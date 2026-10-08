L’inflazione è la tassa più ingiusta: non guarda il reddito, ma colpisce più duramente chi ne ha meno. A settembre, secondo le stime preliminari dell’Istat, ha raggiunto il 4,2% annuo, contro il 3,3% di agosto. A spingerla sono soprattutto gli energetici: quelli regolamentati corrono del 25,9%, i non regolamentati del 22,2%. Dietro le percentuali ci sono salari falcidiati, bollette più pesanti, trasporti e spesa quotidiana che divorano quote crescenti del reddito.

Il costo della vita aumenta

Sarebbe però miope leggere tutto questo come una semplice congiuntura. Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente hanno mostrato quanto energia, materie prime, rotte marittime e catene logistiche siano ormai armi della competizione geopolitica. Le potenze ostili all’Occidente sanno che le democrazie hanno un punto vulnerabile: il consenso. Se aumenta il costo della vita, se arretra il potere d’acquisto, se imprese e famiglie perdono fiducia, la pressione sociale diventa pressione politica.

I nostri cavalli di troia

A rendere il quadro più insidioso concorrono poi i nostri cavalli di Troia: quanti amplificano ogni disagio ma osteggiano le risposte, invocano sicurezza economica e insieme combattono le infrastrutture necessarie a garantirla. Abbiamo ritardato troppo l’autonomia energetica, impigliandoci nei veti contro eolico e fotovoltaico, rinunciando a discutere seriamente del nucleare e trattando perfino la valorizzazione delle risorse nazionali come un tabù. Il risultato è una dipendenza che presenta il conto in bolletta, negli investimenti perduti e nella competitività delle imprese.

La strada più solida passa dalla produttività

Qui sindacati e associazioni imprenditoriali dovrebbero alzare lo sguardo. Non basta chiedere ristori, bonus o compensazioni: medicine utili nell’emergenza, ma incapaci di guarire la malattia. Serve un patto che indichi alla politica pochi capisaldi e pretenda tempi certi: un piano energetico nazionale, autorizzazioni rapide, massimo sviluppo delle rinnovabili, ritorno del nucleare di nuova generazione, reti e accumuli adeguati e, nella transizione, uso responsabile delle risorse disponibili. Anche la difesa dei salari va sottratta alla liturgia degli automatismi. Se si rincorrono i prezzi alimentando altri prezzi, la spirale non si spezza. La strada più solida passa dalla produttività: investimenti, innovazione, formazione, organizzazione del lavoro e premi salariali legati ai risultati, così che una quota maggiore della ricchezza prodotta torni a chi lavora senza trasformarsi in altra inflazione.

In gioco c’è l’autonomia dell’Italia

Nei passaggi più difficili della Repubblica, imprese e sindacati hanno saputo assumersi responsabilità che la politica esitava a prendere. È il momento di farlo ancora. Non per sostituirsi alle istituzioni, ma per costringerle alla realtà. Qui è in gioco l’autonomia dell’Italia. Perché il benessere futuro non si difende distribuendo assegni contro ogni rincaro: si costruisce eliminando le fragilità che rendono ogni crisi internazionale una tassa sull’Italia. E forse, ancora una volta, bisognerà parlare a nuora perché suocera intenda.

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Raffaele Bonanni