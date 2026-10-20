Sebbene non condivida del tutto le sue idee, talvolta troppo liberiste per un neokeynesiano, mi dispiace che Luigi Marattin voglia lasciare la battaglia contro il bipopulismo per approdare al centrodestra. Nel suo girovagare avrà trovato, spero per lui, un porto sicuro. Il longanesiano «tengo famiglia», in politica, funziona; di sicuro, però, non sarà nelle sue corde. Ciò che sorprende non è tanto il suo nuovo posizionamento, quanto il fatto che non abbia accettato l’«egemonia» di Carlo Calenda, leader di Azione. In questo caso, «egemonia» è soltanto un eufemismo alla rovescia. Evocare gramscianamente una simile categoria è troppo per una vicenda di cattiva politica, alimentata da leader costruiti in vitro nei laboratori dei social network, che si ritengono depositari della verità politica.

Non è il caso di Carlo Calenda, che ha profuso molto impegno in questi anni. Ed è proprio questo il problema: non si può gettare alle ortiche un progetto politico per questioni che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica, ma riguardano ambizioni personali e rapporti di leadership. Dispiace che Luigi Marattin se ne sia andato, ma dispiace ancora di più che abbia rinunciato alla battaglia contro il bipolarismo. Continuare a chiamare, in generale, «centro» quell’area significa esporsi a un errore politico: nell’immaginario degli italiani rischia di assomigliare ad Arlecchino, con una veste fatta di colori e posizioni diverse. I nostri bravi politici d’un tempo ci hanno insegnato, orwellianamente, che «due più due non fa quattro», e nemmeno tre. E qui potrebbe cascare l’asino, rischiando di non superare neppure quella soglia: perché, nella competizione elettorale, le ambizioni dei leader non bastano a trasformarsi in consenso. Di questo passo, Azione e il nascente Spazio pubblico, il cui copyright appartiene al vincitore delle primarie socialiste francesi, Raphaël Glucksmann, si ritrovano a misurarsi con due grandi partiti: Fratelli d’Italia da un lato, il Partito Democratico dall’altro. Eppure, sembrano comportarsi da «padroni del vapore», commettendo un grave errore di grammatica politica: sottovalutano, da un lato, l’apporto della Federazione dei Riformatori e trascurando, dall’altro, le forze centripete del voto utile dei poli di destra e di sinistra. Una battaglia senza presenze decisive rischia di trasformarsi in una testimonianza sterile. Brutto segno.

La democrazia rappresentativa ha bisogno di campagne elettorali fondate sui contenuti, sulle visioni e su una selezione trasparente dei gruppi parlamentari, non di contese tra leader che finiscono per oscurare le ragioni della politica. La politica del più forte, che pretende di imporre la cooptazione a forze che credono nella battaglia contro il bipolarismo, non è la via maestra. Occorre costruire un’intelligenza politica comune, riconoscendo a ciascuno pari dignità e responsabilità. Essere primus inter pares significa guidare senza soffocare, promuovere la competitività delle idee e non imporre la logica darwiniana. Come ricordava spesso Giorgio Amendola, «chi ha più filo tesse». Ma il proverbio non può diventare il pretesto per imporre la propria volontà agli altri, soffocando ogni autonomia. Deve, al contrario, stimolare ciascuno a misurarsi sul terreno delle idee, della capacità di iniziativa e della costruzione del consenso. La leadership si conquista, non si impone; il confronto, anziché essere soffocato, deve alimentare una sana competizione politica. In conclusione, al leader di Azione rivolgiamo una raccomandazione: anche i sovrani, quando vengono incoronati, abbassano la testa, in segno di umiltà.

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Biagio Marzo