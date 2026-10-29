Da Mani Pulite a Palazzo Bachelet grazie al voto a sorpresa di Fratelli d’Italia. È lo strano destino di Antonio Di Pietro, in passato anche leader di partito, senatore, europarlamentare, più volte ministro nei governi di sinistra. Il nome è “interessante”, ha fatto sapere Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI dopo aver pranzato con lui martedì scorso alla Camera. Immediata è stata però la reazione degli azzurri, per i quali Di Pietro al Csm è come Dracula alla presidenza dell’Avis. “Forza Italia non voterà Antonio Di Pietro quale membro del Csm. Non è una questione nominale, ma di principio”, hanno dichiarato in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi.

“La storia di Di Pietro, simbolo di una stagione in cui la giustizia si è fatta strumento di lotta politica e la gogna mediatica ha preso il posto del giusto processo, facendo strame del diritto, è incompatibile con l’organo chiamato a garantire l’autonomia, l’equilibrio e la terzietà della magistratura”, hanno aggiunto i due esponenti azzurri, interpretando il sentimento di molti nel centrodestra, rimasti allibiti per la sortita di Donzelli. La conclusione è altrettanto netta: “Noi siamo e restiamo garantisti e non possiamo affidare il governo autonomo dei magistrati a chi ha incarnato l’esatto contrario. Su questo non ci sono margini di trattativa”. Una presa di posizione che investe direttamente Fratelli d’Italia. Se il nome di Di Pietro era stato preso in considerazione per la sua notorietà e per il sostegno alla riforma Nordio, dimenticare però cosa ha rappresentato nella storia recente del Paese ha un unico significato: umiliare i forzisti in vista delle elezioni del prossimo anno.

Di Pietro, dal canto suo, ha rivendicato ieri la natura autonoma della propria iniziativa. “La mia è stata una candidatura personale e spontanea”, ha spiegato, precisando di aver presentato la domanda secondo quanto previsto dalla legge, senza chiedere il permesso a nessuno. “Mi sono candidato perché penso di avere i titoli professionali giusti per ricoprire il ruolo di componente laico del Csm e quindi non ho bisogno di essere raccomandato da nessuno”. E ancora: “Tutti quelli che ritengono che io possa fare bene il mio lavoro all’interno di quell’organismo possono votarmi”. Il “caso Di Pietro” si inserisce in una partita molto più ampia, quella per la scelta dei dieci componenti laici del nuovo Csm. L’accordo sui nomi è ancora lontano e i partiti devono trovare un’intesa sia all’interno della maggioranza sia con le opposizioni. Fumata bianca infatti ieri durante le prime due votazioni, dove erano necessario il consenso dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea. Dal terzo scrutinio il quorum scenderà ai tre quinti dei votanti.

Per Fratelli d’Italia, a parte Di Pietro, sono in pista i nomi della senatrice Susanna Campione e del collega Sergio Rastrelli, oltre a quelli di Eva Sala e Giovanni Doria. Ieri si è aggiunto l’avvocato romano Cesare Placanica. La Lega guarda all’ex ministra Erika Stefani, a Francesco Urraro e a Donatella Tesei, già presidente della Regione Umbria. Forza Italia punta su Pierantonio Zanettin, mentre il Partito democratico ha in campo i senatori Anna Rossomando e Alfredo Bazoli. Tra i nomi dell’opposizione figura anche il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del comitato per il No al referendum. Sul tavolo resta inoltre la distribuzione dei dieci posti: il centrodestra punta a confermare una maggioranza di sette componenti, lasciando tre seggi alle opposizioni, che chiedono invece di arrivare a quattro.

E sempre ieri, invece, si sono svolti gli scrutini dei componenti togati con la vittoria dei progressisti Egle Pilla e Giovanni Battista Nardecchia. Debacle per il candidato delle toghe moderate di Magistratura indipendente, Salvatore Casciaro, rimasto fuori per solo sei voti. Casciaro sembra abbia pagato la spaccatura all’interno del suo gruppo, con molti che non si sono sentiti rappresentati dall’attuale dirigenza ed hanno deciso di appoggiare altri candidati. Al momento di andare in stampa è in corso lo spoglio per i 5 posti destinati ai requirenti.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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