Lula, che compirà 81 anni domani (27 ottobre) eletto per la quarta volta presidente del Brasile con Bolsonaro jr che non riconosce la vittoria. In Serbia finisce dopo 14 anni l’era Vucic che riconosce la vittoria della Lista studentesca, guidata da un cardiologo Ilija Srdanovic. In sintesi i due risultati elettorali del weekend segnano la sconfitta di sovranisti e nazionalisti amici di Trump (tra pochi giorni ci sono le midterm) e Putin (che dopo Orban perde un altro riferimento in Europa).

“Il popolo brasiliano e i giovani si sono battuti a difesa della nostra democrazia. Questo Paese non accetta di essere il cortile di nessuno”, le prime parole di Lula dopo la sua quarta rielezione contestata da Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair (in carcere dopo la condanna a 27 anni per tentato colpo di stato) che chiede l’annullamento del voto. L’ex sindacalista ribalta il risultato del primo turno quando, lo scorso 4 ottobre, Bolsonaro aveva ottenuto il 48,99% dei voti mentre Lula si era fermato al 45,16 %. Nel secondo turno ha influito anche la decisione del Supremo Tribunal Federal di prolungare di due ore l’apertura dei seggi non ancora chiusi per consentire alle lunghe code di folla di votare. Ed è su quest’ultimo aspetto che si concentra la protesta di Bolsonaro che ha presentato la richiesta di annullamento delle elezioni alla stessa corte suprema brasiliana.

Bolsonaro e le nove dita di Lula

Richiesta che per il momento appare isolata perché la vittoria di Lula è stata riconosciuto anche dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato del Brasile, Hugo Motta e David Alcolumbre. Una rimonta clamorosa quella di Lula che è riuscito a recuperare i circa due milioni di voti che lo distanziavano dal rivale, chiudendo con un vantaggio di 4 milioni di preferenze. Nelle ultime tre settimane la campagna elettorale è stata intesa e senza esclusione di colpi, con accuse reciproche e anche autogol clamorosi come quello di Bolsonaro sulle “nove dita” di Lula (che perse il mignolo della mano sinistra all’età di 17 anni mentre lavorava in fabbrica). “Non permetterò che un miliziano, un borghese che non ha mai lavorato un giorno in vita sua possa chiamarmi nove dita. Pretendo le sue scuse”, ha replicato Lula in modo talmente efficace che subito dopo Bolsonaro è stato costretto a chiedere perdono.

La storia di Lula: quarto mandato, secondo consecutivo dopo 500 giorni di carcere

Un trionfo storico quello di Lula che proviene da una famiglia contadina poverissima. Ancora bambino si trasferisce con la madre e i fratelli nello Stato di San Paolo, affrontando un viaggio di quasi due settimane a bordo di un camion. Comincia a lavorare giovanissimo, prima come lustrascarpe e fattorino, poi in fabbrica. Diventa tornitore meccanico e perde il mignolo della mano sinistra in un incidente sul lavoro. E’ nel mondo operaio della cintura industriale di San Paolo, il cosiddetto ABC paulista, che inizia la sua ascesa politica. Nel 1975 viene eletto presidente del sindacato dei metalmeccanici di Sao Bernardo do Campo e Diadema. Alla fine degli anni Settanta guida grandi scioperi per ottenere aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro, sfidando il regime militare al potere dal 1964. Nel 1980 viene arrestato durante una delle mobilitazioni sindacali. Nello stesso anno partecipa alla fondazione del Partito dei lavoratori (Pt), destinato a diventare uno dei principali protagonisti della democratizzazione brasiliana. Eletto deputato nel 1986, Lula partecipa ai lavori dell’Assemblea costituente che porteranno alla Costituzione del 1988. Si candida per la prima volta alla presidenza nel 1989, quando viene sconfitto al ballottaggio da Fernando Collor de Mello. Perde nuovamente nel 1994 e nel 1998 contro Fernando Henrique Cardoso, prima di conquistare la presidenza nel 2002, dopo avere attenuato alcune delle posizioni economiche più radicali del Pt e rassicurato i mercati finanziari. I suoi primi due mandati, dal 2003 al 2010, coincidono con una fase di forte crescita economica, favorita anche dall’aumento dei prezzi delle materie prime esportate dal Brasile. Lula promuove importanti programmi di redistribuzione del reddito, fra cui Bolsa Familia, e politiche di contrasto alla fame e alla povertà. Milioni di brasiliani migliorano le proprie condizioni economiche e il presidente consolida un consenso particolarmente forte tra le fasce popolari e negli Stati del Nordest. Sul piano internazionale, punta a rafforzare il ruolo del Brasile tra le economie emergenti, contribuendo all’affermazione del gruppo Brics. La sua esperienza di governo è tuttavia segnata anche da scandali di corruzione, a cominciare nel 2005 dal cosiddetto Mensalao, il sistema di pagamenti illeciti a parlamentari della maggioranza.

Lula conclude comunque il secondo mandato con indici di popolarità molto elevati e favorisce l’elezione della sua ex ministra Dilma Rousseff, che gli succede nel 2011. Negli anni successivi la parabola politica dell’ex sindacalista sembra interrompersi definitivamente. Coinvolto nelle indagini dell’operazione Lava Jato sulla corruzione, Lula viene condannato per corruzione e riciclaggio e nel 2018 finisce in carcere, dove rimane per 580 giorni. Escluso dalle elezioni di quell’anno, vinte da Jair Bolsonaro, viene liberato nel novembre 2019. Nel 2021 il Tribunale supremo federale annulla le condanne per ragioni procedurali, riconoscendo anche la parzialità del giudice Sergio Moro in uno dei procedimenti. Le decisioni gli restituiscono i diritti politici e la possibilità di candidarsi nuovamente. Nel 2022 Lula torna così alla presidenza, sconfiggendo di misura Jair Bolsonaro al ballottaggio, con il 50,9% dei voti. Per ampliare la propria base politica sceglie come vicepresidente Geraldo Alckmin, un moderato che in passato era stato suo avversario alle elezioni presidenziali. Il terzo mandato è caratterizzato dal rilancio delle politiche sociali, da una maggiore attenzione alla tutela dell’Amazzonia e dal tentativo di rafforzare l’autonomia diplomatica brasiliana, mantenendo rapporti con la Cina, gli Stati uniti e le altre grandi potenze. La crescita economica e il miglioramento dell’occupazione non cancellano tuttavia le difficoltà legate al costo della vita, alla sicurezza pubblica e all’aumento del debito pubblico. Lula deve inoltre confrontarsi con un Congresso a maggioranza conservatrice e con una società profondamente polarizzata, divisioni emerse nuovamente nella campagna elettorale del 2026. La vittoria di ieri contro Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente, assume per questo un significato particolare. Lula è riuscito a ribaltare al ballottaggio il risultato del primo turno, quando era arrivato secondo, un’impresa senza precedenti nelle elezioni presidenziali brasiliane dal ritorno alla democrazia. Dal prossimo 5 gennaio inizierà il suo quarto mandato, con la prospettiva di governare fino al 2031, quando avrà 85 anni. “Nessuno è obbligato ad apprezzare il presidente eletto, ma è stato eletto per governare tutti”, ha dichiarato dopo la vittoria. Una promessa che si confronta con la persistente contrapposizione tra la sinistra e il movimento politico costruito dalla famiglia Bolsonaro.

In Serbia studenti trionfano contro “tirannia” Vucic

In Serbia finisce l’era Aleksandar Vucic dopo 14 anni. A segnare la fine del presidente filoputiniano è la Lista studentesca. Secondo i dati ufficiali preliminari aggiornati alle 5:30 di questa mattina, con 7.707 seggi scrutinati su 8.392, pari al 91,84 per cento del totale, la lista “Gli studenti vincono” ha ottenuto il 51,71 per cento delle preferenze, corrispondente a 1.991.553 voti, contro il 39,85 per cento e 1.534.792 voti della coalizione “Aleksandar Vucic – Serbia unita”. Il distacco tra le due formazioni supera dunque gli undici punti percentuali, equivalenti a circa 457 mila voti. Le proiezioni definitive sulla distribuzione dei seggi elaborate da Ipsos e dal Centro per le elezioni libere e la democrazia (CeSid), sulla base del 96 per cento del campione, assegnano alla Lista studentesca 140 dei 250 mandati dell’Assemblea nazionale, contro i 103 della coalizione di Vucic.

A guidare la lista degli studenti il cardiologo Ilija Srdanovic: “Abbiamo voltato la faccia a un tiranno, andiamo verso una Serbia migliore” le sue prime parole. Ora però bisogna chiarire il programma politico da attuare dopo una campagna elettorale mirata essenzialmente contro il potere totalitario di Vucic (“più onestà, più libertà ai media e soldi alle scuole”). Non sono chiare al momento le posizioni sulla Russia (che in Serbia ha una grande influenza), sulla guerra in Ucraina, sull’Unione Europea e sulla questione Kosovo.

Redazione

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Ciro Cuozzo