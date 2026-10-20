Dimissioni presentate, dimissioni respinte. Il gesto del ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, di rimettere il proprio mandato, cui è seguito il no da parte del presidente Macron, va oltre il galateo istituzionale. L’incendio del municipio di Limoges è la rappresentazione più scioccante delle manifestazioni violente che hanno attraversato la Francia negli ultimi venticinque anni. Di fronte al bilancio di oltre 2.400 arresti e decine di feriti tra gli agenti delle Forze dell’ordine, Nuñez non poteva che assumersi le proprie responsabilità. Sia della mancanza di controllo, sia dell’assenza di un’azione preventiva. Tuttavia, ammettere la colpa e quindi ritirarsi dalla scena significa anche creare un vuoto di potere che Parigi non può permettersi. Per questo l’Eliseo ha apprezzato il beau geste, ma nulla più. Non si lascia il comando a battaglia in corso. Anche quando le sue sorti non sono rassicuranti.

Macron è consapevole che il governo Lecornu è appeso a un filo. Sono passati appena tredici mesi dal suo insediamento. La crisi che lo aveva portato al Matignon nasceva dal dissesto delle finanze pubbliche transalpine. Se ieri le dimissioni di Nuñez fossero state accolte, tutto l’esecutivo sarebbe saltato. Peraltro, per le stesse ragioni per cui era nato. Salvo il fatto che l’irrisolto malessere economico è degenerato in collera collettiva. No, in questo momento nessun generale può essere messo a riposo. Le presidenziali si avvicinano. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon stanno capitalizzando consensi e visibilità da quanto è successo. Parlando di «minaccia per la democrazia», la leader di Rn cerca di portare a sé l’elettorato moderato. Quello che in passato non ha mai voluto sporcarsi le mani con l’estrema destra sua e di suo padre. Ma che oggi, di fronte a una Francia sfigurata, è disposta anche a questo passo antistorico. Sotto processo infatti è il macronismo e tutto quello che esso simboleggia. Lo scriveva Le Figaro – certo non una testata sovversiva – ieri: “Se la sinistra estrema, i delinquenti e i saccheggiatori possono mettere la Francia completamente sottosopra in poche ore, ciò è dovuto soprattutto al fatto che una monarchia tecnocratica inebriata di sé stessa ha sistematicamente raso al suolo tutti i meccanismi di protezione morale, di sicurezza, culturale ed economica che tengono insieme una società”. Marine Le Pen ha di fronte a sé un’autostrada. Sta a lei compiere quello stravolgimento identitario che è riuscito a Giorgia Meloni in Italia. Forse Rn non è così pronto come lo era FdI quattro anni fa. È il contesto che le torna favorevole, però.

A proposito di Italia, viene da chiedersi se anche Piantedosi da noi avrebbe dovuto fare altrettanto un passo indietro. È vero che le analogie tra i due versanti delle Alpi sono forzate. A Milano è successo di tutto, ma non in maniera così grave come a Parigi, Marsiglia e Lione. Ieri Lecornu ha dato l’ordine ad alcuni prefetti di decretare il coprifuoco. Il Louvre è arrivato alla chiusura per precauzione. È segno che la situazione è davvero precaria. In Francia ci si attende di tutto. Mentre ieri, in centro a Milano, si circolava regolarmente. D’altra parte, a un civil servant come Matteo Piantedosi si chiede quell’aplomb che è propria dei tecnici e non dei politici. Appunto rimettere il proprio mandato. Senza che poi venga accolto. E soprattutto evitare la polemica con il sindaco della città colpita dagli eventi. Nella fattispecie Sala per Milano. Tanto più che lo scambio di gentilezze né placa gli animi, né aggiusta le vetrine infrante.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

© Riproduzione riservata

Antonio Picasso