Il 1° ottobre 2026, al forum Valdai, Putin ha ammesso l’impatto economico della campagna di droni ucraini: “le incursioni sulle raffinerie – ha riconosciuto – sono costate alla Russia circa l’1% del Pil”, equivalente a circa 25 mld di dollari, un quarto del deficit previsto per il 2026. Le incursioni di Kyiv da sole non vincono la guerra, ma non sono punture di spillo: secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, solo 5 dei 32 maggiori impianti di raffinazione russi non sono mai stati colpiti: sono quelli che si trovano oltre i 3.500 km dal confine ucraino, in Siberia orientale e nell’Estremo Oriente, fuori dalla portata dei droni. Tutti gli altri impianti sono stati colpiti anche 15 volte ciascuno; nel 2026, in media ogni 3 giorni è stata colpita una raffineria russa, con sciami di oltre 500 unità per ondata. Il 6 luglio è stata colpita la raffineria di Omsk (22 milioni di tonnellate l’anno), la più grande del Paese, a 2.500 chilometri dal confine. Da quel giorno, tutti gli altri 11 maggiori impianti sono stati centrati almeno una volta. I numeri dell’AIE precisano che a giugno 2026 la lavorazione di greggio è scesa al di sotto di 3,8 milioni di barili al giorno, minimo in oltre vent’anni, più del 30% sotto il livello dell’anno precedente.

La produzione di benzina è diminuita del 20%, quella del diesel del 30%. Secondo altre stime a fine settembre 15 delle 32 maggiori raffinerie erano o ferme o lavoravano a capacità ridotta, con i volumi di prodotto complessivi in calo del 55% rispetto a inizio anno. Il punto che rende questi attacchi così efficaci è il targeting mirato per ogni grande impianto: i droni puntano le unità di desalinizzazione e distillazione e le unità di catalizzazione e desolforazione, che sono il cuore del valore aggiunto di una raffineria. Alcune possono essere riparate in qualche settimana, altre richiedono sei-otto mesi e componenti ad alta tecnologia che le sanzioni rendono assai difficili da reperire; nel lungo periodo anche le riparazioni d’emergenza e la riattivazione forzata della produzione degradano gli impianti.

Quanto valgono questi attacchi?

Le stime disponibili convergono, pur con metodi diversi, su un intervallo compreso fra i 20 e i 35 miliardi di dollari l’anno; l’ammissione di Putin: circa l’1% del Pil, cioè 20-22 miliardi di dollari è l’unica cifra “ufficiale” russa, ma analisti internazionali indipendenti stimano che gli attacchi possano costare al Tesoro russo circa 100 milioni di dollari al giorno in mancate entrate. Per un Paese che già spende quasi il 50% del bilancio a Difesa e Sicurezza, ogni miliardo bruciato dai droni è un miliardo tolto a tutto il resto: la guerra dei droni a lungo raggio accelera la compressione del “Pil civile” che documentavamo a fine 2025. AIE stima che ogni incursione distrugga tra 500 mm ed 1 mld di dollari di valore, tra danni e mancata produzione. La crisi dei carburanti si è diffusa in oltre l’80% delle regioni russe. In luglio 2026 il governo russo ha varato misure d’emergenza: divieto di esportazione di benzina e diesel (prorogato fino a gennaio 2027), abbassamento degli standard qualitativi da Euro-5 a Euro-3, avvio di importazioni di benzina via mare dall’India. Il più grande esportatore di prodotti raffinati e il terzo produttore di greggio del mondo acquista carburante dal principale compratore del proprio greggio. Il crollo delle entrate russe da idrocarburi ridotte al 18% del totale nel 2026 (16% previsti nel 2027), non vengono solo dai prezzi bassi imposti da cinesi e indiani e dalle sanzioni, ma anche dalla distruzione della capacità produttiva del settore a più alto valore aggiunto.

Nel frattempo abbiamo assistito all’indecente pantomima di Trump che ha attribuito all’Ucraina l’incremento del costo del petrolio causato dal blocco di Hormuz e ha autorizzato acquisti di gasolio dalla Russia nel tentativo di calmierare il prezzo del gasolio in Usa: operazione ampiamente fallita (ed elettoralmente disastrosa) anche perché la Russia non è stata in grado di consegnare i prodotti raffinati. L’ennesimo tradimento americano, sempre ad opera di Trump e Musk, si è poi consumato con il depotenziamento di Starlink, salvo scoprire che questa misura non blocca gli attacchi a lungo raggio. Gli stati europei possono quindi continuare a favorire la produzione ucraina di droni a lungo raggio e collaborare allo sviluppo dei droni a reazione: 100 milioni di dollari investiti in quella filiera si traducono, ai tassi attuali, in miliardi di danni inflitti al bilancio di guerra russo.

Fabio Scacciavillani e Carlo Grezio

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