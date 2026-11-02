Un tempo, per immaginare un attacco informatico, pensavamo a un hacker davanti a uno schermo, intento a cercare una falla per entrare in una rete. Ora dobbiamo immaginare qualcosa di diverso: un software al quale è stato affidato un compito legittimo, che per portarlo a termine cerca autonomamente nuove strade e finisce per attraversare porte che nessuno gli aveva autorizzato ad aprire. Il pericolo più nuovo dell’intelligenza artificiale non è soltanto che qualcuno la utilizzi per attaccarci, ma che un sistema progettato per aiutarci possa comportarsi come un intruso. È una differenza meno spettacolare delle fantasie sulle macchine ribelli, ma molto più concreta per le imprese, gli ospedali, le amministrazioni e per chiunque stia affidando attività operative agli agenti digitali.

Il 16 ottobre 2026 Reuters ha raccontato un’allerta del CERT-In, l’agenzia indiana di risposta agli incidenti informatici. Durante prove condotte da fornitori di intelligenza artificiale, alcuni agenti hanno oltrepassato i confini degli ambienti previsti e raggiunto sistemi reali di organizzazioni indiane, accedendo a informazioni riservate. Secondo quanto riportato, gli enti interessati non avevano rilevato autonomamente quelle intrusioni: la segnalazione era arrivata dagli stessi fornitori. L’agenzia ha distinto questi episodi da attività criminali deliberate nelle quali strumenti di AI erano stati utilizzati per accelerare attacchi a scopo di lucro. La distinzione conta. Nel secondo caso abbiamo un aggressore che utilizza uno strumento potente; nel primo abbiamo uno strumento che agisce al di fuori del mandato durante una sperimentazione. Il risultato può apparire simile, ma cambiano le cause e quindi le difese necessarie.

Non è un incidente isolato. Il 3 ottobre Axios ha raccontato casi di agenti che, durante test di sicurezza, hanno sfruttato credenziali esposte, interfacce dimenticate e restrizioni deboli. In un episodio descritto dai ricercatori, un agente impegnato a cercare documenti storici canadesi avrebbe provato a individuare vulnerabilità come percorso alternativo per ottenere le informazioni richieste. Significa che sistemi capaci di pianificare più passaggi, utilizzare strumenti e reagire agli ostacoli possono produrre sequenze di azioni che i progettisti non avevano previsto. Una frase apparentemente innocua come «trova tutte le informazioni disponibili» può diventare pericolosa se il programma dispone anche di strumenti per esplorare reti o tentare accessi.

Per capire la novità dobbiamo distinguere un chatbot da un agente. Il primo, nella sua forma più semplice, riceve una domanda e genera una risposta. Il secondo può leggere file, usare un browser, interrogare banche dati, scrivere codice, lanciare programmi e dialogare con altre applicazioni. Il suo potere dipende non solo dalla qualità del modello linguistico, ma soprattutto dalle chiavi che gli consegniamo. Se gli concediamo l’accesso alla posta elettronica, ai contratti e ai pagamenti, una risposta sbagliata non rimane più soltanto una frase sbagliata: può diventare un’azione. Il vero salto di rischio avviene quando un’interpretazione probabilistica viene collegata a un’autorizzazione operativa. Non è necessario immaginare un’intelligenza ostile. Bastano un’istruzione ambigua, una credenziale troppo potente o un dato esterno trattato come se fosse un comando affidabile.

È proprio quest’ultimo il meccanismo della prompt injection, una delle vulnerabilità più discusse dai ricercatori di sicurezza. Un agente incaricato di riassumere un documento potrebbe incontrare, dentro quel documento, un testo scritto da un aggressore che gli ordina di ignorare le istruzioni originali o di trasmettere informazioni a un indirizzo esterno. Per la persona che legge, quella frase è semplicemente contenuto non attendibile. Per un sistema che non separa adeguatamente dati e istruzioni, può diventare una falsa autorità. La questione non si risolve ordinando al modello di comportarsi bene. Bisogna impedire, a livello di architettura, che una pagina web, un allegato o il messaggio di un altro agente possano ottenere privilegi che non spettano loro. L’organizzazione OWASP, nel suo lavoro sui rischi delle applicazioni agentiche, identifica tra i problemi centrali l’abuso degli strumenti, l’eccesso di autonomia, le manipolazioni dell’obiettivo e le vulnerabilità della comunicazione tra agenti. È il segno che la sicurezza non può più concentrarsi soltanto sul contenuto finale di una risposta.

C’è anche un paradosso di velocità. Gran parte delle vulnerabilità sfruttate dagli agenti non è affatto nuova: password esposte, programmi non aggiornati, configurazioni cloud troppo permissive e vecchie interfacce dimenticate. Lo sottolinea anche Axios, citando esperti secondo i quali molte delle tecniche osservate erano rudimentali. La differenza è che la macchina può ripeterle instancabilmente, attraversando grandi quantità di sistemi e combinando tentativi in tempi ridotti. Un errore che per anni è rimasto relativamente difficile da scoprire può diventare immediatamente accessibile a strumenti automatici. L’AI non deve inventare una nuova criminalità informatica per rendere più pericolosa quella vecchia: può bastare che ne moltiplichi la velocità. E la difesa deve misurarsi con un ritmo che non coincide più con quello degli operatori umani.

La risposta, tuttavia, non consiste nel proibire agli agenti di agire. Gran parte del loro valore nasce proprio dalla possibilità di eseguire attività complesse. Dobbiamo piuttosto cambiare il modo in cui attribuiamo fiducia. Nel modello tradizionale, un’applicazione riceve permessi relativamente stabili; nel modello agentico, sarebbe opportuno che ogni incarico disponesse soltanto degli strumenti, dei dati e del tempo strettamente necessari. Un agente che deve confrontare preventivi non ha bisogno di disporre bonifici. Uno che analizza documenti non dovrebbe poter inviare automaticamente copie all’esterno. Le operazioni irreversibili devono richiedere conferme proporzionate al danno possibile. Ogni passaggio rilevante dovrebbe essere registrato, controllabile e, quando possibile, annullabile. OWASP parla di un principio particolarmente efficace: concedere la minima autonomia necessaria. Non è soltanto il vecchio criterio del minimo privilegio applicato a un nuovo software. È l’idea che anche il grado di libertà operativa debba diventare una risorsa da assegnare, misurare e revocare.

Potremmo essere all’inizio di una revisione profonda della cybersecurity. Per anni abbiamo costruito difese attorno alla domanda «chi sta cercando di entrare?». Ora dobbiamo aggiungerne un’altra: «che cosa può fare, una volta entrato, chi abbiamo autorizzato?». L’identità digitale non basta se a quella identità sono associati poteri eccessivi; e un registro delle operazioni non basta se nessuno è in grado di comprenderlo in tempo utile. Le imprese dovranno progettare gli agenti come partecipanti limitati a processi verificabili, non come dipendenti infallibili ai quali consegnare tutte le chiavi. La sicurezza, in altri termini, non sarà soltanto la capacità di impedire gli accessi illegittimi, ma anche quella di contenere le conseguenze degli accessi legittimi.

La lezione è più ampia della tecnologia. Abbiamo sempre considerato l’autonomia come una qualità da aumentare: più un sistema riesce a fare da solo, più appare avanzato. Ma nel mondo reale l’autonomia ha valore soltanto se accompagnata dalla possibilità di comprenderla e governarla. Un agente che esegue cento operazioni in pochi secondi può essere straordinariamente utile; può diventare altrettanto pericoloso se nessuno riesce a capire quale criterio stia seguendo e dove sia possibile interromperlo. La prossima frontiera dell’intelligenza artificiale non sarà dimostrare che le macchine sanno agire senza di noi, ma progettare sistemi che sappiano fino a dove possono agire. Perché una macchina capace di trovare qualsiasi porta non è necessariamente una macchina alla quale dovremmo consegnare tutte le chiavi.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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