dello scandalo, delle foto impietose dei potenti, del moralismo di destra contro la partitocrazia.

I giornali della protesta hanno un’aria di famiglia inconfondibile. Sono contro il Palazzo, ben prima di Pasolini. Disprezzano i partiti, i professori, gli intellettuali organici e i giornali perbene. Usano la satira, il soprannome, la fotografia rubata, il titolo-sberleffo. Parlano a un lettore che si sente perbene e tradito, e gli dicono ogni settimana che ha ragione lui. Soprattutto, parlano da esclusi: all’opposizione non di un governo ma di un sistema, e in quella posizione trovano stile, pubblico e mestiere. Per trent’anni restano quello che sono, una stampa di minoranza per una destra di minoranza.

Poi, negli anni Settanta, succede qualcosa di importante, lo abbiamo raccontato qualche puntata fa. Una parte della grande stampa smette di considerarsi la voce naturale del potere e si fa contropotere. Con il referendum sul divorzio del 1974 molti giornali scoprono che il Paese reale è più avanti dei partiti, e non si limitano a raccontarlo: partecipano alla battaglia. Nel 1976 nasce Repubblica, che fa l’esame quotidiano alla politica. E arrivano le inchieste che mettono sotto accusa lo Stato stesso: le stragi e i depistaggi da Piazza Fontana in avanti, lo scandalo Lockheed e la campagna che nel 1978 porta alle dimissioni di Giovanni Leone, le liste della P2 nel 1981. Più tardi, con Mani pulite, il giornalismo farà un altro passo e diventerà un potere in proprio.

Per la destra d’ordine è una perdita, e il colpo più duro arriva dal giornale più importante. Nel 1972 Giulia Maria Crespi affida il Corriere della Sera a Piero Ottone, e il giornale della borghesia lombarda guarda a sinistra, apre le pagine a Pasolini, tratta i comunisti da interlocutori. Per il lettore moderato è uno shock: il giornale che suo padre e suo nonno compravano come si paga una tassa è passato dall’altra parte.

È questa perdita che spinge Indro Montanelli a rompere nel 1973 e a portare in edicola, nel giugno del 1974, il Giornale nuovo. Per la prima volta la destra d’ordine sente il bisogno di costruirsi un quotidiano, perché quelli che considerava naturalmente suoi non le bastano più. Montanelli fa un giornale conservatore, liberale, anticomunista, scritto benissimo, orgogliosamente minoritario. E senza niente dello stile di Giannini o di Tedeschi: non urla, non sbeffeggia, non dice abbasso tutti. Dice “turatevi il naso e votate Dc”, che è l’esatto contrario del qualunquismo, un invito a scegliere il male minore, da adulti, per difendere un ordine imperfetto. È la destra d’ordine che mantiene la sua lingua anche quando perde.

Il tentativo è nobile, ma non riesce. Il Giornale resta un quotidiano influente, letto dai moderati per sentirsi meno soli, mentre il Paese cambia sotto di lui. Negli anni Ottanta cresce un ceto medio insofferente verso i partiti, che non cerca argomenti ma qualcuno che gli dia ragione. Non vuole turarsi il naso, vuole sentirsi dire che i politici non meritano fiducia, come diceva quarant’anni prima Giannini. Altrove la destra conservatrice il suo giornale lo ha tenuto, il Telegraph in Inghilterra, la Frankfurter Allgemeine in Germania, il Figaro in Francia, e i tabloid della protesta gli stanno accanto senza prenderne il posto. In Italia il giornale di Montanelli resta solo, e la protesta è un fiume carsico che aspetta solo l’occasione per tornare a galla.

L’occasione arriva nel gennaio del 1994. Silvio Berlusconi sta per entrare in politica e vuole un giornale che lo accompagni. Montanelli non ci sta e se ne va, al suo posto arriva Vittorio Feltri. Non è un cambio di direttore, è un passaggio di consegne tra le due destre: il Giornale che invitava a turarsi il naso diventa quello di chi non vuole più turarselo. Da lì comincia la nuova stagione dei giornali di destra, quella che porta al paradosso da cui siamo partiti: una destra che governa da anni e ogni mattina si racconta come se stesse all’opposizione. Come è successo, e soprattutto perché la formula funziona ancora, ve lo racconto la prossima volta.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

© Riproduzione riservata

Claudio Velardi