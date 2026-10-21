Quella che abbiamo visto a Milano – e che purtroppo rivedremo fin quando non sarà estirpata con tutta la forza necessaria – è una rete dell’odio che da tempo si accresce e si alimenta all’ombra della nostra routine quotidiana, dei nostri dibattiti culturali, delle nostre reticenze a comprendere la necessità dell’elemento repressivo al sorgere di fenomeni che una volta esplosi risultano difficili da contenere e disperdere.

Ci siamo lasciati incantare dalle nostre ricette “moderne”, dall’applicazione fallace del pedagogismo contemporaneo a situazioni che avrebbero richiesto rigida e radicale risolutezza. Si è lasciato che una certa parte politica ignorasse i campanelli d’allarme e puntasse il dito a ogni tentativo di arginare il dilagare di un fenomeno dalla pericolosità già evidente al momento della sua comparsa, con l’aggravante di aver assolutizzato il concetto di prevenzione a tempesta già in corso, un po’ come preoccuparsi della tenuta delle porte a breccia già avvenuta.

Ma, cosa ancora peggiore, si è fatto finta di non vedere, criminalizzando chi da tempo ne denunciava la pericolosità, il radicalismo criminale, il desiderio di violenza di giovani di seconda generazione e non solo, che da tempo costituiscono un fenomeno concreto e un’emergenza sociale nelle aree metropolitane del Centro-Nord. Si è preferito interrogarsi sul male, sulla sua origine, sulle sue varianti, invece di sradicarlo con ogni mezzo necessario prima che si propagandasse. Colpe condivise dall’intellighenzia culturale del nostro Paese e da quella politica che ha preferito mettere la testa direttamente sotto il materasso piuttosto che ammettere l’errore e rivedere le proprie posizioni.

Non si è voluto capire che è in corso una sinergia non verticistica ma circolare, che ha lo scopo di sovvertire l’ordine pubblico e che vede la contingenza di ambienti anarchici, antagonisti, centri sociali e dei nuovi gruppi dell’islamismo politico radicale, che ha iniettato il suo veleno anche negli ambienti della microcriminalità giovanile, nei cosiddetti maranza, prevalentemente provenienti da contesti di origine islamica. Ovviamente le scene a cui abbiamo assistito a Milano erano pura criminalità, e puntavano a creare il caos, tale da alimentare la nuova strategia della tensione, a cui lo Stato è chiamato a rispondere senza remore, perché nell’efficacia e nella tempestività della risposta risiede una parte rilevante del dato percettivo, che è parte non secondaria di una chiara azione di bonifica sociale. Stiamo assistendo a un attacco asimmetrico alla nostra quotidianità, sfruttando tensioni e frizioni politiche interne.

Ed è qui che il timore più grande risiede nella possibilità che la sinistra continui, per mero e puro calcolo politico, ad eccitare gli animi di studenti e sindacati, contribuendo a esasperare un clima teso oltre ogni limite. Non è il momento di indire manifestazioni e di invocare piazze, perché in quelle piazze rischia di scatenarsi l’ennesima guerriglia urbana.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro