Marco Lombardo, senatore di Azione, è primo firmatario insieme a Carlo Calenda della proposta di legge sullo Scudo democratico contro le ingerenze straniere. Sabato 7 novembre dà appuntamento a Bologna a tutte le forze interessate a costruire il Polo Europeista, con lo slogan “Fuori dal rumore”: Spazio Pubblico di Pina Picierno, Europeisti.eu di Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli, la Federazione dei Riformatori e la Fondazione Einaudi. Un confronto per allargare il perimetro di una proposta politica riformista, popolare ed europeista.

La guerra cognitiva si combatte ormai anche nelle nostre teste. Siamo già sotto attacco senza rendercene conto?

«Sì, e lo siamo da tempo. La guerra cognitiva è una componente della guerra ibrida: non mira a convincerci di una singola verità, ma a farci dubitare di tutto, polarizzare le divisioni e indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche. Social e algoritmi di intelligenza artificiale hanno accelerato il fenomeno, estendendo il conflitto al dominio delle nostre menti. È una questione culturale: dobbiamo imparare a riconoscere le fonti, distinguere una persona da un bot, verificare le informazioni e preservare uno spazio pubblico pluralista».

Russia, Cina e Iran: come cercano di condizionare le nostre democrazie?

«Le ingerenze coinvolgono attori statali e non statali e non hanno un’unica regia. La Russia conduce una guerra ibrida fatta di spionaggio e narrazione strategica, che arriva persino nei libri scolastici, con falsificazioni sulla Crimea e su Kiev. La Cina agisce soprattutto sul versante economico e finanziario, attraverso investimenti in reti energetiche e infrastrutture strategiche. L’Iran utilizza la rete per sorvegliare e arrestare i dissidenti e alimentare una strategia del terrore. Gli strumenti sono propaganda, cyberattacchi, spionaggio, pressione economica e raccolta di informazioni sensibili. Servono prove, trasparenza e attribuzioni rigorose».

Quando un cyberattacco diventa un atto di guerra?

«Non basta un attacco informatico per parlare di guerra. Nel 2025 in Italia se ne sono registrati 120 mila, oltre 300 al giorno, secondo l’ACN. La maggior parte viene respinta, ma la crescita è impressionante e richiede maggiori investimenti. Bisogna valutare provenienza, effetti, intenzione e contesto. Un attacco che paralizza ferrovie, interrompe servizi essenziali o compromette infrastrutture critiche può assumere rilevanza strategica. La risposta deve garantire protezione, continuità dei servizi e condivisione delle informazioni».

La libertà di espressione può diventare un’arma contro la democrazia?

«È un punto essenziale. La libertà di espressione è una garanzia fondamentale, ma il free speech non deve diventare la foglia di fico con cui oligarchi digitali come Elon Musk utilizzano i dati e modificano gli algoritmi per finalità politiche. I social non sono piazze neutrali: possono condizionare gli elettori e alterare i processi democratici. Non vanno demonizzati, ma regolamentati. La risposta non è censurare il dissenso, bensì contrastare comportamenti illeciti, manipolazioni documentate e finanziamenti occulti».

Come costruire uno scudo democratico senza introdurre nuove forme di censura?

«Uno scudo democratico deve proteggere i cittadini, non stabilire quali opinioni siano ammissibili. Servono trasparenza sulle campagne coordinate e sulla pubblicità politica, accesso ai dati delle piattaforme e procedure rapide per segnalare interferenze, con possibilità di ricorso. Ogni misura deve essere proporzionata e sottoposta a controlli indipendenti. La fiducia si costruisce rendendo visibili le manipolazioni, non affidando a un’autorità il compito di decidere la verità».

L’hackeraggio delle celle frigorifere apre un nuovo fronte della guerra ibrida: anche la sicurezza alimentare è a rischio?

«Ci voleva un attacco alla catena del freddo dei supermercati per far capire come la guerra ibrida possa entrare nella vita quotidiana. Non erano bastati gli attacchi alle reti ferroviarie, energetiche e ai dati sanitari. La sicurezza alimentare è parte della sicurezza nazionale: filiere, logistica e conservazione dipendono da sistemi digitali vulnerabili. Un attacco può provocare danni economici, sprechi importanti e mettere a rischio beni essenziali. La sicurezza digitale riguarda ciò che mangiamo, i trasporti e i servizi da cui dipendiamo».

Le democrazie europee possono fronteggiare da sole le ingerenze delle autocrazie?

«No. Nessuno Stato europeo può affrontare da solo queste minacce. È stato creato un Centro europeo di resilienza democratica per coordinare la risposta e sostenere media, infrastrutture e processi elettorali. La cooperazione europea è l’unica via per rafforzare la sovranità democratica. Ma lo scudo deve coinvolgere anche imprese, università, scuole e società civile. A Bologna, il 7 novembre, presenteremo con gli Europeisti un manuale sulla disinformazione rivolto ai cittadini».

Quanto hanno sottovalutato la guerra ibrida le nostre classi dirigenti?

«L’abbiamo sottovalutata, pensando che dovessero occuparsene soltanto gli ingegneri informatici. Per anni abbiamo trattato cyberattacchi, disinformazione e interferenze come fenomeni separati. Azione è stata la prima a presentare una proposta di legge sullo Scudo democratico contro le ingerenze straniere. Venimmo accusati allora di russofobia. Oggi la consapevolezza cresce trasversalmente. Ma servono formazione dei decisori, esercitazioni e procedure condivise: la resilienza democratica richiede preparazione continua».

Le autocrazie hanno una strategia globale. Le democrazie riescono a rispondere?

«Le democrazie non sono condannate a inseguire, ma devono smettere di confondere prudenza e inerzia. La paralisi decisionale crea il caos nel quale le autocrazie cercano di destabilizzare gli ordinamenti democratici. Servono istituzioni trasparenti, infrastrutture sicure, cittadini informati e alleanze stabili. Il vantaggio delle democrazie è saper ascoltare, correggere gli errori e rendere conto delle decisioni. Lo Scudo democratico è credibile soltanto se difende libertà fondamentali, pluralismo e Stato di diritto».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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