L’intesa politica tra Giorgia Meloni e Cateno De Luca potrebbe rivelarsi un’operazione di assoluto rilievo per il centrodestra. Liquidare la convergenza tra Sud chiama Nord e la coalizione di governo come una semplice manovra di Palazzo significherebbe sottovalutarne la portata strategica. Allo stesso modo, sarebbe un errore misurare il peso di De Luca esclusivamente sulla base dei risultati elettorali del passato o dei sondaggi tradizionali, strumenti che faticano a intercettare un consenso fondato sul radicamento amministrativo, sulle relazioni personali e sulla presenza capillare nei territori.

I risultati delle elezioni politiche del 2022 raccontano soltanto una parte della storia. Sud chiama Nord – De Luca Sindaco d’Italia, formazione affacciatasi sulla scena nazionale poche settimane prima del voto e allora radicata soprattutto nel Messinese, ottenne lo 0,76% alla Camera e lo 0,99% al Senato. Risultati apparentemente modesti, che sembravano relegare il movimento a una dimensione locale. Oggi, tuttavia, quei numeri rappresentano soltanto il punto di partenza. Da allora, lo scenario è cambiato sensibilmente. De Luca ha lavorato per estendere la propria influenza alle altre province siciliane, costruendo una rete di amministratori, sindaci e dirigenti territoriali. Le adesioni registrate negli ultimi tempi tra Trapani, Catania, Agrigento e Ragusa, anche attraverso l’ingresso di esponenti provenienti dalla Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, segnalano la trasformazione di un movimento a forte impronta personalistica in una struttura politica regionale più solida e organizzata.

Ancorare le prospettive di De Luca allo 0,99% del 2022 significherebbe, dunque, fotografare una fase ormai superata. Facendo leva soprattutto sulla Sicilia, il movimento potrebbe oggi puntare a raggiungere almeno il 2% su base nazionale. La vera sfida, però, consiste nella capacità di intercettare reti civiche e amministratori anche al di fuori dei confini dell’Isola. Se questo processo di aggregazione dovesse estendersi ad altre realtà del Mezzogiorno, De Luca potrebbe persino ambire a raggiungere autonomamente la soglia di sbarramento del 3%. Per la coalizione guidata da Meloni, un simile apporto rappresenterebbe un’opportunità preziosa per consolidare la maggioranza e rafforzare il proprio consenso, soprattutto nel Sud. Il contributo elettorale di De Luca potrebbe rivelarsi determinante anche per gli equilibri nazionali. La vera incognita riguarda, tuttavia, la tenuta dell’elettorato d’opinione: una parte dei consensi trasversali raccolti da De Luca grazie alla sua postura antisistema potrebbe non gradire l’alleanza con il centrodestra. La scommessa sarà capire se i nuovi voti mobilitati dalla rete degli amministratori riusciranno a compensare eventuali perdite tra gli elettori meno legati agli schieramenti tradizionali.

Il nodo centrale dell’intesa riguarda, però, i delicati equilibri interni alla coalizione. L’ambizione di De Luca è nota da tempo: conquistare la presidenza della Regione Siciliana. Palazzo d’Orléans, tuttavia, è una casella strategica per Forza Italia, che guida attualmente il governo dell’Isola e difficilmente sarebbe disposta a rinunciarvi senza adeguate contropartite. Per evitare fratture nella coalizione e assicurarsi il contributo di De Luca tanto alle elezioni regionali quanto a quelle politiche, potrebbe così prendere forma un complesso sistema di compensazioni. Secondo alcune indiscrezioni, De Luca potrebbe rinunciare alla candidatura alla presidenza della Regione in cambio di garanzie politiche di primo piano. Sul versante regionale, la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana (ARS) potrebbe andare a un suo uomo di fiducia, sottraendo a Fratelli d’Italia la casella oggi occupata da Gaetano Galvagno, esponente del partito vicino a Ignazio La Russa. Sul piano nazionale, per lo stesso De Luca si aprirebbe invece la prospettiva di un ingresso diretto nel governo, con la guida di un dicastero strategico: il Ministero per il Sud.

Se questo schema trovasse conferma sul piano politico ed elettorale, l’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti. Il centrodestra si assicurerebbe un bacino di voti potenzialmente decisivo per la conquista del premio di maggioranza e per consolidare la propria posizione alle elezioni regionali siciliane. De Luca, dal canto suo, pur rinunciando alla presidenza della Regione, potrebbe ottenere la guida dell’ARS per un suo fedelissimo e, soprattutto, assumere personalmente la responsabilità di un ministero strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno. Per il fondatore di Sud chiama Nord sarebbe la consacrazione definitiva: il passaggio da leader radicato prevalentemente nella dimensione siciliana a protagonista della politica nazionale, con una legittimazione istituzionale di ben altro peso.

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Salvo Di Bartolo