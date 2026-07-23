Il senatore della Repubblica romano, ma eletto in Molise in quota Forza Italia, Claudio Lotito si è presentato nella sua nuova veste di Presidente della Reggina con il motto “credere, obbedire, combattere”. La frase è stata pronunciata dallo stesso Lotito nella conferenza stampa di presentazione allo stadio Granillo, in risposta ad un giornalista che gli chiedeva un messaggio dedicato a chi negli ultimi anni si fosse disaffezionato e allontanato dalla squadra di calcio.

Secca e istintiva la risposta del neo-presidente, che rispolverando il detto fascista ha guardato alla sua sinistra trovando lo sguardo d’intesa, e il sorriso, del sindaco Cannizzaro (anche lui in quota azzurra). Mentre i tifosi della Lazio, di cui rimane presidente, continuano a mettere in scena contestazioni quotidiane, rumors danno Lotito candidato anche alle prossime elezioni. Sfruttando la nuova popolarità acquistata Reggio Calabria dovrebbe voltare le spalle agli elettori molisani per assicurarsi una poltrona a Palazzo Madama anche nella prossima legislatura.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco