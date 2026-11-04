La manovra approda alla Camera dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. E comincia il toto richieste dagli alleati e dalle opposizioni. «Il Parlamento è eletto dagli italiani apposta per migliorare qualcosa che eventualmente dovesse essere migliorato sulla scuola, sulla sanità, sulle pensioni», esordisce Salvini, che non sapeva dei tagli all’istruzione. «Sono convinto – prosegue – che sia un momento in cui occorre essere cauti, attenti e investire laddove va investito», e sulle pensioni chiede agli alleati di rispettare le priorità della Lega, indicando il pensionamento a 64 anni dal 2027 come obiettivo, la famosa «Quota 64».

Il turnover

La risposta a Matteo Salvini arriva da Enrico Costa, capogruppo alla Camera di Forza Italia: «Vedremo in Parlamento, vedremo quella che sarà la posizione del governo», taglia corto Costa. A tenere vivo il dibattito sulle pensioni è stato proprio Claudio Durigon, del Carroccio: «Daremo battaglia perché venga accolta la nostra proposta sull’uscita a 64 anni. Le risorse possono bastare forse solo per il primo anno, ne servono di più per attuare la mini riforma delle pensioni. Non bastano 850 milioni», spiega Durigon, che aggiunge: «L’uscita a 64 anni è un’esigenza dei lavoratori e serve anche per favorire il turnover con i giovani. Del resto i bonus per rimanere al lavoro non hanno avuto risultati rilevanti, solo in 1100 dei 7500 richiedenti hanno usufruito del bonus Giorgetti. C’è bisogno di ricambio generazionale di fronte alla sfida dell’IA. Proponiamo l’estensione dell’uscita anticipata a 64 anni già prevista per chi è nel contributivo puro – prosegue Durigon –, anche ai lavoratori del sistema misto. Oppure una nuova Quota 100 con uscita a 64 anni e 36 anni di contributi, in entrambi i casi con il ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico», conclude.

Floridia: “Ritirino i tagli sulla scuola”

Sempre in tema di pensioni, i Cinque Stelle criticano proprio questa decisione del governo. «Sulle pensioni con questa Manovra si è superato ogni limite di decenza. Da una parte l’inasprimento del taglio all’indicizzazione delle pensioni ‘medie’ all’inflazione, a partire dai 2.500 euro lordi in su». E Barbara Floridia, affonda il coltello: «Salvini non solo è vicepremier, ma è anche segretario della Lega, lo stesso partito del ministro dell’economia Giorgetti e del ministro dell’istruzione Valditara. Quindi o non lo hanno informato dei tagli oppure Salvini sapeva e sta cercando di prendere le distanze. Ora è inutile che dica che vuole fare proposte per la scuola, l’unica cosa seria è ritirare i tagli e chiedere scusa». Ricordando che le beghe nel Carroccio sono state appianate e, anche fosse, sono un problema di Salvini e i suoi, la manovra aveva limiti di spesa abbastanza contenuti e paletti che non poteva superare. Nonostante ciò, il CdM ha licenziato un testo che cerca di dare delle risposte e coprire un intero anno, in vista del 2027.

Una previdenza dedicata per militari e forze dell’ordine

Quanto alla difesa, l’altro Vicepremier, come annunciato nei giorni scorsi, ha fatto sapere che vuole introdurre una previdenza dedicata per militari e forze dell’ordine, presentando un emendamento ad hoc. La partita ora è in Parlamento, dove alle dichiarazioni dovranno seguire proposte concrete, numeri e soprattutto coperture finanziarie. Una questione che Thomas Sowell, economista statunitense, sintetizzava con questa frase: «La prima lezione dell’economia è la scarsità: non c’è mai abbastanza di nulla per soddisfare tutti quelli che lo desiderano. La prima lezione della politica è ignorare la prima lezione dell’economia».

© Riproduzione riservata

Christian Gaole