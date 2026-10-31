Un fantasma si aggira per l’Italia; un fantasma che viene evocato solo sulle scrivanie degli esperti e che i politici sperano non si concretizzi: la stagflazione. Nel terzo trimestre del 2026, infatti, l’Italia si trova al centro di due fenomeni che in economia realizzano lo scenario più pericoloso: il Prodotto Interno Lordo che non cresce e l’inflazione che invece si infiamma e diventa persistente.

I numeri

L’Istituto di statistica fa sapere che i prezzi a ottobre sono balzati a un più 5,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Non solo. Il PIL del Belpaese, nel terzo trimestre, è inchiodato a zero. Ciò porta la crescita acquisita per l’Italia nel 2026 a più 0,8 per cento, in diminuzione rispetto all’un per cento precedentemente ipotizzato.

I prezzi

L’inflazione torna a correre e riporta l’Italia indietro di oltre tre anni. Non è soltanto un’accelerazione statistica: in un solo mese il costo della vita è salito dello 0,9 per cento, mentre il peso maggiore della nuova fiammata arriva dall’energia. I prodotti energetici nel loro complesso rincarano del 31,4 per cento su base annua, con un balzo del 59,5 per cento per quelli regolamentati. È qui che le tensioni internazionali tornano a incidere sui bilanci delle famiglie e sui costi delle imprese.

Ma il problema non si esaurisce con l’energia. Gli alimentari freschi aumentano del 7,5 per cento rispetto a ottobre 2025, e il cosiddetto carrello della spesa – che comprende anche i prodotti per la casa e la cura della persona – accelera dall’1,5 al 2,5 per cento. Crescono più rapidamente anche i servizi di trasporto, passati dall’1,6 al 3,1 per cento. E l’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, sale al 2 per cento: un segnale che la pressione sui prezzi si sta allargando oltre le voci più volatili. La frenata dei prezzi appare ormai lontana. La conseguenza è semplice: per acquistare gli stessi beni e servizi occorrono più soldi, anche quando il reddito resta immutato. Intanto l’inflazione già acquisita per l’intero 2026 raggiunge il 3,4 per cento. Dietro la media nazionale si intravede così una domanda decisiva: quanto potere d’acquisto resta alle famiglie dopo aver pagato le spese essenziali?

Il PIL

Mentre il costo della vita torna a salire, l’economia italiana perde. Nel terzo trimestre del 2026, tra luglio e settembre, il PIL è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti. Dopo il modesto più 0,2 per cento del secondo trimestre, la crescita si è dunque arrestata. Non siamo davanti a una recessione, bensì a un’economia che fatica a trovare la spinta necessaria per avanzare. Dietro lo zero della media nazionale si muovono settori a velocità diverse. Servizi e agricoltura aumentano il valore aggiunto, mentre l’industria arretra, segnalando una difficoltà della componente produttiva. Anche la domanda racconta una ripresa fragile: quella interna, comprese le scorte, sostiene il risultato, ma il contributo degli scambi con l’estero è negativo. In altre parole, ciò che arriva dal mercato nazionale non basta a imprimere una crescita visibile al PIL.

Per l’intero 2026 l’Istat calcola una crescita acquisita dello 0,8 per cento: è l’aumento che risulterebbe se nell’ultimo trimestre l’attività economica restasse sui livelli di settembre. Il dato non equivale a una previsione di fine anno, ma misura quanto poco margine abbia finora guadagnato il Paese. E, con l’inflazione di ottobre salita al 5,4 per cento, la combinazione tra prezzi in accelerazione e produzione ferma rende più difficile la prospettiva per famiglie e imprese. Una frenata che pesa sulle prospettive.

L’allarme di Mattarella

Nel suo messaggio per la Giornata del Risparmio, sul caro vita interviene anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il Capo dello Stato, “conflitti geo-economici e geo-politici aggrediscono, con l’inflazione e una dinamica salariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini”. Il pericolo della stagflazione, dunque, non è solo nei manuali di economia ma sta prendendo sempre più forma in Italia. Lo scenario internazionale evocato dal Presidente, infatti, rende molto complicato qualsiasi tipo di intervento. La crisi non riguarda solo l’Italia ma anche la Germania e la Francia. Sarebbe il caso, a questo punto, che a Bruxelles qualcuno si desse una svegliata per evitare che l’economia dei tre Paesi più industrializzati dell’Unione possa virare verso il segno meno.

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Angelo Vaccariello