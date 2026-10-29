Ormai sembra esserci sempre meno spazio per i dubbi: l’avvicinamento tra Luigi Marattin e Forza Italia appare un’ipotesi sempre più concreta. Le ragioni sono diverse. Da un lato, il fallimento del tentativo di costruire, insieme a Carlo Calenda, un polo autonomo rispetto ai due principali schieramenti politici. Dall’altro, la volontà di una parte di Forza Italia di spostare il baricentro del partito verso posizioni più marcatamente liberali, in una direzione sostenuta con convinzione anche da Marina Berlusconi.

La rottura di Marattin con Calenda

Le premesse della rottura tra Marattin e Calenda affondano le radici in un conflitto difficilmente componibile, tanto sul piano dell’impostazione politica quanto su quello del metodo. Marattin aveva posto una condizione precisa, ritenuta irrinunciabile: garantire pari dignità politica e decisionale a tutti gli attori coinvolti nel progetto di un nuovo Terzo polo. Questa richiesta di maggiore orizzontalità si è scontrata con la linea del leader di Azione, intenzionato a conservare una posizione di netta preminenza, forte di un consenso elettorale significativamente superiore a quello degli altri potenziali alleati centristi. Di fronte a un assetto che, nella prospettiva di Marattin, non lasciava spazio a una reale cogestione, il confronto si è arenato, sancendo l’impossibilità di proseguire lungo un percorso comune.

Luigi Marattin si avvicina a Forza Italia

È in questo spazio politico che si inserisce Forza Italia. O, più precisamente, quella componente del partito che punta a imprimere una svolta in senso liberale. La spinta verso un’apertura alle culture liberaldemocratiche trova in Marina Berlusconi una delle sue principali sostenitrici, determinata a rafforzare l’identità riformista e moderata del movimento fondato dal padre. Una linea che ha trovato un interlocutore di primo piano nel presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che non a caso ha rivolto pubblicamente a Marattin un invito ad avvicinarsi agli azzurri. Per Forza Italia, l’ingresso di Marattin e del movimento che fa capo a lui non rappresenterebbe un semplice rafforzamento numerico, ma un tassello strategico per riequilibrare gli assetti interni. Nel partito convivono, infatti, sensibilità diverse: da una parte, l’anima più tradizionalmente conservatrice; dall’altra, quella liberale e riformista. Rafforzare quest’ultima significherebbe incidere sugli equilibri futuri e offrire agli elettori moderati, oggi privi di un riferimento politico autonomo, una rappresentanza più riconoscibile all’interno della coalizione di governo.

Una questione di tempo

I tasselli, dunque, sembrano combaciare. Marattin potrebbe trovare in Forza Italia una sponda istituzionale capace di garantirgli spazio e agibilità politica; gli azzurri, dal canto loro, acquisirebbero una figura di spicco del mondo liberale, potenzialmente in grado di dare maggiore sostanza e credibilità a questa componente del partito. Le aperture di esponenti di primo piano come Occhiuto e le dichiarazioni dello stesso Marattin, improntate al dialogo, indicano che il confronto è già ben avviato. Resta da capire quando tutto ciò si tradurrà in un’intesa politica strutturata. Ma, a questo punto, sembra essere soltanto una questione di tempo. Il matrimonio tra Luigi Marattin e Forza Italia s’ha proprio da fare.

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Salvo Di Bartolo