L’Iran ha sviluppato l’industria missilistica negli anni Ottanta, dopo la lezione ricevuta con la guerra contro l’Iraq: per un esercito moderno è vitale garantirsi la superiorità aerea, e per ottenerla è altrettanto vitale ridurre la dipendenza estera. Acquisizioni, trasferimenti tecnologici e produzione nazionale creano quello che i principali analisti considerano il più grande e diversificato arsenale missilistico del Medio Oriente: migliaia di missili balistici e da crociera e una vasta componente di droni.

I missili minacciano Israele, basi Usa nel Golfo e sostengono la rete dei proxy iraniani che circondano l’odiato Israele. I droni, più semplici ed economici, possono essere impiegati in massa; gli Shahed, invece, servono per distruggere gli obiettivi principali, ma anche per le esportazioni. Tra il 2024 e il 2026, Israele e Stati Uniti colpiscono oltre 40 siti balistici, quasi 20 strutture per missili da crociera e oltre 20 impianti per droni. Gli attacchi danneggiano gravemente l’apparato, ma non cancellano la capacità industriale: nel breve termine Teheran può usare componenti disponibili; ma nel periodo medio deve ricostruire fabbriche e fornitori.

I colli di bottiglia

Una filiera missilistica comprende propellenti, motori, guida, elettronica, compositi, testate e collaudo. I droni sono più facilmente prodotti in modo disperso grazie a componenti civili e filiere commerciali; i missili balistici richiedono invece infrastrutture e test specializzati. Prima delle recenti campagne militari, le stime Usa indicavano una capacità produttiva di circa 50 missili balistici al mese. L’arsenale resta incerto: 3.000 missili secondo il Central Command nel 2022, circa 2.000 operativi secondo successive valutazioni israeliane. Nel marzo 2026, l’IISS stima in oltre 700 i missili balistici lanciati dall’inizio del conflitto e in circa 1.440 i droni kamikaze destinati agli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti.

Scorte, importazioni e ricostruzione

La prima risposta può partire dalle scorte: componenti finiti possono essere assemblati in strutture sotterranee, forse per centinaia o migliaia di sistemi, ma le riserve si esauriscono presto.

Seconda opzione: importare sistemi completi da Russia e Cina, con la Corea del Nord come possibile alternativa grazie al prezioso collegamento costituito dal Mar Caspio. L’Iran ha già ricevuto droni russi e cerca sistemi più avanzati; la Cina potrebbe fornire missili da crociera antinave supersonici. Ma aumenterebbe la dipendenza estera e l’esposizione a sanzioni e interdizioni.

Terza strada: ricostruire l’industria, riparando impianti, trasferendo attività in siti protetti, costruendone di nuovi o distribuendo la produzione tra industrie civili e militari. Ma la distruzione della catena dei fornitori impone nuovi acquisti esteri. Componenti sensibili potrebbero arrivare da Cina, Russia e Corea del Nord attraverso intermediari. Ricostruire un missile significa quindi ricostruire una distinta base di materiali, componenti, fornitori e lavorazioni. Ma c’è un problema in più: creare una fabbrica sotterranea pone problemi di alimentazione, ventilazione, rifornimento e logistica. Soprattutto, crea problemi di sicurezza nella manipolazione degli intermedi per la realizzazione di propellenti e testate.

La guerra diventa una gara di produzione

La potenza militare dipende dalla capacità di sostituire rapidamente missili, droni e intercettori impiegati sul campo. Il collo di bottiglia rimane la dipendenza iraniana da componenti dual-use e commerciali, spesso importati attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Se la rotta viene ostacolata, Teheran può cercare alternative via Pakistan e Cina, ma con costi e rischi maggiori. In questo caso, il remoto e difficilmente accessibile Mar Caspio può diventare lo snodo logistico principale. La ricostruzione potrebbe essere selettiva, concentrata su poche famiglie di missili e droni. Secondo gli analisti militari, serviranno alcuni mesi per ripristinare i principali colli di bottiglia e almeno due o tre anni per riportare industria e catene di approvvigionamento ai livelli prebellici. Il risultato dipenderà dall’efficacia dell’assistenza straniera, dalle sanzioni e da eventuali nuovi attacchi.

Per Teheran, ricostruire rapidamente significa rendere visibili nuovi impianti; rallentare significa perdere deterrenza; importare aumenta la dipendenza da Russia e Cina. Intanto, Israele considera la minaccia missilistica non eliminata: può quindi aprirsi una guerra industriale a bassa intensità fatta di intelligence, controlli sulle esportazioni, sequestri, sabotaggi e attacchi mirati. La partita non riguarda più quanti missili restano nei depositi, ma quanto rapidamente Teheran possa trasformare competenze, componenti e fornitori in una nuova capacità militare prima di essere nuovamente colpita. Gli attacchi hanno dimostrato che può essere gravemente danneggiata, non cancellata.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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