In un’epoca dominata dal dibattito sull’intelligenza artificiale, dagli algoritmi e dalla frammentazione dei linguaggi dell’informazione, c’è chi sceglie di ripartire dalle persone e dalle radici: l’ascolto, la fiducia reciproca e il coraggio delle nuove generazioni.

A margine di un confronto aperto tra la governance del Network LaC e trenta giovani collaboratori esterni, l’editore Domenico Maduli traccia la rotta del futuro del polo editoriale calabrese. Non una semplice riunione aziendale, ma una diagnosi sul campo guidata dalla concretezza e dalla determinazione: i dati sull’inversione di tendenza dei consumi mediali degli under 30 diventano la base per sperimentare e costruire risposte reali. Dai video-podcast alla presenza capillare nei piccoli comuni della regione, dall’uso consapevole dell’AI fino a un TG interamente pensato e prodotto dai giovani, il Network LaC trasforma la visione in fatti misurabili e opportunità concrete per il territorio.

In questa intervista, Domenico Maduli racconta come si combatte la rassegnazione sul campo, perché dare fiducia alle nuove leve è un investimento sul futuro della nostra terra e qual è la vera infrastruttura che sostiene l’informazione del domani: le persone, le relazioni e la forza delle comunità.

Maduli, nel suo intervento ha ripreso la provocazione di un giovane collaboratore: «Le intelligenze artificiali di LaC siamo noi». In un momento storico in cui si parla soprattutto di automazione, qual è per lei il valore insostituibile del fattore umano nel raccontare la realtà e le comunità?

«Quella frase, pronunciata da un ragazzo di vent’anni, è la sintesi migliore della nostra identità. L’intelligenza artificiale elabora ciò che esiste già; il giornalista va dove ancora nessuno ha guardato. Un algoritmo non entra in una piazza di paese, non coglie il silenzio di una comunità, non costruisce la fiducia di chi decide di raccontarsi. L’AI la usiamo e la useremo sempre di più, ma resta uno strumento: il punto di vista, la responsabilità e la verifica restano dell’uomo. Prima l’intelligenza umana, poi quella artificiale, che intelligenza non è. È una gerarchia che non si può mai invertire».

Durante l’incontro è emerso con chiarezza che i più giovani cercano l’informazione su piattaforme come Instagram anziché nei canali tradizionali. Da editore che vive sulla propria pelle queste trasformazioni, come si accoglie questa sfida e quale linguaggio occorre sviluppare per dialogare con le nuove generazioni senza perdere qualità e valore dell’informazione?

«Non la considero una minaccia, ma un’indicazione di strada. I ragazzi non hanno smesso di informarsi: hanno cambiato luogo. Il nostro compito è andare dove sono, senza abbassare mai l’asticella. Il linguaggio cambia – video brevi, podcast, formati verticali – il metodo no: fonti verificate, contesto, rispetto per chi legge. Per questo ai giovani non chiediamo soltanto di essere ascoltati, ma affidiamo la produzione, fino a un telegiornale interamente pensato e realizzato da loro. Nessuno meglio di un ventenne sa parlare a un ventenne. A noi spetta garantire che la velocità non diventi mai superficialità».

In Calabria l’80% dei comuni ha meno di cinquemila abitanti. Avete proposto un “Osservatorio dei Comuni” per dare centralità a queste realtà. In che modo il metodo LaC intende raccontare le province secondo il principio di “sensibilizzare e non attaccare”?

«Se otto comuni calabresi su dieci hanno meno di cinquemila abitanti, la Calabria vera è lì. Raccontarla soltanto dai capoluoghi significa raccontarne una parte. L’Osservatorio nasce per dare voce stabile ai piccoli centri: servizi, spopolamento, eccellenze, buone pratiche amministrative. “Sensibilizzare e non attaccare” non significa rinunciare allo spirito critico. Significa che quando evidenziamo un problema indichiamo anche una possibile soluzione, e che accanto alle criticità raccontiamo chi resiste, chi innova, chi costruisce. Un’informazione che unisce i territori invece di metterli l’uno contro l’altro».

Per molto tempo ai giovani calabresi è stata indicata una sola alternativa: “rassegnarsi o partire”. Qual è il valore della sfida di LaC nel creare un’officina editoriale che permetta ai talenti di restare, crescere e restituire opportunità alla propria terra?

«È un’alternativa falsa, che ha impoverito questa terra per generazioni. Io ne propongo una terza: restare e costruire il futuro. Un’officina editoriale significa formazione vera, responsabilità reali, la possibilità di sbagliare e di crescere. Ogni giovane che sceglie di restare e trova qui il suo spazio diventa la prova concreta che si può fare, e un esempio per tanti altri. Dare fiducia alle nuove leve non è un atto di generosità: è l’investimento più lungimirante che un’impresa calabrese possa fare».

L’incontro si è concluso con un interrogativo diretto: «Chi vogliamo essere domani?». Qual è la risposta che si dà Domenico Maduli, non solo come editore ma come uomo e padre che vive quotidianamente questo territorio?

«Da editore rispondo: un presidio di libertà e di comunità, capace di innovare senza perdere l’anima. Da uomo e da padre la risposta è più semplice. Voglio una Calabria in cui i nostri figli possano scegliere di restare, senza esservi costretti e senza essere costretti ad andarsene. Una terra che smette di raccontarsi come un problema e comincia a pensarsi come un’opportunità. Non è un compito che spetta a una persona sola: è una responsabilità collettiva. Ma qualcuno deve cominciare. E noi abbiamo deciso di farlo».

Emanuele Cristelli Nato nel 1995, vivo a Trieste, laureato in Cooperazione internazionale. Consulente per le relazioni pubbliche e istituzionali, ho una tessera di partito in tasca da quando ho 15 anni. Faccio incontrare le persone e accadere le cose, vorrei lasciare il mondo meglio di come l'ho trovato. Appassionato di democrazia e istituzioni, di viaggi, musica indie e Spagna.

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