Prima la invitano, poi la cacciano. Non perché abbia sbagliato una ricerca o sostenuto una guerra. Ma perché il nome dell’istituzione per cui lavora contiene la parola «Israele». All’Università di Bari basta questo per vedersi chiudere la porta in faccia. È quanto emerge dalla comunicazione ricevuta dalla farmacologa Levi-Schaffer.

La spiegazione è stata messa nero su bianco in una lettera inviata alla scienziata dell’Associazione degli Scienziati e degli Studiosi Italiani in Israele (AISSI): «Le scrivo con sincero rammarico in merito alla Sua cortese accettazione del nostro invito a partecipare al prossimo congresso. Purtroppo, a causa delle attuali politiche istituzionali adottate dall’Università di Bari in materia di collaborazioni accademiche con istituzioni israeliane, non siamo in grado di confermare la Sua partecipazione secondo quanto inizialmente previsto». La ricercatrice paga il prezzo della propria appartenenza. È il boicottaggio che si traveste da regolamento, l’ostracismo che si nasconde dietro il linguaggio asettico delle istituzioni. Il passaporto professionale conta più del curriculum, alla faccia della libertà accademica. La scienza dovrebbe abbattere muri, non erigerli sulla base della nazionalità. Così il congresso diventa un tribunale politico e la ricerca una vittima collaterale.

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Eleonora Tiribocchi