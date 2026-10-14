Esteri
L’Iran ha perso i missili, non la capacità di ricostruirli
L’Iran ha sviluppato l’industria missilistica negli anni Ottanta, dopo la lezione ricevuta con la guerra contro l’Iraq: per un esercito moderno è vitale garantirsi la superiorità aerea, e per ottenerla è altrettanto vitale ridurre la dipendenza estera. Acquisizioni, trasferimenti tecnologici e produzione nazionale creano quello che i principali analisti considerano il più grande e diversificato arsenale missilistico del Medio Oriente: migliaia di missili balistici e da crociera e una vasta componente di droni.
I missili minacciano Israele, basi Usa nel Golfo e sostengono la rete dei proxy iraniani che circondano l’odiato Israele. I droni, più semplici ed economici, possono essere impiegati in massa; gli Shahed, invece, servono per distruggere gli obiettivi principali, ma anche per le esportazioni. Tra il 2024 e il 2026, Israele e Stati Uniti colpiscono oltre 40 siti balistici, quasi 20 strutture per missili da crociera e oltre 20 impianti per droni. Gli attacchi danneggiano gravemente l’apparato, ma non cancellano la capacità industriale: nel breve termine Teheran può usare componenti disponibili; ma nel periodo medio deve ricostruire fabbriche e fornitori.
I colli di bottiglia
Una filiera missilistica comprende propellenti, motori, guida, elettronica, compositi, testate e collaudo. I droni sono più facilmente prodotti in modo disperso grazie a componenti civili e filiere commerciali; i missili balistici richiedono invece infrastrutture e test specializzati. Prima delle recenti campagne militari, le stime Usa indicavano una capacità produttiva di circa 50 missili balistici al mese. L’arsenale resta incerto: 3.000 missili secondo il Central Command nel 2022, circa 2.000 operativi secondo successive valutazioni israeliane. Nel marzo 2026, l’IISS stima in oltre 700 i missili balistici lanciati dall’inizio del conflitto e in circa 1.440 i droni kamikaze destinati agli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti.
Scorte, importazioni e ricostruzione
La prima risposta può partire dalle scorte: componenti finiti possono essere assemblati in strutture sotterranee, forse per centinaia o migliaia di sistemi, ma le riserve si esauriscono presto.
Seconda opzione: importare sistemi completi da Russia e Cina, con la Corea del Nord come possibile alternativa grazie al prezioso collegamento costituito dal Mar Caspio. L’Iran ha già ricevuto droni russi e cerca sistemi più avanzati; la Cina potrebbe fornire missili da crociera antinave supersonici. Ma aumenterebbe la dipendenza estera e l’esposizione a sanzioni e interdizioni.
Terza strada: ricostruire l’industria, riparando impianti, trasferendo attività in siti protetti, costruendone di nuovi o distribuendo la produzione tra industrie civili e militari. Ma la distruzione della catena dei fornitori impone nuovi acquisti esteri. Componenti sensibili potrebbero arrivare da Cina, Russia e Corea del Nord attraverso intermediari. Ricostruire un missile significa quindi ricostruire una distinta base di materiali, componenti, fornitori e lavorazioni. Ma c’è un problema in più: creare una fabbrica sotterranea pone problemi di alimentazione, ventilazione, rifornimento e logistica. Soprattutto, crea problemi di sicurezza nella manipolazione degli intermedi per la realizzazione di propellenti e testate.
La guerra diventa una gara di produzione
La potenza militare dipende dalla capacità di sostituire rapidamente missili, droni e intercettori impiegati sul campo. Il collo di bottiglia rimane la dipendenza iraniana da componenti dual-use e commerciali, spesso importati attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Se la rotta viene ostacolata, Teheran può cercare alternative via Pakistan e Cina, ma con costi e rischi maggiori. In questo caso, il remoto e difficilmente accessibile Mar Caspio può diventare lo snodo logistico principale. La ricostruzione potrebbe essere selettiva, concentrata su poche famiglie di missili e droni. Secondo gli analisti militari, serviranno alcuni mesi per ripristinare i principali colli di bottiglia e almeno due o tre anni per riportare industria e catene di approvvigionamento ai livelli prebellici. Il risultato dipenderà dall’efficacia dell’assistenza straniera, dalle sanzioni e da eventuali nuovi attacchi.
Per Teheran, ricostruire rapidamente significa rendere visibili nuovi impianti; rallentare significa perdere deterrenza; importare aumenta la dipendenza da Russia e Cina. Intanto, Israele considera la minaccia missilistica non eliminata: può quindi aprirsi una guerra industriale a bassa intensità fatta di intelligence, controlli sulle esportazioni, sequestri, sabotaggi e attacchi mirati. La partita non riguarda più quanti missili restano nei depositi, ma quanto rapidamente Teheran possa trasformare competenze, componenti e fornitori in una nuova capacità militare prima di essere nuovamente colpita. Gli attacchi hanno dimostrato che può essere gravemente danneggiata, non cancellata.
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