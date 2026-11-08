Le sei palazzine dello Scalo Romana hanno terrazze larghe che corrono lungo i fianchi degli edifici, come i ballatoi delle vecchie case di ringhiera milanesi a cui i progettisti dicono di essersi ispirati. A febbraio ci si affacciavano gli atleti dei Giochi. Dall’estate ci abitano studenti arrivati da ottanta Paesi: chiuse le Paralimpiadi il 25 marzo, al Villaggio olimpico sono bastati quattro mesi per diventare uno studentato, il più grande d’Italia in edilizia convenzionata, con 1.698 posti letto. Possono fare domanda soltanto i fuori sede, residenti ad almeno trenta chilometri da Milano.

Chi ha la borsa di studio paga 250 euro al mese. Gli altri, secondo le tariffe annunciate, spendono in media 864 euro, e una singola arriva a 1.065. A Milano sono cifre che sembrano ragionevoli soltanto perché il mercato privato chiede di più, e bastano comunque a tagliare fuori parecchie famiglie. I duecentomila universitari della città avrebbero bisogno di molti altri villaggi come questo, che da solo copre il 6 per cento della domanda. Per adesso i nuovi inquilini vivono in mezzo a un cantiere. Intorno allo studentato sorgeranno case per duemila residenti, per metà in edilizia convenzionata e popolare, gli uffici e i laboratori di Prada accanto alla Fondazione di largo Isarco, giardini su metà della superficie dell’ex scalo, e la piazza su cui si apre il Villaggio diventerà quella del nuovo quartiere. Ci vorranno anni. Nel frattempo, per uscire dal cantiere, si scende lungo corso Lodi verso piazzale Corvetto.

È su quel tratto di strada che due quartieri molto diversi cominciano a conoscersi. Il Corvetto ha visto le proprie case rivalutarsi in fretta negli anni dei cantieri olimpici, poi la corsa si è fermata: a settembre, secondo idealista, il metro quadro tra Corvetto e Rogoredo valeva 4.008 euro, contro i 5.659 della media milanese. A un quarto d’ora di metropolitana dal Duomo resta una delle poche zone dove una famiglia di reddito medio può ancora pensare di comprare. Se i canoni dello Scalo dovessero allargarsi alle vie vicine, i primi a fare le valigie sarebbero gli inquilini del mercato privato. Gli studenti, dopo la laurea, ripartiranno comunque; molti dei loro vicini, a Milano, non hanno un altro quartiere che possano permettersi.

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Mario Alberto Marchi