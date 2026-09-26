Hillel Neuer è direttore esecutivo di UN Watch, organizzazione non governativa con sede a Ginevra che dal 1993 monitora l’attività delle Nazioni Unite, in particolare sui diritti umani.

Neuer, avvocato canadese, guida l’organizzazione dal 2004. Le Nazioni Unite hanno ancora senso nella loro forma attuale o una riforma fondamentale è ormai inevitabile?

«L’Onu resta necessaria come forum nel quale gli avversari possono incontrarsi e per coordinare il lavoro umanitario. Ma una riforma fondamentale è essenziale. Quando le dittature acquisiscono influenza negli organismi per i diritti umani e i funzionari sfuggono al controllo, l’istituzione tradisce la propria Carta. L’Onu deve ripulire il processo di nomina dei cosiddetti esperti di diritti umani. Abbiamo bisogno di trasparenza sui finanziamenti e sulle spese. E occorre chiamare i funzionari a rispondere degli abusi».

Qual è il suo giudizio complessivo sul mandato di António Guterres come segretario generale dell’Onu?

«Guterres potrebbe essere il peggior segretario generale nella storia dell’Onu. Lascia alle sue s p a l l e un’istituzione che applica l’indignazione morale in modo selettivo, offre troppa copertura ai regimi autoritari e tollera i pregiudizi anti- israeliani. Solo adesso ha ammesso che molti dei relatori speciali dell’Onu sono «totalmente fuori controllo». Ma ha avuto quasi un decennio per affrontare questo problema».

Come è possibile che Iran, Siria e Corea del Nord siedano negli organismi Onu per i diritti umani nonostante i loro stessi precedenti?

«Scambi di voti. Troppo spesso i seggi negli organismi dell’Onu vengono trattati come ricompense diplomatiche, senza un serio esame della condotta dei candidati. Le democrazie spesso non riescono a denunciare i regimi più repressivi perché per i diplomatici è più facile «andare d’accordo per andare avanti». Così, silenziosamente, permettono agli autori delle violazioni di acquisire influenza sulle istituzioni che sono state create proprio per contrastarli».

Perché l’Onu ha costantemente preso di mira Israele, trascurando in larga misura le violazioni commesse altrove?

«Una maggioranza politica automatica, guidata dagli Stati arabi e musulmani, ha trasformato la colpevolizzazione dello Stato ebraico in un rituale, e troppe democrazie assecondano questo meccanismo. Nel 2025, l’Assemblea generale ha adottato 15 risoluzioni su Israele, a fronte di una sull’Iran e una sulla Corea del Nord. Questo non può essere spiegato come una valutazione neutrale delle crisi dei diritti umani nel mondo».

La sproporzionata attenzione dell’Onu nei confronti di Israele è un problema strutturale o una scelta politica?

«Entrambe le cose. Israele è l’unico Paese sottoposto a un punto all’ordine del giorno permanente e specificamente dedicato a un singolo Stato nel Consiglio per i diritti umani. Questo è un pregiudizio scritto nelle procedure dell’istituzione. Ma sono gli Stati membri a scegliere di mantenerlo. Ogni governo che dichiara di credere negli standard universali ha un voto e la responsabilità di usarlo moralmente».

Quanto costano in definitiva ai contribuenti internazionali strutture opache come l’UNRWA?

«Nel 2025 i contribuenti hanno destinato all’UNRWA 736 milioni di euro. La Commissione europea ha promesso 118 milioni; la Germania 104 milioni, la Gran Bretagna 41 milioni, la Spagna 34 milioni, la Norvegia 33 milioni e la Francia 27 milioni. L’Italia ha promesso 4,3 milioni. Eppure le nostre indagini hanno individuato insegnanti, dirigenti scolastici e sindacati del personale legati ad Hamas. Perché i contribuenti continuano a finanziare un’agenzia che non è riuscita a rimuovere dalle proprie fila le reti terroristiche?».

UN Watch resterà attiva e indipendente durante il mandato del prossimo segretario generale?

«Assolutamente. UN Watch esiste per chiedere all’Onu di rispettare i principi sui quali è stata fondata, chiunque occupi la carica di segretario generale. Continueremo a portare le vittime davanti all’opinione pubblica mondiale, a documentare gli abusi e a contestare i doppi standard. Siamo finanziati da donazioni filantropiche, non dall’istituzione che controlliamo né da alcun governo. È proprio la nostra indipendenza a rendere possibile questo lavoro»

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro