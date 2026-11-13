A ogni gol dell’Italia il piano di Beppe Marotta diventa sempre più debole, e il 3-1 degli azzurri di Roberto Mancini alla Francia di ieri sera rafforza nell’opinione pubblica la posizione di Giovanni Malagò. D’altronde, nella breve e turbolenta presidenza dell’ex numero uno del CONI prima che diventasse commissario di sé stesso, almeno una cosa è stata fatta bene (seppure a passo lento): scegliere l’allenatore della Nazionale. E la nomina di Roberto Mancini oggi trova d’accordo tutti.

Il Ct ha riproposto un’Italia gradevole, capace di pareggiare allo Stade de France e di festeggiare a San Siro, esprimendo un bel gioco, scoprendo nuovi e convincenti interpreti, vincendo con il coraggio delle scelte. Il Mancio ha riportato l’entusiasmo e gestito le emozioni conducendo gli azzurri a giocarsi all’ultima partita il primo posto nel girone: uno scenario che sembrava impossibile nel gruppo con Francia e Belgio. Armonia che cozza con la volontà di chi, proprio adesso, vorrebbe fermare questa macchina. Perché l’altra partita si gioca tra i palazzi, e può concludersi col banchetto delle nomine che fa gola al team di Marotta.

Il presidente dell’Inter, diventato principale sponsor di Adriano Galliani appena pochi mesi dopo l’elezione con il 68,58% dei voti di Malagò, spera di portare a termine il golpe con il successo del Senatore di Forza Italia: un biennio di presidenza per poi addentare il passaggio di testimone. Proprio oggi al tribunale federale si discuterà il ricorso presentato da Galliani sulla commissione per le candidature che è stata istituita a inizio novembre da Malagò, considerata dal primo – che teme di rimanere fuori nelle elezioni di dicembre, lasciando strada spianata all’unico avversario – manifestamente parziale. In sospeso, oltretutto, c’è anche un’altra vicenda, quella del Genoa, che ha scelto di sostenere Malagò, revocando il precedente appoggio a Galliani. Non una firma qualsiasi, ma una delle undici necessarie per presentare la sua candidatura attraverso la Lega Serie A.

Se alle elezioni si dovesse davvero arrivare bisognerà poi superare l’ultimo livello. Sarà decisivo l’ex candidato, Giancarlo Abete, presidente dei dilettanti, che muove il 34% dei consensi e che, in uno scenario ipotetico di schede bianche, porterebbe al prolungamento del governo pro tempore del commissario. E non sarebbe un bene, considerato il blocco totale di alcune delle decisioni più impegnative dentro la FIGC in questi mesi. Ma questo non importa all’Italia delle poltrone.

Redazione

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Luca Frasacco