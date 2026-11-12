Inutile nascondercelo perché ci faremmo male, molto male, da soli. Anche noi, in Italia, siamo in guerra. Non si tratta della guerra tradizionale che per essere estrema dovrebbe essere atomica. E Dio ci ha regalato l’atomica come strumento di inibizione della guerra armata. Non ci attaccheranno con l’atomica e forse neanche coi missili e le bombe e i droni. Ma ormai di un nuovo genere di guerra tutti i Paesi europei, e anche gli stessi Stati Uniti, sono consapevoli e si stanno attrezzando. Si tratta di una guerra informatica che può bloccare, è successo a noi, il congelamento degli alimenti nei supermercati o deviare il regolare corso dei voli aerei. Dietro questi attacchi, secondo il ministro degli Esteri italiano, c’è la Russia; secondo quello francese, c’è l’Iran. Poco cambia, dal momento che Mosca e Teheran sono alleati.

Dal Regno Unito alla Svezia, dalla Francia agli Stati Uniti, si moltiplicano i manuali distribuiti alla popolazione per affrontare blackout, sabotaggi e interruzioni dei servizi essenziali (anche in caso di calamità e persino di guerra). Scorte di acqua e cibo, radio, contanti e medicinali: le istruzioni dei governi ai cittadini per prepararsi alle emergenze. Il ministro Crosetto non ci ha ancora riferito il piano italiano, e il suo finanziamento, da portare in Parlamento. Mi auguro che anche le forze di opposizione convergano sulla necessità di affrontare questa delicata emergenza. E non recitino la tiritera del “mettiamo i miliardi della Difesa su scuola a sanità”. Ritornello che non si può sentire, visto che un trasferimento simile non può neanche avvenire essendo le spese per la Difesa fuori dal Patto di Stabilità.

Intanto vengono diffusi dallo Stato russo i dati sui decessi di soldati al fronte: sarebbero 450mila, che sommati ai 150mila ucraini fanno 600mila. E in Italia il numero non sconcerta. Non si alzano bandiere e barricate contro gli aggressori, e si parla genericamente di pace. Di pace con chi aggredisce. Di pace con chi si difende. Di pace con gli opposti guerrafondai. Non si può accettare. Il governo Draghi approvò quattro pacchetti di aiuti militari alla resistenza ucraina, il primo del 2026 del governo Meloni è contestato dalla Lega, mentre Vannacci, che a Mosca ha svolto l’incarico di addetto militare presso l’ambasciata italiana, e non nasconde simpatie putiniane, rifiutando di votare qualsiasi aiuto militare a Kyiv, è stato definito da Calenda “un traditore della patria”, e Conte, che si trova sulle sue identiche posizioni, come Fratoianni, è stato citato come “un vile” nel corso del convegno di Bologna.

La guerra informatica che si regge su informazioni e posizioni deformate e utili alla Russia può servirsi di interpreti dei campi politici opposti. Utili idioti che, coscientemente o no, fanno il gioco del nemico dell’Italia. Da destra e da sinistra. Iniziative per orientare elezioni politiche, come quelle in Georgia e in Romania, sono all’ordine del giorno. E mentre in Israele Eisenkot vacilla tra un’alleanza con i partiti arabi e una con gli ortodossi, Netanyahu lancia la sfida dell’unità nazionale. Resta massima la tensione in tutti i Paesi che aiutano la resistenza ucraina e oggetto di attacchi mirati e sempre più pericolosi, mentre sull’Iran – con la sconfitta di Trump e l’avvento di un nuovo governo israeliano – soffiano venti di pace. O almeno di negoziato. Un tassello di speranza in un mosaico cupo.

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Mauro Del Bue