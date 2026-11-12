Quando un meeting riservato viene scoperto dalla stampa è perché si vuol far saltare le trattative. È il caso di Israele, dove ieri, in un quadro di confusione generale, le indiscrezioni hanno messo alla luce più di un colloquio non andato a buon fine. Quello tra il Likud e il partito arabo Ra’am. Ma anche l’altro, sempre tra il Likud e Yashar, il movimento che fa capo al premier incaricato, Gadi Eisenkot. Il terzo, avvenuto domenica, tra Netanyahu e Trump.

Sul fronte delle trattative per la formazione del nuovo esecutivo, non è bastato il tentativo di Eisenkot di calmare le acque. I suoi alleati, infatti – Bennett, Golan e Lieberman – sono venuti a sapere del confronto con gli emissari di Netanyahu solo dalla stampa e a seguito della decisione di Eisenkot stesso di interrompere il confronto. Motivo? Il duro discorso del primo ministro uscente, pronunciato alla seduta inaugurale della Knesset. Un’occasione per Netanyahu di ribadire la sua contrarietà a fare accordi con gli arabi. Un momento imperdibile di visibilità internazionale per questi ultimi. Ai primi accordi dell’Atikva, l’inno nazionale israeliano, 18 dei 19 parlamentari arabi hanno lasciato l’emiciclo. Un segno di rigetto dell’identità ebraica, da parte della minoranza araba, sempre più identificata come fiancheggiatrice del terrorismo palestinese. Unico a non aggregarsi alla protesta è stato Mansour Abbas, il leader di Ra’am, già in passato protagonista di gesti di apertura improvvisi. È lo stesso Abbas ad aver preso le distanze da Hamas. Cosa che ci si aspetta anche dai suoi colleghi di partito.

La situazione nel Paese è delicatissima. Non si può escludere un voto anticipato già a primavera 2027. Eisenkot ha poco più di tre settimane per dimostrare di essere riuscito in un’impresa storica. Tre gli obiettivi: mandare a casa Bibi, creare una coalizione che tiene insieme sionisti moderati e democratici (ma che ha pure il sostegno degli ultraortodossi e delle minoranze arabe) e, infine, fornire un piano di sicurezza serio e duraturo, che possa garantire ai cittadini israeliani prima o poi anche la pace. Tuttavia, per ragioni di retorica e standing – d’accordo, siamo alla pura esteriorità – l’ex capo di stato maggiore dell’Idf sembra non aver le doti per portare a compimento un progetto di questa portata. L’alternativa è di nuovo Bibi, quindi. Con vizi e virtù che il mondo conosce. E, purtroppo per lui, spesso disprezza.

In realtà, sembra che anche la forza personale di Netanyahu sia stata ridimensionata. Il colloquio disastroso – anch’esso filtrato, in questo caso dal quotidiano Ynet – tra Netanyahu e Trump conferma quanto Usa e Israele abbiano visioni del tutto divergenti sugli equilibri regionali. La sconfitta alle elezioni, cui è seguita la dura critica di Vance alla conduzione della guerra contro l’Iran, ha portato la Casa Bianca su posizioni più concilianti con Teheran. Le richieste della maggioranza israeliana uscente, di attaccare ora, in modo da avvelenare i pozzi per il governo prossimo venturo – ma anche approfittando del fatto che il Congresso Usa rinnovato dopo le midterm entrerà in funzione solo a gennaio – si sono tradotte in urla che, pare, si sentissero forte e chiaro fuori dalla Studio Ovale. Bibi non molla. È ben consapevole di come in patria gli stiano facendo terra bruciata intorno. Vedi la prevedibile nomina di Matan Kahana, di Yashar, alla presidenza della Knesset in sostituzione di Amir Ohana, del Likud. Quindi cerca la sponda di chi considera un amico fidato. Mai fidarsi del tycoon, però. Specie di questi tempi.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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