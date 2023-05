Sono tre le vittime e almeno quattro i dispersi nella provincia Forlì-Cesena a causa dell’ondata di maltempo che ha investito la Romagna con l’esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Persistono le piogge e l’allerta rossa. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse e allerta arancione per Toscana e Marche.

Le vittime

Sono uomo anziano a Forlì, probabilmente annegato al piano terra della sua casa, un settantenne nel Cesenate e una donna tedesca, trovata senza vita in spiaggia a Cesenatico. Migliaia le famiglie evacuate nella Regione, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati. La protezione civile: “I soccorritori possono essere a rischio”. Il Comune di Bologna fa sapere che la viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana: “Invitiamo la popolazione a effettuare solo spostamenti realmente urgenti”. Migliaia gli evacuati. Diverse scuole chiuse; circolazione dei treni interrotta. Notte di paura nel Ravennate: a Faenza persone sui tetti e soccorsi in elicottero.

I fiumi esondati

“La situazione dei corsi d’acqua è gravissima; 14 i fiumi esondati, anche in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco” – si legge in una nota della Regione Emilia Romagna.

“Diciannove i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Voltre, Rubicone, Idice, Rabbi, Ronco, Sintria, Santerno e Quaderna” si legge nella nota.

“Allagamenti diffusi in 23 comuni, Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Forlì, Cesena, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Riccione”. Resta altissima l’attenzione sul versante idrogeologico dell’Appennino forlivese-cesenate, bolognese e ravennate: complessivamente ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto

