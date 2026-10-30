Non siamo mai stati così potenti, eppure la giustizia continua a procedere più lentamente del progresso. Le macchine apprendono, la conoscenza attraversa i confini, la tecnologia dilata ogni giorno l’orizzonte del possibile. E tuttavia, milioni di esseri umani non hanno ancora l’opportunità di esprimere pienamente il proprio talento. È questa una delle contraddizioni più profonde del nostro tempo: siamo riusciti a creare intelligenze artificiali sempre più sofisticate, senza aver ancora costruito una società capace di riconoscere, custodire e valorizzare ogni intelligenza umana.

Due persone possono nascere in luoghi lontani, possedere il medesimo ingegno, coltivare le stesse aspirazioni e incontrare destini radicalmente diversi. Una cresce dove l’istruzione è un diritto garantito; l’altra dove apprendere è una conquista da rinnovare ogni giorno. Nessuno sceglie il luogo della propria nascita, né le condizioni economiche, sociali e culturali entro cui muove i primi passi. Eppure, troppo spesso, sono proprio quelle circostanze a tracciare i confini del suo avvenire. Il talento non sceglie dove nascere; le opportunità, troppo spesso, sì.

L’intelligenza artificiale può contribuire a infrangere questi confini. Può portare la conoscenza dove mancano biblioteche, adattare l’insegnamento ai bisogni di ciascuno, restituire autonomia a chi incontra ostacoli un tempo ritenuti insormontabili. Ma non ogni innovazione rappresenta, per il solo fatto di esistere, una conquista di civiltà. Una tecnologia riservata a pochi rischia di diventare l’ennesima forma di privilegio, anziché uno strumento di emancipazione. Occorrono scuole attrezzate, insegnanti preparati, infrastrutture adeguate e un accesso realmente diffuso. Perché un futuro che appartiene soltanto ad alcuni non è autentico progresso: è una disuguaglianza che ha imparato a presentarsi con un volto nuovo.

Rendere accessibile la tecnologia, tuttavia, non è sufficiente. È necessario domandarsi chi la governi, secondo quali principi e a beneficio di chi. Un algoritmo può elaborare milioni di informazioni e, nondimeno, perpetuare pregiudizi sedimentati nella società. Può ampliare la nostra capacità di scegliere oppure, in modo impercettibile, restringere lo spazio della nostra libertà. La trasparenza, il controllo democratico e la responsabilità umana non costituiscono dunque un freno all’innovazione, ma il fondamento della sua legittimità. Anche nel mondo del lavoro, l’efficienza acquisterà un valore autenticamente umano soltanto quando saprà tradursi in maggiore dignità, sicurezza e tempo restituito alla vita, anziché nella progressiva riduzione delle persone a funzioni sostituibili.

È una responsabilità che oltrepassa ogni frontiera. Quando il potere tecnologico si concentra nelle mani di pochi, intere comunità rischiano di vedere il proprio destino affidato a decisioni assunte lontano da loro, senza poter esercitare alcuna influenza sulle scelte che ne determineranno il futuro. La cooperazione internazionale deve allora fare dell’innovazione uno strumento di salute, pace e solidarietà, affinché le sue conquiste non diventino il patrimonio esclusivo delle nazioni più fortunate, ma una possibilità condivisa dall’intera umanità. Le macchine possono imparare a tradurre tutte le lingue; imparare ad ascoltarci rimane una responsabilità nostra.

In questo scenario, i giovani non possono essere relegati al ruolo di spettatori di un avvenire che saranno chiamati ad abitare. Devono poterlo comprendere, interrogare, discutere e, quando necessario, contestare. La loro inquietudine non è un ostacolo da contenere, ma una forza da riconoscere; il loro dissenso non è una minaccia, bensì una delle espressioni più vitali della libertà. Una democrazia che teme le domande delle nuove generazioni ha già iniziato a dimenticare il significato della propria esistenza.

Al centro di questa trasformazione vi è, inevitabilmente, l’educazione. Non basta imparare a rivolgere domande a una macchina: occorre conservare la capacità di dubitare delle sue risposte, distinguere la conoscenza dalla manipolazione, esercitare il pensiero critico e maturare un giudizio autonomo. Un sistema artificiale può spiegare un teorema, correggere un errore, suggerire un percorso di apprendimento. Ma un insegnante può riconoscere, dietro un silenzio, il timore di non essere all’altezza. Può scorgere una promessa ancora inespressa, incoraggiare chi ha smarrito la fiducia nelle proprie possibilità e trovare, nel momento giusto, parole tanto semplici quanto decisive: «Io credo in te». Vi sono gesti che non producono risultati immediatamente misurabili, eppure lasciano un’impronta capace di accompagnare un’intera esistenza. Nessun calcolo può esaurire il valore di quella fiducia.

Il futuro, dunque, non è custodito nel codice di un algoritmo, né può essere considerato l’esito inevitabile di una trasformazione tecnologica. Nasce dalle scelte che compiamo, dai principi che decidiamo di difendere e dalle responsabilità che siamo disposti ad assumerci. Possiamo insegnare alle macchine a ragionare e forse, un giorno, a superarci in molte delle capacità che abbiamo a lungo considerato esclusivamente nostre. Ma non possiamo affidare loro il peso della coscienza, il rischio della libertà, il dovere di riconoscere l’ingiustizia e il coraggio di opporvisi.

Il nostro fallimento più grande non sarebbe creare una macchina più intelligente dell’essere umano. Sarebbe abitare un mondo capace di produrre intelligenze straordinarie e continuare ad accettare che un bambino, soltanto perché nato nella parte meno fortunata del pianeta, non abbia mai l’occasione di scoprire ciò che avrebbe potuto diventare. Il nuovo umanesimo comincia proprio qui: nel rifiuto di considerare inevitabile ciò che è soltanto ingiusto.

Cristina De Dona

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