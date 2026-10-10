Il destino dello Stretto di Hormuz resta un grande punto interrogativo. Donald Trump ha assicurato che se vi sarà un attacco all’Iran, questo non sarà prima delle elezioni di midterm, ribadendo, in ogni caso, che le trattative procedono. Molti osservatori ritengono che le dichiarazioni del presidente Usa siano da prendere con le dovute precauzioni, ricordando come abbia spesso cambiato opinione in modo rapido o bluffato. Altri esperti hanno invece chiarito che la pressione economica potrebbe ancora produrre risultati più concreti rispetto ad attacchi che non hanno inciso sulla fragilità del sistema di Teheran.

E dopo che nei giorni scorsi la stampa Usa ha rivelato l’esistenza di discussioni per colpire nuovamente la Repubblica islamica, ieri il New York Times ha rivelato che il Pentagono ha ricevuto dallo stesso The Donald la richiesta di redigere diversi piani per riprendere le ostilità. L’obiettivo è quello di colpire infrastrutture militari, in particolare dei Pasdaran, impianti energetici e basi missilistiche e dei droni. Finora, il presidente avrebbe sempre posto il veto a nuove ondate di bombardamenti. I militari avevano anche proposto di colpire non l’Iran ma gli Houthi, impegnati nella loro guerra contro il governo yemenita e l’Arabia Saudita. E al momento, sembra che alla Casa Bianca si sia fatta largo l’idea di “una campagna breve e intensa della durata di circa tre giorni”, ma senza una tempistica precisa. E nel piano, è previsto anche l’arrivo di tre portaerei in Medio Oriente.

L’esitazione di Trump provoca incertezze anche negli apparati iraniani. A Teheran sanno che un’intesa campagna di bombardamenti americani (con l’aggiunta di Israele se i Pasdaran colpissero lo Stato ebraico come ritorsione) sarebbe difficile da neutralizzare. Il presidente Masoud Pezeshkian, parlando durante il vertice della Comunità degli Stati indipendenti in Turkmenistan, ha confermato la disponibilità al dialogo, ma ha anche affermato che esso ha successo “se si basa sul rispetto reciproco e sugli impegni reciproci, e se è libero da pressioni e minacce”. Intanto, l’Iran continua a premere su Washington con quello che è la sua leva principale: Hormuz.

Ieri i Guardiani della Rivoluzione hanno colpito un’altra nave, la Nv Sunshine, carica di Gpl. I Pasdaran hanno detto che l’imbarcazione stava “tentando di passare da una rotta illegale” a sud di Hormuz e confermato che l’attacco ha provocato “un grande incendio nella sala macchine”. Per i Guardiani, è la loro Marina l’unica “responsabile per la gestione dello Stretto di Hormuz”. Ma questa escalation di attacchi contro i cargo e le petroliere inizia a preoccupare gli analisti, che vedono un inquietante parallelismo con quanto avvenuto prima dell’ultima ondata di raid americani. Lo stallo armato, con la Repubblica islamica che prova a riaffermare il suo predominio sul Golfo Persico, preoccupa anche in virtù della tensione che continua a salire tra Houthi e Arabia Saudita.

Ieri Riad ha annunciato la morte di tre cittadini sauditi durante gli attacchi che giovedì hanno preso di mira l’aeroporto King Khalid della capitale (dove sono stati cancellati 330 voli), centrando alcune infrastrutture e un aereo della Saudia Airlines. Le forze governative yemenite hanno dichiarato di avere ripreso quasi completamente il controllo di Bab el-Mandeb, mentre gli Houthi hanno rivendicato di avere respinto un’offensiva nella zona. E mentre Sana’a è stata nuovamente bombardata, la battaglia si concentra anche sulla provincia di Taiz.

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Lorenzo Vita