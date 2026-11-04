Il dibattito che scuote la sinistra italiana svela un’illusione persistente e rischiosa: la convinzione che la somma aritmetica delle componenti radicali, populiste e movimentiste possa supplire all’assenza di una visione di governo solida, europeista e ancorata ai principi dell’economia di mercato. L’attuale conformazione del cosiddetto campo largo, imperniata sul duopolio tra la segreteria del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il corollario dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha sancito lo svuotamento strategico dell’area liberaldemocratica e riformista, ridotta a comparsa marginale o costretta all’irrilevanza. Il processo di omologazione culturale in atto nel centrosinistra ha progressivamente smantellato la tradizione del riformismo di governo.

L’assunzione di un’agenda fortemente orientata all’assistenzialismo, alla spesa pubblica in deficit e a un’impostazione ideologica anti-industriale ha azzerato l’interlocuzione con le componenti produttive del Paese, con il ceto medio e con chi individua nella crescita e nella competitività la premessa fondamentale per la tenuta dello Stato sociale. Mentre in Francia figure come Raphaël Glucksmann tentano di strutturare una sinistra di governo autonoma, capace di sfidare l’egemonia delle pulsioni massimaliste senza cedere al risentimento anti-istituzionale, in Italia l’area liberale e centrista appare frammentata in dinamiche personali e paralizzanti. Questa incapacità di fare sintesi lascia campo libero all’affermazione di un modello politico che scambia la radicalità demagogica per alternativa di governo. La marginalizzazione delle culture liberali espone l’alleanza di centrosinistra a derive strutturali ancora più insidiose: nel costante tentativo di intercettare ogni forma di protesta sociale e di risentimento anti-sistema, ampi settori del campo progressista dimostrano una crescente permeabilità verso le istanze del comunitarismo religioso e dell’islamismo politico.

L’avvicinamento ideologico o persino operativo tra movimenti dell’estrema sinistra e organizzazioni legate all’Islam radicale, spesso giustificato in nome di un anti-occidentalismo di maniera e di posizioni geopolitiche ostili all’alleanza atlantica, rappresenta una rottura profonda con i principi cardine dello Stato laico e del costituzionalismo democratico. L’accettazione acritica o la saldatura elettorale con gruppi che rifiutano l’universalità dei diritti individuali, la parità di genere e la secolarizzazione delle istituzioni mina alla base l’impianto dei diritti civili su cui la stessa sinistra afferma di fondare la propria identità. La tolleranza verso forme di oscurantismo religioso in chiave di consenso manifesta una crisi culturale che scambia il pluralismo con il relativismo sui valori fondanti dello Stato di diritto.

Senza una componente liberale e riformista autonoma, in grado di agire da baricentro programmatico, la coalizione di opposizione rinuncia a priori alla propria vocazione maggioritaria e di governo. La costruzione di un’alternativa credibile richiede il definitivo superamento dell’equivoco populista e la restituzione di piena agibilità politica alla cultura riformista: rifiutare la deriva radicale e le saldature con il fondamentalismo ideologico o religioso non è una questione di posizionamento tattico, ma la precondizione essenziale per tutelare la democrazia liberale e le istituzioni del Paese.

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Riccardo Renzi