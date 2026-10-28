Non c’è Maigret in questi “Tredici enigmi” di Georges Simenon, come sempre edito da Adelphi (traduzione di Marina Di Leo), ma un io narrante che come il celebre commissario fuma la pipa. E non è il “capo”, che invece è denominato qui G7 perché «ha i capelli e il colorito di un rosso molto simile a quello dei taxi parigini della compagnia G7». Questi tredici racconti furono scritti nel lontano 1932 quando “Sim”, il suo pseudonimo, non era ancora Simenon: ma furono proprio questi piccoli racconti a lanciarlo sulla scena letteraria.

Sono piccole storie, queste, in cui la voce di Simenon suona già perentoria e ironica per raccontare di strani assassinii, di gente squilibrata, di ricconi paranoici, da Parigi alla Loira, dalla Camargue alla Normandia all‘isola di Porquerolles che lo scrittore belga tanto amava, tanto da ambientarci almeno un Maigret e un romanzo. «L’impressione è più o meno forte, a seconda dei casi, ma per me resta sempre il ricordo più vivido che conservo di un’inchiesta: il momento in cui non sai ancora niente, in cui disponi solo dei pochi dati approssimativi pervenuti alla polizia…», dice il narratore. Una sensazione che abbiamo letto mille volte nei romanzi con Maigret.

All’inizio non c’è nulla, ma andando avanti si finirà per scoprire una realtà tutta diversa da quella che era sembrata all’inizio. Qui ci sono piccoli episodi archetipici: il cadavere scomparso, il mistero di un palazzo incendiato, l’anello ritrovato sul corpo di una donna fatta a pezzi e così via: granelli di sabbia che ritroviamo in tante altre storie simenoniane. Non c’è Maigret qui ma è come se ci fosse. C’è comunque lui, George Simenon. E un’ora di piacevolissima lettura è assicurata.

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Mario Lavia