«Questa è una forma di guerra in continua evoluzione. Dobbiamo prenderne atto e prepararci a rispondere». È la presa d’atto di Marco Lombardi, professore di Sociologia all’Università Cattolica di Milano e coordinatore di ITSTIME, il centro studi dell’ateneo sul terrorismo. «Si utilizzano minacce, informazioni, tecnologie e strumenti di pressione psicologica per colpire il funzionamento delle società».

Professore, come giudica la risposta del nostro sistema di sicurezza?

«In situazioni come queste non si può che reagire seguendo le procedure previste. L’evacuazione degli edifici scolastici è una misura necessaria, esattamente come accade per gli aerei o per altre infrastrutture. Da questo punto di vista, ritengo che il sistema abbia reagito sostanzialmente come ci si aspettava, attivando i protocolli di sicurezza. Non tutte le risposte, tuttavia, sono state coerenti con quanto sarebbe stato necessario fare. Sono assolutamente contrario all’atteggiamento di alcuni dirigenti scolastici che hanno pensato di improvvisarsi investigatori, convinti che bastasse cercare un nome su Google per stabilire che una minaccia fosse inconsistente. Ognuno deve svolgere il proprio lavoro. Un preside ha certamente le proprie responsabilità e la propria autonomia, ma deve esercitarle nel rispetto delle procedure e in coordinamento con le autorità competenti. Gli strumenti per verificare l’attendibilità di una minaccia appartengono alle agenzie di sicurezza, non alle singole scuole».

Si tratta di episodi isolati oppure siamo di fronte a una strategia di destabilizzazione più ampia?

«A mio giudizio è ormai evidente che esista un coordinamento finalizzato a destabilizzare i sistemi sociali europei. Dall’inizio dell’anno abbiamo assistito a minacce rivolte a diversi obiettivi. Ma non avevamo mai osservato una concentrazione di episodi paragonabile a quella delle ultime quattro settimane. In questo periodo si sono moltiplicati gli obiettivi, i Paesi coinvolti e il numero delle strutture interessate. Sono stati coinvolti scuole, università, sistemi di refrigerazione, banche del sangue e aerei. È aumentata la densità degli episodi nello spazio e nel tempo. Una dinamica del genere lascia intravedere un’intenzione precisa, ed è questo l’elemento che deve preoccuparci».

Quali potrebbero essere i prossimi bersagli?

«Preferisco non entrare nel dettaglio delle possibili minacce, anche perché abbiamo già elaborato alcune valutazioni destinate a chi si occupa direttamente della sicurezza. Posso però dire che il rischio riguarda tutte le infrastrutture e i servizi la cui interruzione potrebbe destabilizzare la nostra quotidianità. Un allarme bomba su un treno ad alta velocità potrebbe determinare l’interruzione di un’intera linea ferroviaria. Non occorre necessariamente realizzare un attentato: può bastare annunciarlo».

Questi episodi vengono spesso descritti come attacchi informatici. È una definizione corretta?

«No, e credo sia importante chiarirlo. In molti di questi casi non siamo di fronte a veri e propri attacchi cyber. Assistiamo piuttosto all’utilizzo di strumenti tecnologici per diffondere minacce. Un tempo si ricorreva alle telefonate anonime o alle lettere per segnalare la presenza di una bomba. Oggi si utilizzano le email. Persino nel caso dei frigoriferi connessi non parlerei necessariamente di un’operazione di hackeraggio particolarmente sofisticata. Sono stati sfruttati sistemi che presentavano vulnerabilità evidenti. Dobbiamo quindi distinguere tra un attacco informatico e l’utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti di intimidazione».

Come possiamo prepararci a eventuali nuove ondate di minacce?

«La prima cosa da fare è definire procedure chiare, condivise e applicabili nei diversi settori. Dobbiamo individuare in anticipo gli scenari di rischio, stabilire quali comportamenti adottare e assicurarci che tutti conoscano le procedure».

L’Italia ha reagito attraverso le proprie istituzioni e gli apparati di sicurezza. Ma quale ruolo può svolgere l’Europa?

«La sicurezza mantiene inevitabilmente una dimensione nazionale. L’Europa, però, può svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzare la collaborazione tra le agenzie di sicurezza. Il primo elemento è la condivisione delle informazioni investigative. Il secondo aspetto riguarda gli strumenti per valutare rapidamente l’attendibilità delle minacce. Il vero problema è il tempo che intercorre tra la ricezione di un messaggio e il momento in cui si riesce a stabilire se sia credibile oppure no. Se una minaccia viene riconosciuta come falsa dopo mezz’ora, le conseguenze sono limitate. Se occorrono due giorni, il danno può essere molto più rilevante. Infine, è fondamentale condividere le migliori pratiche operative. Ogni Paese ha sviluppato procedure e competenze specifiche. Metterle a confronto permette di migliorare la risposta complessiva. La strategia deve puntare a rafforzare il coordinamento tra competenze esistenti, non a cancellarle per costruire una nuova struttura centralizzata. In una situazione come quella attuale, non collaborare rappresenterebbe una vulnerabilità. E nessuno può permetterselo».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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