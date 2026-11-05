​La storia recente dell’area liberaldemocratica e riformista rischia di trasformarsi nel solito “eterno ritorno“. L’ennesima accelerazione estemporanea per la nascita di un contenitore unitario — lanciata a colpi di uscite social, direzioni convocate in tempi sfalsati e chiamate individuali — impone alla nostra comunità una riflessione profonda e determinata.

​Non si può tacere di fronte a dinamiche che calpestano il metodo, la trasparenza e la centralità della base. In uno spazio che si richiama ai principi liberali e democratici, le regole non sono un orpello burocratico, ma la garanzia del patto di fiducia tra classe dirigente e sostenitori. Trattative parallele condotte sottobanco, fughe in avanti dettate da egocentrissimo e manovre interne per logorare le decisioni comuni al solo scopo di spianare la strada a un padrone esterno costituiscono un grave errore di metodo. E di dignità.

​Il Partito Liberaldemocratico non è un comitato elettorale a disposizione del solista di turno, né una casella da cedere al miglior offerente. La forza di un progetto liberale risiede negli iscritti, nei circoli e nel radicamento locale, dove ogni giorno si discute di merito, lavoro, tasse, diritti ed Europa. Ignorare questa linfa vitale per rincorrere intese verticistiche con chi concepisce i partiti come proiezioni del proprio io significa tradire la nostra stessa ragione d’essere.

​Tentare di imporre un contenitore unitario con la “pesca a strascico” di sigle, transfughi e dirigenti attratti da promesse individuali richiama la peggiore politica novecentesca. Alcuni evocano la “politica dei due forni” di memoria andreottiana, ma il paragone è improprio: quella Democrazia Cristiana poggiava su una classe dirigente strutturata, un pensiero radicato e una forte centralità sistemica.

​Oggi assistiamo alla sua caricatura: veti incrociati, piccoli tatticismi e la pretesa di un dominus autoreferenziale che vuole dettare le regole dall’esterno, sostenuto dall’interno da chi fa da cavallo di Troia. Senza la statura culturale e la visione della Prima Repubblica, il tatticismo di piccolo cabotaggio si riduce a un mero inciucio, destinato a fallire per la propria inconsistenza.

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​Chi vuole costruire un’alternativa seria e credibile al populismo urlato e al bipolarismo muscolare non ha bisogno di scorciatoie o di capitolare a leader umorali. Serve ripartire da tre capisaldi:

Rigore statutario e trasparenza: I mandati degli organi collegiali vanno rispettati. Chi ricopre ruoli di garanzia ha il dovere politico e morale di tutelare l’intera comunità, rifiutando doppie agende, logiche di fazione e trattative solitarie.

Centralità del territorio: Le alleanze devono nascere dal confronto reale con i circoli e gli amministratori locali. Nessuna fusione a freddo calata dall’alto può sostituire l’ascolto della base.

Pari dignità e contenuti: L’area riformista cresce solo se si fonda sul riconoscimento reciproco, sul merito e sulle idee, rifiutando ogni subordinazione ai personalismi.

​È il momento della serietà e della fermezza. La nostra casa politica merita rispetto, coerenza e coraggio. Difendere l’autonomia del Partito Liberaldemocratico significa difendere il futuro del riformismo in Italia. E su questo non si fanno sconti a nessuno: né a chi cerca di scalare il partito dall’esterno, né a chi dall’interno si presta a fargli da sponda.

Patrizio Del Prete Responsabile scuola Partito Liberaldemocratico

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