Articolo 17 della Costituzione: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Sabato 24 è andata meglio del sabato precedente grazie allo straordinario impegno di polizia e militari, ma il problema persiste. Prevenzione ed educazione sono importanti, anzi indispensabili, ma hanno tempi lunghi, mentre nuove mobilitazioni a rischio di violenze sono già in vista.

Ogni periodo storico ha le sue peculiarità. Tuttavia, analogie tra il presente e il biennio della protesta sociale 1968-1969 ci sono, e fanno riflettere. Taluni fenomeni possono riprodursi, con modalità e ampiezza differenti dal passato e nondimeno rilevanti, senza che il contesto sia del tutto identico. Comprese le derive terroristiche: le BR riapparvero negli anni ’90, diversissimi dai ’70 in cui erano nate, e fecero in tempo a uccidere, prima di essere debellate per la seconda volta.

Illegalità e violenze, se non vengono adeguatamente e tempestivamente contrastate, tendono a crescere e degenerare. Verso fine anni ’60 e inizio ’70, alcuni partecipanti alle proteste studentesche (1968) e operaie (“autunno caldo” 1969) si misero in testa che le manifestazioni non bastavano, bisognava andare oltre, e formarono gruppi armati clandestini. L’evoluzione dell’aggressività dipende non soltanto dagli aggressori, ma anche dalle reazioni di chi deve contrastarli. Apparati di polizia e di intelligence hanno un compito difficile, perché devono misurarsi con soggetti in gran parte «inediti». Una sessantina di anni fa, non c’erano interferenze straniere; oggi vale la pena di verificare.

Youssef Siher è italiano di nascita, ma ideologicamente è straniero. Di certo, gli odierni protagonisti dei reati in occasione di manifestazioni sono giovani, spesso minorenni, e i social network sono per loro uno strumento fondamentale. Sarà opportuno intervenire in questo campo. Sul piano politico, la storia degli scorsi decenni aiuta a capire cosa le autorità politiche non devono fare: rimanere passive, dare ai violenti una sensazione di impunità. Nel 1970 il Parlamento, con l’appoggio dei sindacati, approvò un’amnistia per i reati commessi «a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale». La situazione peggiorò, e qualche anno dopo si corse ai ripari.

Ascoltare è doveroso, ma i manifestanti non hanno alcun diritto di dettare legge. L’Italia è una democrazia rappresentativa (Costituzione, articolo 1): le politiche nazionali e la politica estera competono alle istituzioni, non alla piazza. Oltre tutto alcune istanze, ad esempio la pace, andrebbero manifestate all’estero, piuttosto che qui. Inoltre, è anacronistico che eventi a forte rischio di incidenti debbano svolgersi nei centri cittadini. Si trasferiscano presso autodromi, impianti sportivi e simili, fuori città, assicurando dirette televisive Rai e streaming, con tanto di dibattiti, interviste, commenti dei telespettatori via sms, Rai Play e quant’altro.

Non si dica che perderebbero visibilità: nel XXI secolo, per farsi notare, conta la copertura mediatica, non il luogo in cui si protesta. Spostandosi fuori dalle città, i manifestanti democratici sarebbero tutelati, mentre devastatori, saccheggiatori, ladri e teppisti sarebbero demotivati. Si avrebbero persino meno danni economici cui rimediare con risorse che, fatalmente, saranno attinte anche da quelle previste per le politiche invocate dai manifestanti.

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Vladimiro Satta