All’indomani delle elezioni di Berlino e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore incontriamo Federico Quadrelli, vicepresidente SPD Berlino-Mitte, per capire il quadro politico e sociale emerso dal voto.

È stato il peggior risultato della SPD a Berlino. Eravate il partito della capitale, quello di Willy Brandt. Cosa è successo?

«I sondaggi ci davano anche al 10%, alla fine siamo arrivati al 12,1%. C’è stato un vero flusso di voti dalla SPD alla Linke. È stato anche un voto di protesta contro una politica che molti considerano sbagliata. La scelta nel 2023 di Franziska Giffey di governare come junior partner con la CDU ha compromesso l’alleanza con Verdi e Linke e provocato una frattura dentro la SPD. Io mi ero opposto: preferivo andare all’opposizione. Ma la SPD pensa che, se non governi, non conti nulla. Oggi la Linke potrebbe governare solo con SPD e Verdi, ma pone come linea rossa la Vergesellschaftung, cioè la socializzazione delle grandi società immobiliari, approvata nel referendum del 2021. Il nostro Spitzenkandidat Steffen Krach ha respinto questa posizione, mentre i Verdi sono stati più oscillanti. Pesa anche l’accusa di antisemitismo rivolta alla Linke. Il partito dovrà scegliere se fare un passo indietro, rischiando di essere accusato di tradire delle promesse, oppure mantenere la propria posizione e non formare un governo. Resta l’alternativa di una coalizione CDU-SPD-Verdi, una Kenia».

I voti persi dalla SPD sono recuperabili?

«Sì, in buona parte. Se la SPD tornasse a occuparsi più chiaramente di pensioni e sanità, diversamente da quanto fa oggi il ministro delle Finanze Lars Klingbeil, potrebbe recuperare questo elettorato. Penso che la Linke sia oggi soprattutto un fenomeno populistico di protesta e che possa ridimensionarsi».

Quanto ha pesato il fatto che la SPD governi a livello federale da decenni?

«Molto. È stato anche un voto contro il governo federale e la coalizione CDU-SPD. Durante la campagna i cittadini mi parlavano continuamente di pensioni, Ucraina, Israele e sanità. Io avevo posizioni nette anche in politica estera, ma mi rispondevano: “Tu puoi pensarla così, ma il partito va in un’altra direzione”. Anche se non sono competenza del Land, queste questioni hanno orientato il voto».

Il tema degli affitti è stato decisivo?

«È stato sicuramente importante. Nel quartiere Mitte, dove ero candidato, quasi il 70% aveva votato per l’esproprio nel referendum. La Linke ha saputo intercettare quella domanda trasversale. Il referendum va rispettato, ma per attuarlo ci vorrebbero anni e non risolverebbe da solo il problema della casa. La stagione della vendita del patrimonio immobiliare pubblico berlinese risale ai primi anni Duemila e proseguì anche sotto il governo SPD-PDS (ex Linke) di Klaus Wowereit.

A questo si è aggiunta la frustrazione verso la SPD: molti si sono sentiti traditi da posizioni nazionali e locali non più percepite come socialdemocratiche».

La CDU ha perso molti consensi. Ci saranno conseguenze sul piano federale?

«Non necessariamente. Friedrich Merz può restare alla guida della CDU. Il risultato è comunque significativo, soprattutto per l’uscita dal Parlamento del Meclemburgo-Pomerania Anteriore: non era mai successo che la CDU uscisse dal Landtag».

Nel risultato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore quanto ha pesato la candidatura di Manuela Schwesig?

«Schwesig è una figura forte, con una linea chiara e grande credibilità. A Berlino, invece, Steffen Krach si è trovato dieci giorni prima del voto coinvolto in una vicenda giudiziaria legata al suo precedente ruolo ad Hannover. Nei sondaggi eravamo intorno al 15%, poi abbiamo perso circa due punti in pochi giorni».

Potrebbe nascere anche in Pomerania un governo rosso-rosso-verde?

«A guida SPD. È possibile, anche grazie al veto di tutte le forze nei confronti dell’AfD. Ma la situazione sociale e politica è diversa: Berlino è una grande città, con molti giovani e un’alta densità di persone con background migratorio, mentre il Meclemburgo-Pomerania Anteriore è prevalentemente rurale. A Neukölln e Mitte la Linke ha ottenuto risultati molto alti. La sua crescita tra i giovani si vede anche fuori da Berlino: il tema della paura della guerra e della possibile leva ha pesato soprattutto su questa fascia d’età.

Io non sono percepito da tutti come tedesco e durante la campagna sono stato attaccato per questo. Alcuni elettori dell’AfD e del BSW mi hanno detto che non ero un “vero tedesco” e che non avrei dovuto candidarmi».

In definitiva, cosa spiega il risultato di Berlino?

«C’è un mix di fattori: perdita di fiducia nei partiti tradizionali, polarizzazione del dibattito, questione abitativa e bisogno di cambiamento. La Linke ha costruito una narrazione chiara e intercettato questa domanda. Ora dovrà trasformare la speranza in governo. Governare significa avere una maggioranza, risorse e una programmazione da rispettare. Se le aspettative non saranno soddisfatte, la delusione potrà essere forte. E questo potrebbe lasciare spazio a una nuova crescita dell’AfD».

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Giulio Alicanti