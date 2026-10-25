L’Iran minaccia di colpire i cavi sottomarini per le telecomunicazioni nello Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi e israeliani. Una ritorsione che potrebbe estendere il conflitto ben oltre il settore energetico, mettendo sotto pressione le infrastrutture digitali e le economie dei Paesi del Golfo.

Yadollah Javani, esponente politico di primo piano del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ha avvertito che gli investimenti degli Stati Uniti e dei loro alleati potrebbero diventare bersagli. Nei giorni precedenti, il portavoce delle Guardie, Hossein Mohebbi, aveva ricordato che sette importanti cavi internet attraversano lo stretto, annunciando la possibile individuazione di nuovi obiettivi militari. Secondo Andreas Krieg, docente di studi sulla sicurezza al King’s College di Londra, è improbabile che la minaccia si traduca necessariamente in un attacco, ma sarebbe un errore liquidarla come semplice propaganda. Teheran vuole far capire a Washington che una nuova offensiva potrebbe avere conseguenze ben oltre il territorio iraniano, coinvolgendo le reti digitali da cui dipendono le economie regionali.

Secondo l’International Cable Protection Committee, cinque segmenti di cavi sottomarini attraversano lo Stretto di Hormuz. Pur trasportando meno dell’1% della larghezza di banda internazionale globale, rappresentano un collegamento strategico per i Paesi del Golfo. Tra i sistemi presenti figurano Asia-Africa-Europe 1, FALCON e Gulf Bridge International. Un danneggiamento potrebbe rallentare le connessioni, interrompere servizi online e ritardare transazioni finanziarie, con ripercussioni sulle imprese che dipendono dai flussi internazionali di dati. Il rischio riguarda anche le ambizioni regionali nei settori dell’intelligenza artificiale e del cloud computing, che richiedono reti affidabili e connessioni ad alta capacità. I cavi sono fisicamente vulnerabili. Gran parte dello stretto è relativamente poco profonda e le Guardie Rivoluzionarie dispongono di capacità marittime adatte a operare in queste acque. Krieg sottolinea che danneggiare un singolo cavo può essere relativamente semplice, mentre proteggere un’intera rete è molto più complesso. Il taglio di un collegamento, tuttavia, non paralizzerebbe automaticamente le comunicazioni: il traffico potrebbe essere reindirizzato su percorsi alternativi, sottomarini o terrestri. Il problema è la capacità di queste reti di assorbire i flussi aggiuntivi. Secondo TeleGeography, le infrastrutture terrestri potrebbero non essere sufficienti a compensare tutte le interruzioni. Inoltre, gran parte della connettività internazionale dell’Arabia Saudita passa dalla costa del Mar Rosso, mentre Fujairah, importante hub dei cavi sottomarini degli Emirati Arabi Uniti, si trova vicino allo stretto. Il Qatar ha avvertito che un’interruzione dei collegamenti colpirebbe l’intera regione, Iran compreso. Ibrahim Al Hashmi, direttore del Dipartimento media e comunicazione del ministero degli Esteri qatariota, ha osservato che le conseguenze maggiori ricadrebbero sui Paesi regionali, non sugli Stati Uniti o su Israele.

Le minacce iraniane non riguardano soltanto i cavi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha avvertito, pubblicamente e attraverso canali diplomatici, che in caso di nuovi attacchi potrebbe colpire aeroporti, oleodotti e altre infrastrutture economiche dei Paesi del Golfo, oltre alle basi e alle navi statunitensi. Nelle prime fasi della guerra, gli attacchi iraniani avevano già danneggiato installazioni militari e diplomatiche americane, infrastrutture industriali ed energetiche negli Emirati Arabi Uniti, un complesso del gas in Qatar e aeroporti a Dubai, in Kuwait e in Bahrein. Gli analisti ritengono che Teheran conservi ancora scorte consistenti di missili e droni, nonostante i danni subiti dal proprio arsenale. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver distrutto una parte significativa delle capacità iraniane legate ai missili e ai droni. Tuttavia, secondo gli esperti, l’Iran potrebbe ancora disporre di strumenti sufficienti per infliggere danni rilevanti, anche attraverso attacchi prolungati alle infrastrutture regionali. Sina Toosi, esperto di Iran presso il Center for International Policy di Washington, osserva che a Teheran la deterrenza viene sempre più interpretata come la capacità di imporre costi immediati e significativi agli avversari. Anche le azioni degli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, contro infrastrutture saudite mostrano come missili e droni possano minacciare impianti energetici e collegamenti strategici.

Gli avvertimenti arrivano mentre Washington e Israele valutano possibili nuovi attacchi contro l’Iran. Secondo il New York Times, i due Paesi hanno elaborato piani per operazioni successive alle elezioni di metà mandato statunitensi, previste il 3 novembre, che potrebbero colpire infrastrutture energetiche, impianti nucleari e arsenali missilistici iraniani. Parallelamente, l’amministrazione Trump mantiene la pressione economica e militare su Teheran. Il blocco dei porti iraniani ha limitato il traffico marittimo e le esportazioni petrolifere, mentre il passaggio attraverso Hormuz è diventato uno dei principali strumenti di pressione nello scontro tra i due Paesi. L’ambasciatore statunitense all’ONU, Mike Waltz, ha dichiarato che Washington potrebbe mantenere il blocco navale a tempo indeterminato, indicando il raggiungimento di un accordo sul programma nucleare iraniano tra gli obiettivi strategici americani. La crisi ha già contribuito all’aumento dei prezzi dei carburanti e alle difficoltà di approvvigionamento di fertilizzanti e altri beni, con conseguenze economiche e politiche anche per gli Stati Uniti.

Gli esperti avvertono, tuttavia, che un attacco iraniano alle infrastrutture regionali avrebbe un costo elevato per la stessa Repubblica islamica. Le ritorsioni potrebbero esporre il Paese a nuovi attacchi contro le proprie reti energetiche e digitali. Inoltre, provocare un’interruzione regionale prolungata richiederebbe il danneggiamento di più collegamenti, in un ambiente marittimo sottoposto a stretta sorveglianza. Un precedente significativo arriva dal Mar Rosso. Nel 2024, una nave mercantile colpita dagli Houthi trascinò l’ancora sul fondale, danneggiando tre cavi sottomarini. Secondo TeleGeography, le riparazioni richiesero sei mesi. Il precedente dimostra quanto queste infrastrutture siano vulnerabili e quanto a lungo possano protrarsi le conseguenze di un danno. La minaccia iraniana resta quindi anche uno strumento di deterrenza: non implica necessariamente che Teheran passerà all’azione, ma ricorda che, in un conflitto regionale, la connettività digitale può diventare un bersaglio strategico al pari del petrolio e delle basi militari.

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Mariano Giustino