«Non è chiaro dove». Così l’onorevole Ilaria Salis, in pena per la sorte dei giovani fermati dopo due giorni di guerriglia nel centro di Milano. Rassicuriamola: è chiarissimo. Sono in questura, davanti ai giudici della convalida, e molti dei minori all’istituto che porta il nome di Cesare Beccaria. Difficile immaginare un indirizzo più garantista.

Ma l’onorevole avverte: anche chi ha commesso reati conserva i propri diritti fondamentali. Verissimo, e nessun penalista degno del nome lo ha mai negato: è la cultura delle garanzie, che pratichiamo ogni giorno senza bisogno di un tweet. Le giriamo però una domanda: quali diritti, esattamente, sarebbero stati violati? Un difensore? Lo hanno. Un giudice entro quarantotto ore? Lo avranno. Se conosce una violazione, la indichi con nome e cognome; altrimenti, la preoccupazione resta un genere letterario.

Perché a Milano i diritti calpestati hanno altri titolari. Sono gli agenti feriti, più di cento secondo le cronache; i commercianti che hanno visto le vetrine sfondate a sprangate; i cittadini che chiedevano soltanto di attraversare piazza Duomo senza un petardo tra i piedi. Nel suo messaggio, per loro, nemmeno una riga. Evidentemente non avevano il background giusto: si sono limitati a pagare il conto. Se a sinistra si continua con post di questo genere, Milano, almeno quella, è già persa. Brava, onorevole: continui così.

Proprio lei, che le catene in un’aula di giustizia straniera le ha conosciute davvero, dovrebbe saper distinguere un diritto violato da un diritto evocato. Confonderli non è garantismo: è inflazione. E come ogni inflazione, svaluta la moneta di chi ne ha davvero bisogno. Beccaria, del resto, lo scrisse nel 1764: le leggi devono mirare alla «massima felicità divisa nel maggior numero». Il maggior numero, onorevole. Non soltanto quello con la spranga in mano.

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Stefano Giordano