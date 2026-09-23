L’Italia non esce ancora dalla procedura europea per deficit eccessivo. E la politica si scatena. Il primo a mettere i puntini sulle i è stato proprio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ieri a Verona ha contestato gli indici Istat. «L’Europa deve liberarci da lacci e lacciuoli, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda l’intervento dello Stato a fronteggiare le emergenze. Noi l’abbiamo chiesto per primi, ora anche il presidente Macron».

Intanto le opposizioni si scatenano. Il sommo Giuseppe Conte – che ha contribuito a creare uno dei buchi di bilancio più grossi di sempre – sentenzia: «I numeri dell’Istat mi preoccupano fortemente, confermano 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale, corsa al riarmo». E propone di sbloccare i 13 miliardi di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto di Messina. Al leader del M5S si aggiunge Anna Ascani, deputata e vicepresidente della Camera, che attacca: «Ancora una conferma dell’inconsistenza della retorica trionfalistica del governo. È il momento della responsabilità: il governo riconosca il fallimento e presenti una legge di bilancio capace di sostenere la crescita e proteggere famiglie e imprese».

In casa Lega, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, si scaglia contro l’Europa: «L’Italia non esce dalla cosiddetta procedura d’infrazione ed è surreale che nel 2026 la seconda potenza industriale d’Europa debba dipendere da meccanismi e logiche dello zero virgola per sapere se può o non può investire nel suo futuro. Non sarà questo a condizionare la nostra voglia di investire e innovare». Più cauto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: «Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall’Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025. Purtroppo l’Italia non uscirà anticipatamente già quest’anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027». Infatti i dati europei arriveranno nel mese di ottobre, da Eurostat.

Andando oltre i numeri, è doveroso riflettere sul contesto internazionale. Il punto non è santificare lo 0,1% di crescita. Ma chiedersi se, in un’Europa circondata da guerre e con una pressione crescente sulla sicurezza, abbia ancora senso trattare ogni decimale di deficit come se avesse lo stesso valore in qualunque congiuntura. L’Italia ha un problema di debito da quando è nata come Stato, e non può ignorare indefinitamente la sostenibilità dei conti. Ma una politica di bilancio non è un esercizio contabile: deve decidere anche quali spese siano necessarie e urgenti. Se sicurezza, Difesa, energia e capacità industriale richiedono investimenti straordinari, la domanda politica diventa quanto spazio debba essere lasciato a questi investimenti, anche a costo di un deficit temporaneamente più alto. Ma non finisce qui: se la Difesa necessita di più budget e di staccare il suo conteggio dal bilancio dello Stato, è doveroso farlo: di questi tempi il «Si vis pacem, para bellum» è più attuale che mai.

Il vero tema, dunque, non è se il 3,1% sia «bello» o «brutto»; è se l’Europa voglia applicare le proprie regole con sufficiente flessibilità da permettere agli Stati di affrontare una fase geopolitica eccezionale. Considerando la maggioranza policroma con cui è stata eletta Ursula von der Leyen, le forze di centrodestra dovrebbero mettere pressioni alle altre realtà politiche affinché rivedano le regole del debito. E qui tornano attuali le parole di Mario Draghi. L’ex premier non dice di lanciare dalla finestra il vincolo del 3%. Afferma che l’Europa ha davanti un fabbisogno straordinario di investimenti (Difesa, energia, tecnologia, industria) e che i bilanci nazionali, da soli, non sono in grado di sostenere. L’anno decisivo, quindi, sarà il 2027 per diversi motivi, tra cui il nuovo governo. E tutto dipende se saprà portare a casa una Legge di Bilancio con gli attributi.

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Christian Gaole